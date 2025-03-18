Отношение к Алексею Навальному, его тюремному заключению, роли в истории, а также к людям, которые выходили на улицы почтить его память

Отношение к Алексею Навальному (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за прошедший год значительно не изменилось: половина опрошенных не одобряли деятельность политика, одобрял каждый десятый опрошенный. Респонденты чаще всего говорят, что Навальный не сыграл особой роли в истории страны. Каждый второй считает, что тюремное заключение политика было обусловлено тем, что он нарушил закон и должен был понести наказание, тогда как каждый пятый полагает, что власть таким образом сводила счёты со своим оппонентом. К людям, которые выходят почтить память Навального, большинство опрошенных относится нейтрально.

Отношение к деятельности Алексея Навального за прошедший год значимо не изменилось: не одобряли его деятельность половина опрошенных, одобряли – каждый десятый, не знали о нём или его деятельности 27% респондентов. Пик негативного отношения к политику приходился на июль 2021 года, однако после постепенно снижался, тогда как максимальные показатели одобрения его деятельности были зафиксированы в сентябре 2020 года, после чего также снижались.

О том, что они не одобряли деятельность Навального чаще говорят мужчины (54%), опрошенные в возрасте 40 лет и старше (52%), респонденты с высшим образованием (54%), более обеспеченные респонденты (54% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (64%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто одобряет деятельность В.Путина на посту президента (52%).

О том, что они одобряли деятельность Навального чаще говорят опрошенные в возрастной группе «35-39 лет» (16%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (32%), те, кто не одобряет деятельность В.Путина на посту президента (42%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (30%).

Ничего не знали о нём/ его деятельности чаще женщины (31%), респонденты со средним образованием и ниже (32%), менее обеспеченные респонденты (37% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением до 100 тысяч человек (33%), те, кто одобряет деятельность В.Путина на посту президента (28%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (28%).

Каждый второй респондент (51%) разделяет мнение, что тюремное заключение Алексея Навального было обусловлено тем, что он нарушил закон и должен был понести наказание. Каждый пятый полагает, что власть таким образом сводила счёты со своим политическим противником, эта доля снизилась на 11 п.п. за 2 года.

Доля тех, кто считает, что Навального заключили в тюрьму из-за того, что он нарушил закон и должен был понести ответственность, выше среди опрошенных старшего возраста (57% в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (62%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (60%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (55%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (59%), тех, кто не одобряли деятельность Навального (76%).

Доля тех, кто разделяет мнение о том, что заключение Навального – это сведение счетов с политическим противником, выше среди респондентов в возрасте 25-39 лет (25%), тех, кто проживет в городах с населением 500 тысяч человек и более (24%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (54%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (39%), тех, кто одобряли деятельность Навального (76%).

С прошлого года мнение о роли Алексея Навального в истории не изменилось: 11% опрошенных считают, что он сыграл скорее положительную роль, каждый пятый – отрицательную, половина респондентов – никакой особой роли.

Мнение о том, что Навальный сыграл скорее положительную роль в истории страны больше распространено среди опрошенных в возрасте 25-39 лет (16%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (35%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (33%), тех, кто одобряли его деятельность (68%).

Мнение о том, что Навальный не сыграл особой роли в истории нашей страны больше распространено среди молодёжи до 24 лет (54%), жителей Москвы (65%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%), тех, кто доверяет социальным сетям и интернет-изданиям как источникам информации (по 56%), тех, кто не одобрял его политику (55%).

Мнение о том, что Навальный сыграл скорее отрицательную роль в истории нашей страны больше распространено среди опрошенных старшего возраста (27% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (24%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (22%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (27%), тех, кто не одобрял его деятельность (40%).

С февраля 2024 года несколько ухудшилось отношение к тем, кто в годовщину смерти Алексея Навального выходил на улицу, чтобы почтить его память и возложить цветы к памятникам жертв политических репрессий – до 15% (снижение на 4 п.п.). Отрицательно относятся к таким людям 19% респондентов. Однако большинство опрошенных (58%) относятся нейтрально, безразлично.

Скорее положительно относятся людям, которые вышли почтить память Навального и возложить цветы к памятникам жертв политических репрессий, чаще менее обеспеченные респонденты (21% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением 500 тысяч человек и более (19%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (35%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на поту президента (42%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (34%), а также те, кто одобрял деятельность Навального (66%).

Скорее нейтрально, безразлично относятся людям, которые вышли почтить память Навального и возложить цветы к памятникам жертв политических репрессий, чаще молодёжь до 24 лет (67%), жители Москвы (63%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (60%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%), те, кто не одобряли деятельность Навального (60%).

Скорее отрицательно относятся людям, которые вышли почтить память Навального и возложить цветы к памятникам жертв политических репрессий, чаще опрошенные старшего возраста (27% в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (23%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (21%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (24%), те, кто не одобряли деятельность Навального (34%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии