Пользование интернетом, социальными сетями, мессенджерами, искусственным интеллектом и другими онлайн-сервисами: март 2025

Большинство россиян пользуются интернетом хотя бы несколько раз в неделю, среди молодежи — почти все. Прирост интернет-аудитории происходит в основном за счет освоения интернета людьми старшего возраста. Три четверти опрошенных пользуются социальными сетями, в том числе более половины — ежедневно. Самыми популярными социальными сетями являются ВКонтакте и Телеграм. Аудитория YouTube после замедления сократилась почти вдвое; на этом фоне заметно растет аудитория Rutube. Обмениваться сообщениями и звонками опрошенные предпочитают в WhatsApp и Телеграм, их популярность растёт. Почти каждый пятый опрошенный пользуется технологиями искусственного интеллекта, в первую очередь для работы и учёбы. Самыми популярными интернет-сервисами остаются мобильные банки, сервисы по заказу такси и онлайн-покупкам, их использование растет год от года.

Доля регулярных интернет-пользователей (кто выходит в интернет ежедневно или несколько раз в неделю) продолжает плавно расти и в марте 2025 года достигла 83% всех опрошенных. Ежедневно выходят в интернет 76% респондентов, доля таких опрошенных растёт в основном среди среднего и старшего возрастов, тогда как среди молодёжи рост практически остановился, поскольку вплотную приблизился к 100%.

Чаще других в целом выходят в интернет молодёжь до 24 лет (99%), респонденты с высшим образованием (92%), более обеспеченные респонденты (92% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (89%).

Не выходят в интернет вообще чаще опрошенные старшего возраста (25% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), опрошенные со средним образованием и ниже (25%), менее обеспеченные респонденты (24% среди тех, которым едва хватает на еду), а также жители городов с населением до 100 тысяч человек (15%).

Рост числа пользователей социальных сетей с января 2021 года замедлился, а к настоящему моменту и вовсе остановился. В марте 2025 года посещали социальные сети 76% опрошенных (рост на 41 п.п. с августа 2011 года): 58% — ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 8% — 1 раз в неделю и реже. Никогда не посещали социальные сети 24% респондентов.

Доля тех, кто посещает социальные сети, выше среди женщин (79%), молодёжи до 24 лет (96%), респондентов с высшим образованием (82%), более обеспеченных респондентов (84% среди респондентов, которые могут себе позволить товары длительного пользования), жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (78%).

Доля тех, кто не посещает социальные сети, выше среди мужчин (28%), опрошенных старшего возраста (46% среди респондентов в возрасте 55 лет и более), респондентов со средним образованием и ниже (34%), менее обеспеченных опрошенных (37% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей Москвы (26%).

Самыми популярными социальными сетями остаются Вконтакте, которым пользуется половина опрошенных россиян (50%) и Телеграм, доля пользователей которого составляет 42% респондентов. Каждый четвёртый посещает Одноклассники (24%), а каждый пятый – TikTok и YouTube (по 21%). Примерно каждый десятый заходит в Instagram*, Rutube и Яндекс-Дзен. Пользование Мой мир на Mail.ru, Facebook*и Х (Твиттер) находится на уровне 2%, 1% и 1%.

Увеличивается количество пользователей ВКонтакте (3 п.п. с сентября 2024 года), Телеграм (рост на 2 п.п. с сентября 2024 года), и Rutube (рост на 7 п.п. с марта 2023 года).

Снижается число пользователей YouTube (снижение на 16 п.п. с марта 2024 года), Яндекс-Дзен (снижение на 3 п.п. с сентября 2024 года) и Facebook* (снижение на 11 п.п. с декабря 2017 года).

Основная дифференциация по пользованию социальными сетями проходит по возрастным группам, потребительскому статусу и оценке положения дел в стране.

Пользуются Телеграм, YouTube и Instagram* чаще молодёжь до 24 лет (72%/ 40%/ 27%), более обеспеченные респонденты (47%/ 27%/ 10% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (65%/ 36%/ 17%).

Посещают Одноклассники и TikTok чаще менее обеспеченные опрошенные (42% и 33%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверном пути (по 35%), однако в Одноклассники чаще заходят опрошенные в возрасте 55 лет и старше (56%), а в TikTok молодёжь до 24 лет (34%).

ВКонтакте чаще бывают опрошенные в возрастных группах 18-24 года – 77% и 25-39 лет – 78%, более обеспеченные респонденты (70% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (67%).

WhatsApp и Телеграм по-прежнему остаются самыми популярными приложениями для звонков и обмена сообщениями, их популярность растёт: 74% (рост на 4 п.п. за два года) и 57% (рост на 17 п.п.) соответственно. После блокировки в декабре 2024 года число пользователей Viber сократилось до 6%, хотя за три месяца до блокировки их было 23%. Используют ВКонтакте для обмена звонками и сообщениями 18% опрошенных. По 2% совершают звонки/обмениваются сообщениями в Skype, Яндекс.Телемост, Zoom, Instagram direct*, Discord.

Молодёжь чаще других звонит и обменивается сообщениями в Телеграм (88%), ВКонтакте (38%), и Discord (6%). Опрошенные в возрастной группе 25-39 предпочитают пользоваться WhatsApp (84%), Instagram direct* (5%). Возрастные опрошенные (55 лет и старше) чаще других не пользуются такими приложениями.

Пользуются искусственным интеллектом, ChatGPT, нейросетями и проч. 17% респондентов (6% — регулярно, а 11% — иногда), ещё 43% знают о такой возможности, но не пользуются, а – 41% слышат о таком впервые.

Доля тех, кто пользуется искусственным интеллектом, ChatGPT, нейросетями и проч., выше среди молодёжи до 24 лет (38%), респондентов с высшим образованием (20%), более обеспеченные респондентов (21% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), а также учащихся (54%).

Доля тех, кто не пользуются искусственным интеллектом, ChatGPT, нейросетями и проч., выше среди опрошенных старшего возраста (95% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов с профессиональным образованием (86%), менее обеспеченных респондентов (92% среди тех, которым едва хватает на еду), а также пенсионеров (97%).

Те, кто пользуется искусственным интеллектом, ChatGPT, нейросетями и проч., чаще используют их для рабочих и учебных целей – 31% и 29% соответственно, 20% – для развлекательных целей, а 17% – как поисковую систему.

Используют технологии искусственного интеллекта в рабочих целях чаще женщины (34%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (38%), респонденты с высшим образованием (37%), а также менеджеры и управленцы (45%). Доля тех, кто использует ИИ в учебных целях выше среди молодёжи до 24 лет (55%), респондентов со средним образованием и ниже (55%), а также учащихся (79%). Чаще используют ИИ в развлекательных целях пенсионеры (25%) и опрошенные в возрасте 55 лет и старше (26%). Популярность ИИ как поисковой системы выше среди мужчин (21%), опрошенных старшего возраста (35% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше) и пенсионеров (43%).

С 2019 года до 81% выросла доля опрошенных, которые пользуются мобильными приложениями (рост на 21 п.п.). Самыми популярными сервисами остаются мобильные банки (69%, в марте 2019 года – 46%), сервисы по заказу такси (53%, в марте 2019 года – 28%), покупки онлайн (46%, в марте 2019 года – 21%) и навигационные карты (35, в марте 2019 года – 25%).

*Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, объявлена в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 22 по 26 марта 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии