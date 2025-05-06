Конфликт с Украиной в апреле 2025 года: внимание, поддержка, отношение к переговорам, плюсы и минусы спецоперации, отношение к участникам СВО

Внимание к украинским событиям последние месяцы снижается. Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине остается высоким. Более половины опрошенныхсчитают, что следует переходить к мирным переговорам, около трети — что нужно продолжать военные действия. В обществе не сложилось однозначного мнения о том, принесла ли «спецоперация» больше пользы или вреда. Пользу респонденты видят в возвращении территорий, освобождении людей, импортозамещении, укреплении авторитета страны в мире. Вред — в гибели людей. Большинство опрошенных считают, что к ветеранам СВО в обществе относятся с уважением. Опрошенные считают, что после завершения «спецоперации» ее участники прежде всего смогут найти себя в военном деле, правоохранительных органах или в сфере воспитания молодежи.

Общий уровень внимания к украинским событиям постепенно снижается после роста в январе этого года: внимательно следят за ситуацией вокруг Украины около половины опрошенных – 49% (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть респондентов (31%) следили без особого внимания, а 19% не следили вовсе.

Внимательнее всего следят за событиями вокруг Украины мужчины (52%), опрошенные старшего возраста (65% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на поту президента (51%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (57%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия, а не переходить к мирным переговорам (73%).

С меньшим вниманием следят за украинскими событиями женщины (46%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (31%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (36%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (36%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (26%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (40%).

В апреле половина опрошенных не назвали событий, которые им запомнились (50%), однако события, связанные с конфликтом, в марте опрошенные называли чаще, чем другие события: СВО, события на Украине – 7%, переговоры России и США – 5%, пасхальное перемирие и успехи на СВО – по 3%, атаки дронов на территорию России – 2%. На втором месте по количеству упоминаний – Пасха, Великий пост. В то же время, среди ответов встречалось сравнительно большее количество различных событий общественной жизни (не связанной с политикой) – по 1% упоминаний набрали рекорд Овечкина, природные катаклизмы по всему миру, смерть Папы Римского, различные праздники и подготовка к 9 мая.

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в апреле составлял 75% (в том числе 43% – определённо поддерживают, а 32% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 15% (8% — определённо не поддерживают, 7% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки российских военных в Украине выше среди следующих групп: мужчины (79%), опрошенные старшего возраста (82% среди респондентов в возраст 55 и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (85%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (93%).

Уровень поддержки российских военных в Украине ниже среди следующих групп: женщины (72%), молодёжь до 24 лет (66%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (28%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (52%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (68%).

Мнение по вопросу о продолжении военных действий значительно не меняются на протяжении четырёх последних месяцев: более половины опрошенных (61%) считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а каждый третий (30%) говорит, что нужно продолжать военные действия.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (68%), опрошенных в возрастной группе 25-39 лет (73%), опрошенных со средним образованием и ниже (68%), жителей городов с населением до 100 тысяч человек и от 100 до 500 тысяч человек (44% и 43% соответственно%), тех, кто считает направление дел в стране неправильным (77%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (73%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (74%), тех, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (86%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (40%), опрошенных старшего возраста (40% в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (50%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (37%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (32%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (36%), тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (38%).

Среди россиян нет однозначного мнения о том, принесло ли России проведение спецоперации больше пользы или вреда: четверо из десяти опрошенных считают, что больше вреда, а каждый третий – больше пользы, ещё 28% затруднились с ответом.

Чаще других считают, что проведение спецоперации принесло России больше пользы, мужчины (41%), опрошенных старшего возраста (37% среди опрошенных старшего возраста), респонденты с высшим образованием (36%), более обеспеченные респонденты (37% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы и городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (по 37%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (42%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (36%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (42%), те, кто поддерживают действия ВС РФ (42%), те, кто считает, что сейчас нужно продолжать военные действия (59%).

Чаще других считают, что проведение спецоперации принесло Росси больше вреда, женщины (44%), молодёжь до 24 лет (46%), респонденты со средним образованием и ниже (47%), менее обеспеченные респонденты (44% среди тех. Которым едва хватает на еду), жители села, а также городов с населением до 100 тысяч человек (по 31%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (73%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), те кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (53%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (78%), а также считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (53%).

Те, кто считает, что СВО принесла России больше пользы, чаще имеют в виду, что такой пользой было «расширение/ возвращение территории/ новых регионов» – 30%, «освобождение/ спасение/ защита людей» — 16%, «подъем экономики» — 15%, «укрепление авторитета России на мировой арене» — 13% и «защита своих интересов/ рост обороноспособности» — 11%.

Те, кто считает, что СВО принесла России больше вреда, чаще всего имеют в виду «гибель людей/ много жертв» – 73% или упоминают «экономический упадок/ инфляцию/ падение уровня жизни» — 19%.

По мнению большинства опрошенных (60%), сейчас к ветеранам СВО относятся с уважением, ещё 13% считают, что с сочувствием, 6% — с восхищением, 3% — со страхом, каждый десятый – без особых чувств.

Чаще других считают, что сейчас в обществе к ветеранам СВО относятся с уважением, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (67%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (69%), а также те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (66%).

Чаще других считают, сейчас в обществе к ветеранам СВО относятся с сочувствием, те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (20%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (25%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (24%).

Чаще других считают, сейчас в обществе к ветеранам СВО относятся без особых чувств, те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (22%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (23%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (32%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (15%).

Каждый пятый опрошенный считает, что вернувшиеся со спецоперации в первую очередь могут найти применение свои навыкам и жизненному опыту в профессиональных воинских формированиях (21%), по 17% респондентов думают, что такие люди могут применить свои навыки и жизненный опыт в сфере охраны правопорядка и воспитании молодёжи, каждый десятый полагает, что в органах власти и 1% — в бизнесе, предпринимательской деятельности, ещё 18% считают, что в любом деле.

Мнение о том, что вернувшиеся со спецоперации в первую очередь могут найти применение свои навыкам и жизненному опыту в профессиональных воинских формированиях, больше распространено среди опрошенных старшего возраста (21%), менее обеспеченных респондентов (19%), а также жителей сёл (19%). Мнение, что такие люди смогут найти себя в сфере охраны правопорядка более распространено среди молодёжи до 24 лет (21%), а также жителей Москвы и городов с населением 500 тысяч человек и более (по 21%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии