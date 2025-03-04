Массовые представления о западных санкциях: февраль 2025

Почти две трети опрошенных говорят, что санкции Запада их не беспокоят. При этом тревогу вызывает прежде всего заморозка российских активов за рубежом. Большинство респондентов считают, что санкции не создали проблем для них лично. На этом фоне растет уверенность, что санкции направлены против российского руководства, а не широких слоев населения. В обществе преобладает мнение, что с помощью санкций страны Запада стремятся прежде всего ослабить Россию. При этом более половины респондентов придерживаются мнения, что западные санкции укрепят нашу страну и станут стимулом для её развития. Большинство считает, что России нужно продолжать свою политику, не взирая на санкции.

С марта 2022 года продолжает снижаться обеспокоенность политическими и экономическими санкциями стран Запада. К февралю 2025 года обеспокоенность снизилась до 26% (снижение на 20 п.п.). Говорят, что западные санкции не вызывают беспокойства, 72% опрошенных (рост на 19 п.п. с марта 2022 года).

Уровень обеспокоенности западными санкциями выше среди следующих групп: опрошенные старшего возраста (31% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (33% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (38%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (42%), те, чьё материальное положение семьи ухудшилось за последний год (33%), те, кто отмечает, что для них лично или их семьи западные санкции создали проблемы (70%).

Уровень обеспокоенности санкциями стран Запада ниже среди молодёжи до 24 лет (14%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (29%), тех, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (22%), тех, чьё материальное положение семьи за последний год осталось без изменений (22%), тех, кто отмечает, что для них лично или их семьи западные санкции не создали проблем (20%).

Больше всего опрошенные обеспокоены заморозкой части золотовалютных резервов, госсобственности РФ за рубежом – 47% (отметим, что эта доля снизилась на 7 п.п. с мая 2024 года). Четверть респондентов (25%) беспокоит отмена российских культурных мероприятий за рубежом, увольнение российских артистов из зарубежных театров. Каждый пятый (20%) обеспокоен уходом из России ряда западных компаний (плавное снижение на 7 п.п. с марта 2022 года), а также уходом Visa и Mastercard, невозможностью платить российскими картами за рубежом — 20% (плавное снижение на 5 п.п. с марта 2022 года). 18% говорят, что их беспокоят ограничения на полёты в западные страны для российских авиакомпаний, 6% в той или иной степени беспокоят персональные санкции против крупных российских бизнесменов.

Большинство опрошенных (86%) говорят, что санкции не создали проблем для них лично или их семьи. Об обратном говорят 12% респондентов.

Чаще других считают, что санкции не создали проблем для них лично и их семьи, более обеспеченные опрошенные (87% среди тех, кто может себе товары длительного пользования), жители сёл (90%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (90%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (88%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (88%), те, чьё материальное положение семьи улучшилось за последний год (90%).

Чаще других говорят, что санкции создали проблемы для них лично и их семьи, менее обеспеченные опрошенные (15% среди тех, которым едва хватает на еду), жители Москвы (16%), те, кто считает, что дела в стране движутся по неверному пути (25%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (33%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (31%), те, чьё материальное положение семьи ухудшилось за прошедший год (23%).

В российском обществе нет однозначного мнения по вопросу о том, кого реально затрагивают нынешние санкции стран Запада. Равные доли опрошенных считают, что санкции затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины (44%, рост на 16 п.п. с мая 2022 года) и широкие слои населения России (45%, снижение на 22 п.п. с мая 2022 года).

Доля опрошенных, которые считают, что западные санкции затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины, выше среди опрошенных старшего возраста (46% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жителей села (51%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (48%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (45%), тех, кто отмечает, что для них лично или их семьи западные санкции не создали проблем (49%), тех, кто не обеспокоен западными санкциями (52%).

Доля опрошенных, которые считают, что западные санкции затрагивают широкие слои населения России выше среди молодёжи до 24 лет (58%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%), тех, чьё материальное положение семьи ухудшилось за прошедший год (53%), те, кто отмечает, что для них лично или их семьи западные санкции создали проблемы (84%), тех, кто обеспокоен санкциями стран Запада (71%).

В обществе преобладает мнение, что страны Запада, ужесточая санкции против России, прежде всего стремятся ослабить и унизить Россию. 9% респондентов считают, что санкциями стремятся восстановить геополитическое равновесие, а 8% — чтобы остановить военные действия, разрушения, гибель людей на востоке Украины.

Чаще думают, что страны Запада, ужесточая санкции, стремятся ослабить и унизить Россию, опрошенные старшего возраста (81% среди респондентов 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (78%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (77%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (78%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (87%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (80%), те, кто плохо относится к США (81%).

Чаще считают, что страны Запада таким образом восстанавливают геополитическое равновесие и останавливают военные действия, разрушения, гибель людей, молодёжь до 24 лет (15% и 13% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (10% и 18%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (14% и 23%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (16% и 17%), те, кто считает, что сейчас следует начать мирные переговоры (11% и 12%), те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (13% и 25 %), те, кто хорошо относятся к Америке (10% и 15%).

Более половины опрошенных (56%) придерживаются мнения, что западные санкции укрепят нашу страну и станут стимулом для её развития (небольшое снижение на 6 п.п. с прошлого замера). С мая 2024 выросла доля респондентов, которые считают, что санкции нанесут существенный урон нашей стране (до 15%, на 6 п.п.). 22% опрошенных считают, что санкции никак не повлияют на развитие страны.

С начала замеров по этому вопросу, большинство респондентов считают, что Россия в ответ на западные санкции должна продолжать свою политику, в феврале 2025 эта доля составила 77%. 15% опрошенных думают, что Россия должна искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из под санкций.

Мнение о том, что Россия в ответ на западные санкции должна продолжать свою политику, больше распространено среди опрошенных старшего возраста (80%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (85%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (82%), тех, кто считает, что нужно продолжать военные действия (92%), тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (83%), а также тех, кто плохо относится к США (83%).

Мнение о том, что Россия в ответ на западные санкции должна искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из под санкций, больше распространено среди молодёжи до 24 лет (26%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (34%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (37%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (24%), тех, кто считает, что сейчас следует начать мирные переговоры (22%), тех, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (36%), а также тех, кто хорошо относится к США (23%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии