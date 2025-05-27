Эмиграционные настроения и отношение к уехавшим: апрель 2025

Девять из десяти россиян не хотели бы переезжать за границу на постоянное место жительства, это максимальный показатель за 35 лет наблюдений. К переезду чаще других склонны молодежь и оппозиционно настроенные граждане. Главными причинами переезда респонденты называют интерес к другой культуре, желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом, экономическую и политическую обстановку в России. В качестве направления переезда респонденты чаще называют США, Испанию, Италию и другие европейские страны, а также Южную Корею и Австралию. Почти каждый пятый имеет близких или знакомых, которые в последние два-три года уехали из России. К уехавшим из России отношение неоднозначное: кто-то считает их предателями, а кто-то говорит, что они хотят добиться большего за рубежом.

Девять из десяти опрошенных россиян не хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства, данный показатель находится на максимальных значениях с 1990 года. Говорят о своём желании переехать на ПМЖ за границу 9% опрошенных – минимальные показатели за всё время наблюдений.

Чаще других говорят о своём желании переехать за границу на постоянное место жительства молодёжь до 24 лет (17%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (19%), те кто не одобряет деятельность действующего президента (24%), а также те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (19%).

Чаще других говорят о своём нежелании переехать за границу на постоянное место жительства опрошенные старшего возраста (94% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (92%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (92%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (95%).

За все время наблюдений наиболее настроена на переезд молодежь (18-24 года) — 16% из них в настоящий момент говорят о том, что хотели бы переехать за границу. Пиковые значения были в 2011 и в 2021 годах, когда 48% из этой группы говорили о желании переехать.

Реже всего говорят о том, что хотели бы переехать на постоянное место жительства опрошенные в возрасте 55 лет и старше — 5%, за все время опросов их доля не превышала 12%.

Основными причинами, которые заставляют задуматься об отъезде из страны являются интерес к другой культуре (38%), желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (32%), экономическая и политическая обстановки в России (29% и 23% соответственно). Также по 17% отметили высокое качество медицинских и образовательных услуг за рубежом, 16% — большую правовую и социальную защищённость, по 15% — большие возможности для бизнеса и карьерного роста, каждый десятый – из-за опасений мобилизации.

Популярность всех причин снижается с 2022 года, исключение составляет лишь интерес к другой культуре.

Те, кто хотели бы переехать, чаще всего называют США – 13%. Также среди предпочтительных направлений — Испания 8%, Италия, Южная Корея, Германия – по 5%, Австралия – 4%. Ещё по 3% упомянули Францию, Беларусь, Турцию, Швейцарию, Канаду, Китай.

Подавляюще большинство респондентов не думают о переезде за границу на постоянное место жительства – 89% (рост на 20 п.п. с мая 2021 года), 8% опрошенных иногда подумывают об этом (снижение на 12 п.п. с мая 2021 года). 2% — обдумывают возможности выезда, 1% — приняли твёрдое решение уехать, собирают, оформляют документы.

У 17% опрошенных есть родные/знакомые, кто за последние два-три года переехал за границу на постоянное место жительства, их число значительно не меняется на протяжении последних 8 лет.

Отношение к уезжающим сегодня из России в целом негативное: 37% респондентов считают их предателями, изменниками Родины, 36% опрошенных думают, что уезжающие не верят в будущее России. Трое из десяти полагают, что сегодня из России уезжают те, кто опасаются новой мобилизации. Позитивные причины называют несколько реже — 26% считают, что уезжают те, кто хочет добиться большего, 18% — кто хочет устроить будущее своим детям.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 17 по 23 апреля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии