Конфликт с Украиной: внимание, поддержка, отношение к переговорам в Стамбуле и различным вариантам урегулирования конфликта

В мае 2025 года выросло внимание к украинским событиям – более половины опрошенных внимательно следят за ситуацией. Незначительно выросла доля опрошенных, которые поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине. Доля россиян, выступающих за мирные переговоры достигла двух третей по выборке. Респонденты назвали переговоры в Стамбуле одним из главных событий прошлого месяца. Абсолютное большинство россиян поддерживают эти переговоры: потому что они означают возвращение военнопленных и приближают урегулирование конфликта. Респонденты, которые не поддерживают стамбульские переговоры, объясняют это тем, что эти переговоры ни к чему не приведут. Большинство опрошенных поддерживают российскую формулу переговоров, при котором сначала устраняются первопричины и только затем происходит прекращение огня. В нежелании урегулировать конфликт респонденты винят украинскую сторону и европейские страны.

Последние месяцы общий уровень внимания к украинским событиям постепенно снижался, но в мае этого года снова подрос: внимательно следят за ситуацией вокруг Украины более половины опрошенных – 58% (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть респондентов (31%) следили без особого внимания, а каждый десятый не следил вовсе.

Внимательнее всего следят за событиями вокруг Украины мужчины (62%), опрошенные старшего возраста (72% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (62%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (60%), те, для кого телевидение является источником информации (66%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (65%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия, а не переходить к мирным переговорам (72%).

С меньшим вниманием следят за украинскими событиями женщины (56%), молодёжь до 24 лет (36%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (55%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (52%), те, для кого социальные сети являются источником информации (57%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (40%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (54%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в мае составил 80% (в том числе 47% – определённо поддерживают, а 33% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 13% (6% — определённо не поддерживают, 7% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки российских военных в Украине выше среди следующих групп: мужчины (82%), опрошенные старшего возраста (86% среди респондентов в возраст 55 и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (88%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (85%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (87%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (96%).

Уровень поддержки российских военных в Украине ниже среди следующих групп: женщины (77%), молодёжь до 24 лет (72%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (40%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (52%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (74%).

В мае были зафиксированы рекордные значения по вопросу о продолжении военных действий. За последние три месяца до максимальных значений выросла доля россиян, которые считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам – 64% (рост на 6 п.п. с марта 2025 года). Также на 6 п.п. (с марта 2025 года) снизилось число опрошенных, считающих, что сейчас нужно продолжать военные действия (28%) и тем самым достигло минимальных значений за всё время наблюдений.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (73%), молодёжи до 24 лет (77%), жителей сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (по 67%), тех, кто считает направление дел в стране неправильным (76%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (77%), тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (73%), тех, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (89%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (39%), опрошенных старшего возраста (35% в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (40%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (32%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (30%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (31%), тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (34%).

По сравнению с апрелем существенно снизилась доля тех, кто не назвал ни одного запомнившегося события (до 33%, в апреле — 50%). Чаще всего говорили о событиях, связанных с празднованием Дня Победы (парад, Бессмертный полк, приезд зарубежных лидеров в Москву) — 22%, каждый пятый упоминал переговоры в Стамбуле (20%). Остальные события называли значительно реже – по 5% говорили об СВО, переговорах В. Путина и Д. Трампа, обмене военнопленными. По 3% называли успехи на СВО и атаки беспилотников на территорию России. Также россиянам запомнились спортивные события («Краснодар» стал чемпионом России по футболу, а ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина), другие майские праздники и окончание учебного года – эти события называли по 2%.

Прошедшие переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле 16 мая поддерживает большинство россиян – 87%, не поддерживают – 6% опрошенных.

Чаще других поддерживают проведение переговоров между российской и украинской сторонами в Стамбуле 16 мая опрошенные старшего возраста (90% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (93%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (90%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (89%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (90%).

Чаще других не поддерживают проведение переговоров между российской и украинской сторонами в Стамбуле 16 мая молодёжь до 24 лет (9%), жители села (8%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (13%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (11%), те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (9%).

Также, респондентам задавался открытый (без подсказок) вопрос о том, почему они поддерживают/ не поддерживают проведение переговоров.

Те, кто поддерживает проведение переговоров, чаще говорят о необходимости возвращения пленных (24%) и желании мира (24%), еще 23% считают, что необходимо как можно скорее завершить конфликт и закончить СВО (23%).

Те, кто не поддерживает проведение переговоров, чаще говорят о бесполезности переговоров в принципе (41%), о необходимости довести СВО до конца (15%) и о необходимости немедленного прекращения военных действий, без переговоров (13%).

Среди различных вариантов сценария завершения украинского конфликта большинство опрошенных (73%) поддерживают тот, где стороны сначала устраняют первопричины конфликта и только после этого договариваются о прекращении огня, 18% респондентов придерживаются обратной точки зрения – сначала перемирие и прекращение огня, а только после этого решение остальных вопросов.

Поддерживают вариант, при котором стороны сначала устраняют первопричины конфликта и только после этого прекращают огонь, чаще опрошенные старшего возраста (84% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (79%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (79%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (81%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (89%).

Поддерживают вариант, при котором стороны сначала объявляют перемирие и прекращение огня, а уже потом решают остальные вопросы, чаще молодёжь до 24 лет (28%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (33%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (33%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (36%), те, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (43%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (24%).

По мнению респондентов, в том, что никак не удаётся договориться о прекращении текущего конфликта, в первую очередь, виноваты Украина и европейские страны – по 36%. Считают, что виновны США – 14%, российская сторона – 3%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 по 28мая 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии