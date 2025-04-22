Проблемы с доступом к интернет-ресурсам и пользование VPN: март 2025

Треть опрошенных в последний месяц сталкивались с невозможностью получить доступ к привычным цифровым платформам. Такая же доля россиян пользуются сервисами VPN для доступа в интернет. За год обе эти группы выросли. Чаще говорят, что сталкивались с блокировками, и пользуются VPN — молодёжь, более образованные и обеспеченные опрошенные, а также оппозиционно настроенные граждане.

В марте 2025 года до трети выросла доля респондентов, которые за последний месяц сталкивались с невозможностью получить доступ к привычным цифровым сервисам (рост на 11 п.п. за год): в том числе, каждый десятый регулярно сталкивался с такими ситуациями, 14% – несколько раз за последний месяц, 7% – 1-2 раза за последний месяц. Не сталкивались с ограничениями две трети респондентов (68%). Несмотря на отмечающийся на протяжении последних двух лет (с марта 2023 года) рост доли респондентов, сталкивавшихся с проблемами с доступом к цифровым сервисам, данные значения не являются пиковыми: три года назад о недоступности некоторых онлайн-платформ говорили 37% опрошенных.

Чаще других сталкивались с невозможностью получить доступ к привычным цифровым сервисам молодёжь до 24 лет (44%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (47%), а также те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (49%).

Не сталкивались за последний месяц с невозможностью получить доступ к привычным цифровым сервисам чаще опрошенные старшего возраста (76%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (71%), а также те, кто одобряет деятельность действующего президента (69%).

Одновременно с этим выросло и число пользователей VPN-сервисов – до 36% (рост на 13 п.п.). Регулярно пользуется VPN каждый пятый (20%), 16% – иногда, ещё 31% сейчас их не используют, но знают о такой возможности, в первый раз слышат о таких сервисах 32% опрошенных.

Доля тех, кто пользуется сервисами для беспрепятственного доступа в интернет, выше среди молодёжи до 24 лет (62%), респондентов с высшим образованием (42%), более обеспеченных респондентов (45% среди тех, которые может позволить себе товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (45%), а также тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%), тех, кто смотрит новости по телевидению реже раза в неделю или практически никогда (57%), тех, кто читает новости в интернете каждый день или практически каждый день (46% и 47% соответственно), а также тех, кто получает новости из ютуб-каналов (62%).Доля тех, кто не пользуется сервисами для беспрепятственного доступа в интернет, выше среди опрошенных старшего возраста (84% серди опрошенных старшего возраста), респондентов со средним образованием и ниже (68%), менее обеспеченных респондентов (77% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), тех, кто поддерживает деятельность действующего президента (65%), тех, кто смотрит новости по телевидению каждый день по несколько раз (78%), тех, кто читает новости в интернете реже раза в неделю или практически никогда (85%), а также тех, для кого телевизор является источником информации (74%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 26 марта 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии