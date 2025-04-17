Источники информации: частота пользования и доверие, усталость от новостей, популярные журналисты и блогеры

Телевидение по-прежнему остаётся основным источником информации для россиян, однако совокупная аудитория интернет-источников превышает телевизионную. Доля ежедневной аудитории интернет-источников впервые превысила долю тех, кто смотрит новости по телевидению каждый день. Узнают о новостях из интернета чаще более молодые, образованные и обеспеченные респонденты. Смотрят новости по телевидению чаще люди старшего возраста, менее образованные и менее обеспеченные. Новости по радио узнаёт примерно каждый десятый, а портрет радиослушателя схож с портретом телезрителя. Во времена СССР более-менее регулярно радио слушали две трети опрошенных, в первую очередь, радио Маяк, зарубежные радиостанции слушали порядка 8%. Опрошенные считают, что лучше разбираются в российских событиях, чем в зарубежных. При этом большинство не чувствует усталости от ежедневных новостей. Самым популярным журналистом/блогером был назван В. Соловьёв, также опрошенные упоминали О. Скабееву, Е. Попова, Д. Киселёва и Е. Поддубного.

Телевидение остаётся основным источником информации среди россиян, однако его значимость постепенно снижается: с 90% в 2014 году до 54% в августе 2023 года. В последний год снижение остановилось и значения колеблются на уровне 60%, в марте узнавали о новостях в стране и мире по телевидению 61% опрошенных. На втором месте — социальные сети, ими пользуются 38% респондентов. Используют интернет-издания и телеграм-каналы в качестве новостных источников трое из десяти опрошенных, однако если телеграм-каналы продолжают набирать популярность (рост на 29 п.п. с марта 2019 года), то интернет-издания медленно её теряют (снижение на 11 п.п. с марта 2021 года), что может объяснятся переходом аудитории в мессенджеры. Число россиян, которые узнают о новостях из ютуб-каналов в последнее время снижалось (до 6% в марте 2025 года), но в апреле возросло до 10%. В целом, в последнем замере был зафиксирован рост пользования всеми источниками информации в среднем на 3-4 процентных пункта.

Телевидение в качестве источника информации чаще используют женщины (66%), опрошенные старшего возраста (82% среди опрошенных старшего возраста), респонденты со средним образованием и ниже (64%), менее обеспеченные респонденты (75% среди тех, которым едва хватает на еду), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (64%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%).

Новости в соцсетях чаще читают молодёжь до 24 лет (60%), респонденты с высшим образованием (41%), а также более обеспеченные респонденты (45% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

Новости из интернет-изданий чаще получают мужчины (33%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (38%), респонденты с высшим образованием (37%), более обеспеченные респонденты (36% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), а также те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%).

Новости из телеграм-каналов чаще получают мужчины (31%), молодёжь до 24 лет (51%), респонденты с высшим образованием (37%), более обеспеченные респонденты (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (32%), а также те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (32%).

Ответы на вопрос о доверии источникам информации в целом повторяют структуру ответов на вопрос о пользовании источниками информации. Телевидению доверяет больше всего респондентов – 44%. Каждый пятый доверяет телеграм-каналам – это максимальные значения за всё время наблюдений. Доверие социальным сетям и интернет-изданиям снизилось до 16% (на 10 п.п с января 2021 года) и 14% (на 12 п.п. ч с января 2021 года), соответственно. Доверие ютуб-каналам снилось вдвое до 4% после его «замедления» летом прошлого года (в июне 2024 года — 8%).

Чаще доверяют телевидению как источнику информации женщины (51%), опрошенные старшего возраста (63% среди тех, кому 55 лет и более), респонденты со средним образованием и ниже (50%), менее обеспеченные респонденты (54%), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).

Чаще доверяют новостям из телеграм-каналов, социальных сетей и интернет-изданий молодёжь до 24 лет (34%, 33%, 24%), более обеспеченные опрошенные (24%,20%,18% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (24%, 17%, 17%).

В последние годы снижается частота упоминания радио как источника информации, сегодня его отмечают около 10% опрошенных (снижение на 12 п.п. с 2016 года). Доверяют информации, полученной по радио около 8% респондентов. Пользуются радио и доверяют ему как источнику информации чаще мужчины (16%/10%), опрошенные старшего возраста (55 лет и старше – 16%/11%), менее обеспеченные респонденты (17%/10% среди тех, которым едва хватает на еду).

Во времена СССР более-менее регулярно слушали радио две трети опрошенных (66%). На первом месте по частоте упоминаний – радио Маяк (54%), радио Юность регулярно слушали 20% опрошенных, Первую программу Всесоюзного радио и местные/городские радиостанции назвали 14% и 13% соответственно. Зарубежные радиостанции слушали 8% (в том числе, Радио свобода* **/Голос Америки* – 6%, Би-би-си – 4%).

Почти половина опрошенных (48%) считают, что хорошо разбираются в событиях, происходящих в России (4% — очень хорошо, 44% — скорее хорошо), их доля немного увеличилась за 9 с половиной лет (на 6 п.п. с декабря 2016 года).

Доля респондентов, которые считают, что хорошо разбираются в российских событиях, выше среди мужчин (58%), опрошенных в возрасте 40-54 лет (51%), опрошенных с высшим образованием (53%), жителей Москвы (60%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%).

Доля респондентов, которые считают, что плохо разбираются в российских событиях, выше среди женщин (56%), молодёжи до 24 лет (60%), респондентов со средним образованием и ниже (54%), а также среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%).

Заметно меньшее число респондентов думают, что хорошо разбираются в событиях, которые происходят за пределами России – 26% (2% — очень хорошо, 24% — скорее хорошо), их доля наоборот – снизилась по сравнению с 2016 годом (также на 6 п.п.).

Доля респондентов, которые считают, что хорошо разбираются в событиях, за пределами России, выше среди мужчин (35%), опрошенных в возрасте 55 лет и более (28%), опрошенных с высшим образованием (28%), жителей Москвы (33%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (28%).

Доля респондентов, которые считают, что плохо разбираются в событиях, за пределами России, выше среди женщин (77%), опрошенных в возрасте 25-39 лет (73%), респондентов со средним образованием и ниже (71%), а также среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (72%).

Отметим, что отношение к ежедневным новостям значительно отличается среди респондентов в США и России (с учетом пятилетнего разрыва между замерами). По данным опроса Pew Research Center 2019 года, две трети американцев были перегружены количеством ежедневных новостей, тогда как по данным настоящего опроса, то же количество опрошенных в России (66%) не чувствуют усталости от ежедневно поступающей информации.

Наиболее часто опрошенные читают новости в интернете: хотя бы раз в неделю делают это 76% респондентов (в том числе 57% — ежедневно или почти каждый день). Смотрят новости по телевидению – 72% опрошенных (ежедневно или почти ежедневно – 51%), читают телеграм-каналы – 53% (ежедневно или почти ежедневно – 39%), смотрят видеоблоги, видеоблогеров – 38% (ежедневно или почти ежедневно – 21%), слушают подкасты – 19% (ежедневно или почти ежедневно – 8%).

Доля тех, кто ежедневно смотрит новости в интернет-изданиях впервые превысила долю тех, кто смотрит новости по телевидению – 33% и 31% соответственно, однако за последний год их ежедневные аудитории сократились на 5 п.п и 7 п.п соответственно. Постепенно растёт ежедневная аудитория видеоблогов – до 13% (рост на 6 п.п. с 2019 года). Каждый день читают новости в телеграм-каналах четверть опрошенных (25%), слушают подкасты – 4%.

Чаще других читают новости в интернете (ежедневно + практически каждый день) опрошенные до 39 лет (64%), более обеспеченные респонденты (65% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), респонденты с высшим образованием (63%), жители Москвы (72%).

Чаще читают новости в интернете реже одного раза в неделю или практически никогда, опрошенные старшего возраста (37%), менее обеспеченные респонденты (38% среди тех, которым едва хватает на еду), респонденты со средним образованием и ниже (39%), а также жители городов с населением до 100 тысяч человек (29%).

Чаще других говорят, что смотрят новости по телевидению (ежедневно + практически каждый день) опрошенные старшего возраста (77% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (68% среди тех, которым едва хватает на еду), респонденты с профессиональным образованием (54%), жители Москвы (64%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%).

Чаще других говорят, что смотрят новости по ТВ реже одного раза в неделю или практически никогда, молодёжь до 24 лет (55%), более обеспеченные респонденты (32% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), респонденты с высшим образованием (32%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (29%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (40%), а также не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).

Чаще других отвечают, что читают телеграм-каналы ежедневно и практически каждый день молодёжь до 24 лет (64%), более обеспеченные респонденты (46% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), респонденты с высшим образованием (44%), жители Москвы (42%).

Чаще других отвечают, что читают телеграм-каналы реже одного раза в неделю или практически никогда, опрошенные старшего возраста (66%), менее обеспеченные респонденты (63% среди тех, которым едва хватает на еду), респонденты со средним образованием и ниже (52%).

Чаще других говорят, что смотрят видеоблоги ежедневно или практически каждый день мужчины (27%), молодёжь до 24 лет (36%), более обеспеченные респонденты (26% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (35%), а также не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (35%).

Чаще других говорят, что смотрят видеоблоги реже одного раза в неделю или практически никогда, женщины (66%), опрошенные старшего возраста (78% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (69% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%).

Чаще других говорят, что слушают подкасты ежедневно и практически каждый день молодёжь до 24 (15%). Опрошенные старшего возраста (90%) слушают подкасты реже одного раза в неделю или практически никогда.

По данным открытого вопроса (респонденты сами называли фамилии), самым популярным журналистом/блогером на данный момент является Владимир Соловьёв: его регулярно смотрят/слушают/читают 11% респондентов. 5% упомянули Ольгу Скабееву, 3% — Евгения Попова, по 2% — Дмитрия Киселёва и Евгения Поддубного. Также в ТОП-10 попали Юрий Подоляка, Андрей Норкин, Юрий Дудь*, Никита Михалков и Дмитрий Пучков (по 1%).

Молодёжь чаще смотрит/слушает/читает Юрия Дудя*, Дмитрия Масленникова, Ксению Собчак, Илью Варламова* и Максима Каца*. В то время как опрошенные старшего возраста чаще следят за деятельностью Владимира Соловьёва, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Дмитрия Киселёва, Евгения Поддубного, Андрея Норкина, Никиты Михалкова, Артёма Шейнина.

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами

**Организация признана нежелательной в России

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 26 марта 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии