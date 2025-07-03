Конфликт с Украиной: внимание, поддержка,отношение к переговорам, использованию ядерного оружия, возможность конфликта России и НАТО

В июне 2025 года за российско-украинским конфликтом следила половина опрошенных. Три четверти поддерживали действия российских вооруженных сил. При этом две трети россиян хотели бы начала мирных переговоров. По сравнению с прошлом годом существенно снизилась доля людей, которые считают оправданным использование ядерного оружия в текущем конфликте. Больше половины опрошенных сегодня по-прежнему опасаются, что ситуация может перерасти в вооруженное столкновение между Россией и НАТО.

После небольшого роста в прошлом месяце, в июне 2025 года уровень внимания к событиям вокруг Украины несколько снизился до 53% респондентов (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть респондентов (31%) следили без особого внимания, а 14% опрошенных не следили вовсе.

Внимательнее всего следят за событиями вокруг Украины мужчины (59%), опрошенные старшего возраста (68% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%), те, для кого телевидение является источником информации (66%).

С меньшим вниманием следят за ситуацией женщины (50%), молодёжь до 24 лет (67%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (53%), и те, для кого социальные сети являются источником информации (52%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине также незначительно снизился до 74% (в том числе 42% – определённо поддерживают, а 32% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 16% (7% — определённо не поддерживают, 9% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (76%), опрошенные старшего возраста (78% среди респондентов в возраст 55 и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (85%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (84%).

Уровень поддержки ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (72%), молодёжь до 24 лет (62%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (30%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (67%).

Две трети россиян считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (максимальные значения данного показателя фиксируются уже второй месяц подряд). За продолжение военных действий выступают треть опрошенных 31% (как и месяцем ранее).

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (71%), молодёжи до 24 лет (77%), городов с населением до 100 тысяч человек (70%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (79%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (77%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (37%), опрошенных старшего возраста (35% в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (49%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (31%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (34%).

В июне 2025 года снизилась доля респондентов, которые считают, что использование ядерного оружия может быть оправдано – до 24% (снижение на 15 п.п. с ноября 2024 года). Одновременно с этим выросло число опрошенных, которые считают, что использование ядерного оружия оправдано быть не может – до 65%.

Чаще других говорят о том, что использование ядерного оружия в ходе текущего конфликта в Украине может быть оправдано, мужчины (29%), москвичи (29%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (26%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (26%).

Чаще других говорят о том, что использование ядерного оружия в ходе текущего конфликта в Украине не может быть оправдано, те кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (73%).

Более половины опрошенных (56%) считают, что ситуация на Украине может перерасти в вооружённый конфликт между Россией и странами НАТО, рост доли таких респондентов произошёл летом 2024 года, после его остаётся на данном уровне. Придерживаются обратной точки зрения треть респондентов (31%).

Чаще других опрошенных говорят о том, что ситуация на Украине может перерасти в вооружённый конфликт между Россией и странами НАТО, опрошенные возрастной группе 40-54 года (62%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (59%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (64%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%).

Чаще других опрошенных говорят о том, что ситуация на Украине не может перерасти в вооружённый конфликт между Россией и странами НАТО, опрошенные старшего возраста (35% среди тех опрошенных 55 лет и старше), москвичи (45%), те кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (31%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19 по 25 июня 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии