Отношение к возвращению в Россию западных компаний, иностранные бренды, по которым скучают россияне, отношение к участию России в «Большой восьмёрке»

По вопросу о возвращении в Россию ушедших иностранных компаний преобладает мнение, что нужно внимательно изучать каждый случай и пускать обратно только избранные компании. Большинство опрошенных не скучают по торговым маркам и брендам, которые ушли из России. Однако те, кто хотел бы их возвращения, чаще всего называют «IKEA», «Adidas», «McDonald’s», «Coca-Cola», «Nike», «Zara» и марки автомобилей. Членство России в «Большой восьмёрке» важно для каждого третьего респондента, число таких ответов заметно сократилось по сравнению с замерами 1990-х годов.

В последнее время разворачиваются дискуссии о возвращении в Россию ушедших после начала СВО брендов, в марте респондентам были заданы вопросы на эту тему. Около половины опрошенных считают, что нужно внимательно изучать каждую компанию и пускать только избранные (54%). Каждый пятый (19%) думает, что нужно пускать все ушедшие компании, без ограничений, в то время как каждый четвёртый (25%) полагает, что такие компании пускать совсем не нужно.

Чаще других придерживаются мнения, что в Россию нужно пускать все ушедшие компании без исключения, молодёжь до 24 лет (37%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (30%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (37%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (37%), а также те, кто смотрит новости по телевидению реже одного раза в неделю или практически никогда (37%).

Чаще других придерживаются мнения, что необходимо внимательно изучать каждую компанию и пускать только избранные, опрошенные старшего возраста (59% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), москвичи (64%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (57%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (60%), а также те, кто смотрит новости по телевидению каждый день, по нескольку раз (61%).

Чаще других придерживаются мнения, что ушедшие компании пускать совсем не нужно, опрошенные старшего возраста (27% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (30% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением до 100 тысяч человек, а также жители села (по 28%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (28%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (2%), а также те, кто смотрит новости по телевидению каждый день, по нескольку раз и практически каждый день (27% и 30% соответственно).

Больше всего респонденты хотели бы возращения в Россию «IKEA» (6%), «Adidas», «McDonald’s», «Coca-cola», «Nike», «Zara» (по 2%), «Toyota», «Samsung», «H&M», «Renault», «Mercedes-Benz», «Pepsi», «BMW», «Volkswagen», «Apple», «Bosh», «KitKat», «LG», «Uniqlo» (по 1%). Однако большинство опрошенных не скучают по торговым маркам, брендам, компаниями, ушедших из России – 69%.

Также был задан вопрос о том, насколько важно для России членство в «Большой восьмёрке» (также известную как Группа восьми или G8, Россия участвовала в работе группы в 1997-2014 годах).

В настоящий момент 34% считают важным для России членство в «G-8», считает его неважным для России — 54%. По сравнению с началом замеров (в апреле 1995 года) доля россиян, которые говорят о важности членства в «Большой восьмёрке», стала вдвое ниже (на 47 п.п.). Наиболее существенное снижение было зафиксировано в июне 2018 года (до 41%) после исключение России из «G-8».

Чаще говорят о том, что членство в «Большой восьмёрке» важно для России, молодёжь до 24 лет (46%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (37%), те, кто доверяет интернет-изданиям и ютуб-каналам как источнику информации (48% и 46% соответственно), а также те, кто смотрит новости по телевидению реже одного раза в неделю или практически никогда (41%).

Чаще говорят о том, что членство в «Большой восьмёрке» не важно для России, опрошенные в возрасте 39-54 лет (63%), жители Москвы (63%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (56%), а также те, кто смотрит новости по телевидению каждый день, по нескольку раз (62%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 26 марта 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии