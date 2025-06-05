Пресс-выпуски

Представления о дружественных и недружественных странах, взаимоотношениях с Западом, отношение к некоторым странам и направления заграничных поездок

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

В мае 2025 года наиболее дружественными России странами опрошенные называли Беларусь, Китай, Казахстан, Индию и Северную Корею. Самыми враждебными — Германию, Великобританию, Украину, США и Польшу; США впервые за 20 лет измерений опустились в этом списке с первого места на четвертое. Две трети опрошенных уверены, что отношения между Россией и Западом всегда будут строиться на недоверии (максимум за всё время наблюдений), при этом абсолютное большинство опрошенных выступает за разрядку. К Индии и Бразилии отношение преимущественно положительное, в отношении к США и Японии опрошенные разделились практически поровну, к европейским странам преобладает негативное отношение, к Украине отрицательно относятся 3/4 россиян. Чаще всего опрошенные бывали в странах ближнего зарубежья, реже всего — в Америке.

В числе стран, которые можно назвать самыми близкими друзьями, союзниками России опрошенные чаще всего называют Беларусь – 80%. Две трети опрошенных упоминают Китай (64%), треть – Казахстан (36%), Индию (32%), Северную Корею (30%). Доля опрошенных, которые упоминают Беларусь и Китай, росла с 2012 года и последние два года находится на пике (рост на 46 п.п. и 48 п.п. соответственно). Также доля воспринимающих Индию как союзника выросла в 2022 году на фоне украинского конфликта. А вот доли опрошенных, считающих союзниками Иран и Армению, снизились до 11% (снижение на 11 п.п. с мая 2024 года) и 9% (снижение на 11 п.п. с мая 2022 года) соответственно.

Среди недружественных стран опрошенные чаще всего отмечают Германию (55%, рост на 40 п.п. с мая 2020 года), Великобританию (49%, рост на 34 п.п. с мая 2017 года), Украину (43%, рост на 12 п.п. с мая 2022 года), США (40%, снижение на 36 п.п. с мая 2024 года), Польшу (37%) и Францию (32%, рост на 29 п.п. с мая 2020 года), ещё по 28% называют Литву и Латвию.

Кроме того, респондентам задавались вопросы об отношении к некоторым странам. Лучше всего опрошенные относятся к Индии (хорошо – 76%) и Бразилии (хорошо – 68%), умеренно хорошо – к Японии (хорошо – 41%) и США (хорошо – 37%). Значительно хуже отношение к ЕС (плохо – 64%), Великобритании (плохо – 65%), Польше (плохо – 71%) и Украине (плохо – 74%).

Отношение к США продолжает улучшаться на фоне миротворческих усилий новой президентской администрации. В мае 2025 года к США хорошо относились 37% респондентов (рост на 21 п.п. с сентября 2024 года), плохо – 47% (снижение на 25 п.п. с сентября 2024 года).

Лучше отношение к США среди молодёжи до 24 лет (49%), москвичей (42%), тех, кто был в странах Европы (49%).

Хуже отношение к США среди опрошенных в возрасте 40-54 лет (52%), тех, кто никогда не был в странах Европы (49%).

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
04.199011.199108.199204.199303.199712.199803.199904.199905.199908.199909.199911.199912.199902.200005.200007.200002.200105.200109.200110.200111.200112.200101.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200201.200303.200303.200304.200305.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200805.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201103.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201708.201709.201712.201701.201803.201805.201807.201809.201811.201802.201905.201908.201911.201901.202008.202011.202001.202103.202105.202108.202111.202102.202203.202205.202208.202211.202202.202305.202308.202309.202310.202305.202409.202402.202505.2025
7580747272673833324960546067686959697060686568485961656967606961533848274546465659476459595465565353565767626266586160606360636663596163575752505345515455585056505545444345485247485447514948514323333846364753545360605662605459606445515456465355485153414843181717181219161921212325192523283737243531242625204233313431424742423540403139453117141918141222181619163037
768718234953543325312822212327222027222420413428261922292429385540664344423830432833303629363637353526313129343231322931292626303030323237393944393634333932363545474843413839413542393740374667514940504033313427272926273329272340353232383425393836493744717473738173737068706564706565564951615159605256694055575643444046465143425447425572757173737761706870725147
1914202210101314151815151312118139101210111210811101311107109712712101361111991110781110897775879889881110971112121281191111101112141011910121210141111111512121110151314141414151414131612131312131315151412151317131111111513119109781211121013101191316141215141116221911181212111614131212141718151413131111109131117121612132016

За прошедшие  с прошлого замера три месяца отношение к ЕС практически не изменилось: плохо относится каждый второй (64%), хорошо – каждый пятый (21%).

Лучше отношение к ЕС среди молодёжи до 24 лет (38%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (35%).

Хуже отношение к ЕС среди опрошенных старшего возраста (55 лет и старше) — 72%, тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (67%).

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
12.200301.200402.200408.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201103.201105.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201403.201404.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201708.201709.201712.201701.201803.201805.201807.201809.201811.201802.201905.201908.201911.201901.202008.202011.202001.202105.202108.202111.202102.202203.202205.202208.202211.202202.202305.202308.202309.202310.202305.202409.202402.202505.2025
726776777469777371737369667073686661666762706869696971677364656461666660616764706060455355625761636462686667726962636667715660646564606459616456545145332527192520252626252927282529273040352738342832262742393642384952494847453846483721162321181623261819162121
111713131418141515131513161513171520171820141614171612151519201920192021221621172025392727202322191921161716141622211918142520182018232125232429283441536060686371645962606058606261585347535547545446535538454945443433363937374539384867696568697259596470716164
17161111121310121514121717151415202017151815161714151718131815172015141817171513201516201817201719181717171714151716161615192017151917151717141518151415151413129111613141114121410151614121815131822211820151513191715151317171715141512151211131218161912131815

Отношение россиян к Украине несколько ухудшилось: плохо относятся 74% (рост на 6 п.п. с февраля 2025 года), хорошо – 14% (минимальный показатель за всё время наблюдений).

Лучше отношение к Украине среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (20%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (35%).

Хуже отношение к Украине среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (77%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (81%).

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
12.199812.199907.200007.200110.200112.200110.200207.200310.200302.200408.200411.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200807.200809.200811.200801.200903.200905.200907.200909.200901.201003.201005.201007.201009.201011.201001.201104.201105.201107.201109.201111.201101.201203.201205.201207.201209.201211.201201.201303.201305.201307.201309.201312.201301.201403.201404.201405.201407.201409.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201511.201501.201603.201605.201605.201607.201609.201611.201601.201703.201705.201709.201712.201701.201803.201807.201809.201811.201802.201905.201909.201901.202008.202002.202103.202105.202108.202111.202102.202203.202205.202208.202211.202202.202305.202308.202309.202310.202305.202409.202402.202505.2025
797871715471647871677679747271687269677163656860545053565556606861666467615862485562585965575950555237342941344446526066706773727065656866646566717469736972776965656352353332292431262933272825263931273434332632283533363328343756414855503339453530232320171520251716141614
141523233523271721252016182222232024262128252429344037353533302431242724293229423328303025313036333753536249564744372823212119192027262321242424221622182218182324262537495455606356606056635964634758565154565953564745495661564931474331355549435257666670697465616672746874
78661179587558781087789109111210101010111089998111191013101211911111413111013109111010111311912891189913121110710999968129121117131312131314111110141112131117161311151517181215121110141311813151312121313111110141115141712121613

Большинство опрошенных по-прежнему хорошо относятся к Индии (85%), однако за прошедший год их число снизилось на 9 п.п. (причём доля тех, кто очень хорошо относится снизилась более чем в два раза до 15%). Плохо относится к Индии каждый десятый опрошенный.

Общественное мнение о Бразилии продолжает формироваться — отмечается рост в положительную сторону: за 30 лет практически вдвое снизилась доля респондентов, которые затрудняются ответить на вопрос об отношении к Бразилии – до 24%, а число тех, кто говорит о хорошем отношении к стране выросло до 68% (рост на 17 п.п. с марта 1995 года). Плохо относятся к Бразилии только 8% респондентов.

После резкого ухудшения отношения к Великобритании в 2022 году, оно постепенно восстанавливается и в мае 2025 года хорошо к ней относился каждый пятый опрошенный (20%, рост на 5 п.п.), плохо относятся к Великобритании две трети респондентов (64%).

Лучше отношение к Великобритании среди молодёжи до 24 лет (37%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (32%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (41%).

Хуже отношение к Великобритании среди опрошенных старшего возраста (55 лет и старше) — 77%, тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (70%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (71%).

Отношение к Польше до 2011 года было в целом позитивным, однако в последние два года оно преимущественно негативное – 70% опрошенных относились плохо в мае 2025 года, хорошо относились к Польше 16% респондентов. 

Лучше отношение к Польше среди женщин (20%), молодёжи до 24 лет (31%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (25%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (26%).

Хуже отношение к Польше среди мужчин (78%), опрошенных старшего возраста (55 лет и старше) — 83%, тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (76%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (76%).

Отношение к Японии продолжает постепенно ухудшаться: если в 2009 году к стране хорошо относились 78% опрошенных, то в мае 2025 их доля составляет 41%. Столько же опрошенных (41%) плохо относятся к Японии.

Среди россиян преобладают пессимистичные настроения по поводу отношений между Россией и Западом, так, две трети опрошенных полагают, что отношения всегда будут строиться на недоверии (66%) (максимум за всё время наблюдений). Каждый четвёртый (25%) считает, что отношения между Россией и Западом могут быть по-настоящему дружественными.

Чаще остальных считают, что отношения между Россией и Западом могут быть по-настоящему дружественными, женщины (27%), молодёжь до 24 лет (32%), и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (37%).

Чаще остальных считают, что отношения между Россией и Западом всегда будут строиться на недоверии, мужчины (69%) и опрошенные старшего возраста (69%).

Однако при этом большинство россиян выступает за необходимость налаживать отношения с Западом: доля тех, кто считает, что России нужно налаживать отношения с США и другими странами Запада достигло максимальных значений за все время наблюдений – 80% (рост на 28 п.п. с мая 2024 года). Говорят о том, что не нужно налаживать отношения, лишь 14% респондентов (минимальные значения за всё время наблюдений). 

Чаще всего респонденты отвечают, что бывали в странах ближнего зарубежья, республиках бывшего СССР (кроме балтийских стран) – четверо из десяти опрошенных, 16% респондентов посещали страны Европы, ещё 12% – страны Азии и только 2% бывали в Америке. 

Доля тех, кто бывал в странах ближнего зарубежья, республиках бывшего СССР (кроме балтийских стран), выше среди опрошенных старшего возраста (51% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), опрошенных с высшим образованием (50%), жителей Москвы (53%).

Доля тех, кто бывал в странах Европы, выше среди опрошенных старшего возраста (18% среди опрошенных в возрасте 40-54 лет, 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (27%), более обеспеченных респондентов (20% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей Москвы (53%).

Доля тех, кто бывал в странах Азии, выше среди респондентов с высшим образованием (17%), более обеспеченных респондентов (16% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей Москвы (24%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 по 28 мая 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии 

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):

Также следите за нашими новостями в Telegram