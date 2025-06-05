Представления о дружественных и недружественных странах, взаимоотношениях с Западом, отношение к некоторым странам и направления заграничных поездок

В мае 2025 года наиболее дружественными России странами опрошенные называли Беларусь, Китай, Казахстан, Индию и Северную Корею. Самыми враждебными — Германию, Великобританию, Украину, США и Польшу; США впервые за 20 лет измерений опустились в этом списке с первого места на четвертое. Две трети опрошенных уверены, что отношения между Россией и Западом всегда будут строиться на недоверии (максимум за всё время наблюдений), при этом абсолютное большинство опрошенных выступает за разрядку. К Индии и Бразилии отношение преимущественно положительное, в отношении к США и Японии опрошенные разделились практически поровну, к европейским странам преобладает негативное отношение, к Украине отрицательно относятся 3/4 россиян. Чаще всего опрошенные бывали в странах ближнего зарубежья, реже всего — в Америке.
В числе стран, которые можно назвать самыми близкими друзьями, союзниками России опрошенные чаще всего называют Беларусь – 80%. Две трети опрошенных упоминают Китай (64%), треть – Казахстан (36%), Индию (32%), Северную Корею (30%). Доля опрошенных, которые упоминают Беларусь и Китай, росла с 2012 года и последние два года находится на пике (рост на 46 п.п. и 48 п.п. соответственно). Также доля воспринимающих Индию как союзника выросла в 2022 году на фоне украинского конфликта. А вот доли опрошенных, считающих союзниками Иран и Армению, снизились до 11% (снижение на 11 п.п. с мая 2024 года) и 9% (снижение на 11 п.п. с мая 2022 года) соответственно.
Среди недружественных стран опрошенные чаще всего отмечают Германию (55%, рост на 40 п.п. с мая 2020 года), Великобританию (49%, рост на 34 п.п. с мая 2017 года), Украину (43%, рост на 12 п.п. с мая 2022 года), США (40%, снижение на 36 п.п. с мая 2024 года), Польшу (37%) и Францию (32%, рост на 29 п.п. с мая 2020 года), ещё по 28% называют Литву и Латвию.
Кроме того, респондентам задавались вопросы об отношении к некоторым странам. Лучше всего опрошенные относятся к Индии (хорошо – 76%) и Бразилии (хорошо – 68%), умеренно хорошо – к Японии (хорошо – 41%) и США (хорошо – 37%). Значительно хуже отношение к ЕС (плохо – 64%), Великобритании (плохо – 65%), Польше (плохо – 71%) и Украине (плохо – 74%).
Отношение к США продолжает улучшаться на фоне миротворческих усилий новой президентской администрации. В мае 2025 года к США хорошо относились 37% респондентов (рост на 21 п.п. с сентября 2024 года), плохо – 47% (снижение на 25 п.п. с сентября 2024 года).
Лучше отношение к США среди молодёжи до 24 лет (49%), москвичей (42%), тех, кто был в странах Европы (49%).
Хуже отношение к США среди опрошенных в возрасте 40-54 лет (52%), тех, кто никогда не был в странах Европы (49%).
Отношение к США
Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|04.1990
|11.1991
|08.1992
|04.1993
|03.1997
|12.1998
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|08.1999
|09.1999
|11.1999
|12.1999
|02.2000
|05.2000
|07.2000
|02.2001
|05.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|05.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|03.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|08.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|01.2020
|08.2020
|11.2020
|01.2021
|03.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|03.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|05.2024
|09.2024
|02.2025
|05.2025
|75
|80
|74
|72
|72
|67
|38
|33
|32
|49
|60
|54
|60
|67
|68
|69
|59
|69
|70
|60
|68
|65
|68
|48
|59
|61
|65
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|67
|60
|69
|61
|53
|38
|48
|27
|45
|46
|46
|56
|59
|47
|64
|59
|59
|54
|65
|56
|53
|53
|56
|57
|67
|62
|62
|66
|58
|61
|60
|60
|63
|60
|63
|66
|63
|59
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|57
|57
|52
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|51
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|55
|58
|50
|56
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|55
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|43
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|48
|52
|47
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|54
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|59
|60
|64
|45
|51
|54
|56
|46
|53
|55
|48
|51
|53
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|48
|43
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|12
|19
|16
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|21
|21
|23
|25
|19
|25
|23
|28
|37
|37
|24
|35
|31
|24
|26
|25
|20
|42
|33
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|34
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За прошедшие с прошлого замера три месяца отношение к ЕС практически не изменилось: плохо относится каждый второй (64%), хорошо – каждый пятый (21%).
Лучше отношение к ЕС среди молодёжи до 24 лет (38%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (35%).
Хуже отношение к ЕС среди опрошенных старшего возраста (55 лет и старше) — 72%, тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (67%).
Отношение к ЕС
Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|08.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
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|10.2006
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|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|03.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|08.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|01.2020
|08.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|03.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|05.2024
|09.2024
|02.2025
|05.2025
|72
|67
|76
|77
|74
|69
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|73
|71
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|70
|73
|68
|66
|61
|66
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|69
|69
|71
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|73
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|66
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|63
|64
|62
|68
|66
|67
|72
|69
|62
|63
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|67
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|65
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|20
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|26
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|29
|27
|28
|25
|29
|27
|30
|40
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|27
|38
|34
|28
|32
|26
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|39
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|20
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|23
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|29
|28
|34
|41
|53
|60
|60
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|71
|64
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|60
|60
|58
|60
|62
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|54
|46
|53
|55
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|45
|49
|45
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|33
|36
|39
|37
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|39
|38
|48
|67
|69
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|68
|69
|72
|59
|59
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|71
|61
|64
|17
|16
|11
|11
|12
|13
|10
|12
|15
|14
|12
|17
|17
|15
|14
|15
|20
|20
|17
|15
|18
|15
|16
|17
|14
|15
|17
|18
|13
|18
|15
|17
|20
|15
|14
|18
|17
|17
|15
|13
|20
|15
|16
|20
|18
|17
|20
|17
|19
|18
|17
|17
|17
|17
|14
|15
|17
|16
|16
|16
|15
|19
|20
|17
|15
|19
|17
|15
|17
|17
|14
|15
|18
|15
|14
|15
|15
|14
|13
|12
|9
|11
|16
|13
|14
|11
|14
|12
|14
|10
|15
|16
|14
|12
|18
|15
|13
|18
|22
|21
|18
|20
|15
|15
|13
|19
|17
|15
|15
|13
|17
|17
|17
|15
|14
|15
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|11
|13
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|12
|13
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|15
Отношение россиян к Украине несколько ухудшилось: плохо относятся 74% (рост на 6 п.п. с февраля 2025 года), хорошо – 14% (минимальный показатель за всё время наблюдений).
Лучше отношение к Украине среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (20%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (35%).
Хуже отношение к Украине среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (77%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (81%).
Отношение к Украине
Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.1998
|12.1999
|07.2000
|07.2001
|10.2001
|12.2001
|10.2002
|07.2003
|10.2003
|02.2004
|08.2004
|11.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|04.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|09.2019
|01.2020
|08.2020
|02.2021
|03.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|03.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|05.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|05.2024
|09.2024
|02.2025
|05.2025
|79
|78
|71
|71
|54
|71
|64
|78
|71
|67
|76
|79
|74
|72
|71
|68
|72
|69
|67
|71
|63
|65
|68
|60
|54
|50
|53
|56
|55
|56
|60
|68
|61
|66
|64
|67
|61
|58
|62
|48
|55
|62
|58
|59
|65
|57
|59
|50
|55
|52
|37
|34
|29
|41
|34
|44
|46
|52
|60
|66
|70
|67
|73
|72
|70
|65
|65
|68
|66
|64
|65
|66
|71
|74
|69
|73
|69
|72
|77
|69
|65
|65
|63
|52
|35
|33
|32
|29
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|26
|29
|33
|27
|28
|25
|26
|39
|31
|27
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|34
|33
|26
|32
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|35
|33
|36
|33
|28
|34
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|50
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|30
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|20
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|25
|17
|16
|14
|16
|14
|14
|15
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|23
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|17
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|22
|22
|23
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|30
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|28
|30
|30
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|31
|30
|36
|33
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|19
|20
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|21
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|24
|24
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|22
|18
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|23
|24
|26
|25
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|49
|54
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|60
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|60
|60
|56
|63
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|47
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|51
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|59
|53
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|45
|49
|56
|61
|56
|49
|31
|47
|43
|31
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|49
|43
|52
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|66
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|9
|11
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|13
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|10
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|14
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Большинство опрошенных по-прежнему хорошо относятся к Индии (85%), однако за прошедший год их число снизилось на 9 п.п. (причём доля тех, кто очень хорошо относится снизилась более чем в два раза до 15%). Плохо относится к Индии каждый десятый опрошенный.
Общественное мнение о Бразилии продолжает формироваться — отмечается рост в положительную сторону: за 30 лет практически вдвое снизилась доля респондентов, которые затрудняются ответить на вопрос об отношении к Бразилии – до 24%, а число тех, кто говорит о хорошем отношении к стране выросло до 68% (рост на 17 п.п. с марта 1995 года). Плохо относятся к Бразилии только 8% респондентов.
После резкого ухудшения отношения к Великобритании в 2022 году, оно постепенно восстанавливается и в мае 2025 года хорошо к ней относился каждый пятый опрошенный (20%, рост на 5 п.п.), плохо относятся к Великобритании две трети респондентов (64%).
Лучше отношение к Великобритании среди молодёжи до 24 лет (37%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (32%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (41%).
Хуже отношение к Великобритании среди опрошенных старшего возраста (55 лет и старше) — 77%, тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (70%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (71%).
Отношение к Польше до 2011 года было в целом позитивным, однако в последние два года оно преимущественно негативное – 70% опрошенных относились плохо в мае 2025 года, хорошо относились к Польше 16% респондентов.
Лучше отношение к Польше среди женщин (20%), молодёжи до 24 лет (31%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (25%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (26%).
Хуже отношение к Польше среди мужчин (78%), опрошенных старшего возраста (55 лет и старше) — 83%, тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (76%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (76%).
Отношение к Японии продолжает постепенно ухудшаться: если в 2009 году к стране хорошо относились 78% опрошенных, то в мае 2025 их доля составляет 41%. Столько же опрошенных (41%) плохо относятся к Японии.
Среди россиян преобладают пессимистичные настроения по поводу отношений между Россией и Западом, так, две трети опрошенных полагают, что отношения всегда будут строиться на недоверии (66%) (максимум за всё время наблюдений). Каждый четвёртый (25%) считает, что отношения между Россией и Западом могут быть по-настоящему дружественными.
Чаще остальных считают, что отношения между Россией и Западом могут быть по-настоящему дружественными, женщины (27%), молодёжь до 24 лет (32%), и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (37%).
Чаще остальных считают, что отношения между Россией и Западом всегда будут строиться на недоверии, мужчины (69%) и опрошенные старшего возраста (69%).
Однако при этом большинство россиян выступает за необходимость налаживать отношения с Западом: доля тех, кто считает, что России нужно налаживать отношения с США и другими странами Запада достигло максимальных значений за все время наблюдений – 80% (рост на 28 п.п. с мая 2024 года). Говорят о том, что не нужно налаживать отношения, лишь 14% респондентов (минимальные значения за всё время наблюдений).
Чаще всего респонденты отвечают, что бывали в странах ближнего зарубежья, республиках бывшего СССР (кроме балтийских стран) – четверо из десяти опрошенных, 16% респондентов посещали страны Европы, ещё 12% – страны Азии и только 2% бывали в Америке.
Доля тех, кто бывал в странах ближнего зарубежья, республиках бывшего СССР (кроме балтийских стран), выше среди опрошенных старшего возраста (51% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), опрошенных с высшим образованием (50%), жителей Москвы (53%).
Доля тех, кто бывал в странах Европы, выше среди опрошенных старшего возраста (18% среди опрошенных в возрасте 40-54 лет, 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (27%), более обеспеченных респондентов (20% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей Москвы (53%).
Доля тех, кто бывал в странах Азии, выше среди респондентов с высшим образованием (17%), более обеспеченных респондентов (16% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей Москвы (24%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 по 28 мая 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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