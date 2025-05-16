Уровень ксенофобии и межнациональной напряженности, отношение к приезжим, возможность столкновений на национальной почве: апрель 2025

Отношение россиян к мигрантам остаётся негативным: большинство опрошенных считают, что они увеличивают уровень преступности, негативно влияют на экономику и культуру. Семеро из десяти опрошенных считают, что следует ограничить приток приезжих и выдворить из страны всех нелегальных мигрантов. В то же время, большинство респондентов не ощущают межнациональной напряжённости в месте своего проживания, не чувствуют открытую враждебность со стороны людей других национальностей и не испытывают ее сами. Однако до трети опрошенных считают возможными массовые столкновения на национальной почве в стране в целом.

ОТНОШЕНИЕ К МИГРАНТАМ

С августа 2016 года опрошенные чаще стали отмечать снижение численности мигрантов в месте своего проживания (рост на 8 п.п.). Доля тех, кто считает, что их численность увеличилась, не изменилась – 42%, а тех, кто полагает, что осталось без изменений – уменьшилась — 34% (43% в августе 2016 года).

За 13 лет с прошлого замера (в сентябре 2012) несколько улучшилось отношение к рабочим из «ближнего зарубежья» на стройках России: каждый пятый относится к ним положительно (рост на 8 п.п.), четверо из десяти – нейтрально (40%), и столько же — отрицательно (39%).

Доля тех, кто положительно относится к рабочим на стройках из стран «ближнего зарубежья», выше среди следующих групп: молодёжь до 24 лет (26%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (24%), те, кто доверяют телевидению как источнику информации (21%).

Доля тех, кто нейтрально относится к рабочим на стройках из стран «ближнего зарубежья», выше среди следующих групп: молодёжь до 24 лет (51%), более обеспеченные респонденты (43% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (42%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (41%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (49%).Доля тех, кто отрицательно относится к рабочим на стройках из стран «ближнего зарубежья», выше среди следующих групп: опрошенные старшего возраста (46% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (47% среди тех, которым едва хватает на еду), москвичи (49%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (49%).

Отрицательное отношение к мигрантам преобладает в самых разных аспектах:

Две трети респондентов считают, что мигранты увеличивают уровень преступности (66%);

Более половины опрошенных полагают, что мигранты отбирают рабочие места у россиян (56%);

Половина опрошенных думает, что мигранты «разрушают» российскую культуру (52%);

Две трети не согласны с тем, что мигранты обогащают российское общество новыми идеями и культурой (65%);

А каждый второй не согласен с тем, что мигранты в целом способствуют развитию российской экономики (51%).

Большинство опрошенных согласны с утверждением, что мигранты увеличивают уровень преступности (66%), их доля несколько снизилась по сравнению с октябрём 2012, когда были зафиксированы максимальные значения по данному показателю – 71%, минимальные значения наблюдались в июне 1996 года – 54%. Растет доля респондентов, которые не согласны с данным утверждением до 19% (8% в октябре 2012 года).

Несмотря на то, что мнение россиян о влиянии мигрантов на российскую экономику продолжает в целом оставаться негативным, оно улучшается: треть (31%) согласны с тем, что мигранты в целом способствуют развитию российской экономики (рост на 19 п.п. с августа 2016 года), а каждый третий не согласен с тем, что мигранты отбирают рабочие места у россиян – 32% (рост на 21 п.п. с октября 2012 года).

Мнение россиян о влиянии мигрантов на российскую культуру также негативное, и при этом ухудшается: половина респондентов согласны с тем, что мигранты разрушают российскую культуру – 52% (рост на 13 п.п. с августа 2016 года), а две трети опрошенных не согласны с тем, что мигранты обогащают российское общество, принося новые идеи и культуру – 65% (рост на 33 п.п. с августа 2016 года).

МНЕНИЕ О ХАРАКТЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НЕОБХОДИМОЙ В ОТНОШЕНИИ МИГРАНТОВ

Большинство опрошенных думают, что правительство России должно ограничивать приток приезжих (70%), тогда как каждый пятый считает, что не следует ставить на пути притока приезжих административных барьеров, а нужно наоборот пытаться использовать его на благо России. Максимальные значения поддержки ограничительных мер были зафиксированы в 2016 году (80%), а минимальные – в 2002 (45%).

Чаще других считают, что правительство России должно ограничивать приток мигрантов, опрошенные старшего возраста (76%), респонденты с профессиональным и высшим образованием (по 71%), жители Москвы (84%).

Чаще других считают, что правительству России не следует ставить на пути притока приезжих административные барьеры, а нужно пытаться использовать его на благо России, молодёжь до 24 лет (32%), респонденты со средним образованием и выше (27%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (26%).

Отношение к нелегальным мигрантам из стран «ближнего зарубежья» ухудшается: семеро из десяти опрошенных считают, что их нужно выдворять из России (рост на 27 п.п. с августа 2015 года), а 22% респондентов полагают, что их следует легализовать и помочь получить работу и ассимилироваться в России (снижение на 19 п.п. с августа 2015 года).

Мнение о том, что нелегальных иммигрантов из стран «ближнего зарубежья» следует легализовать и помогать получить им работу, больше распространено среди молодёжи до 24 лет (30%), жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (27%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (25%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (23%).

Мнение о том, что нелегальных иммигрантов следует выдворять из России, больше распространено среди опрошенных старшего возраста (74% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (85%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (77%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%).

ВРАЖДЕБНОСТЬ И ОЦЕНКА УРОВНЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ

Большинство респондентов не ощущают межнациональной напряжённости в месте своего проживания – (79%), говорят, что межнациональная напряжённость ощущается 17% респондентов. Уровень межнациональной напряжённости достигал максимальных значений в октябре 2013 года (43%), однако к июлю 2017 года снизился до 12%, после чего вновь несколько вырос, но ненамного.

Чаще других ощущают межнациональную напряжённость жители Москвы (31%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (30%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (27%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (24%).

Чаще других не ощущают межнациональную напряжённость жители села (85%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (83%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (80%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (83%).

Говоря о враждебности как со стороны людей других национальностей по отношению к себе, так и к людям других национальностей со своей стороны, большинство опрошенных отмечают, что чувствуют ее редко или никогда/практически никогда. Этот показатель остается на достаточно низком уровне — 11% и 9%, соответственно — и практически не меняется с ноября 2016 года. Говорят, что не чувствуют враждебности со стороны/по отношению к людям других национальностей 87% и 89% опрошенных соответственно.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ КРОВОПРОЛИТНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ

Вместе с тем опрошенные всё чаще допускают возможность кровопролитных столкновений на национальной почве в настоящее время: как в том месте, где они живут – 15% (рост на 6 п.п. с июля 2017 года), так и в России в целом – 34% (рост на 15 п.п. с июля 2017 года). Не допускают возможности таких столкновений в месте своего проживания 80% опрошенных (снижение на 4 п.п. с июля 2017 года), а в России в целом 57% респондентов (снижение на 13 п.п. с июля 2017 года).

Чаще считают, что массовые кровопролития на национальной почве возможны в месте проживания респондента — москвичи (22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (23%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (23%).

Реже считают, что массовые кровопролития на национальной почве возможны в месте проживания респондента — жители сёл (10%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (13%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (14%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (12%).

Оценка возможности массовых столкновений на национальной почве в России в целом выше среди менее обеспеченных (42% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (51%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (51%), тех, кто доверяет интернет-изданиям и ютуб-каналам как источнику информации (34%).

Оценка возможности массовых столкновений на национальной почве в России в целом ниже среди более обеспеченных опрошенных (30%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (30%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (32%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (30%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии