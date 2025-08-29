Саммит президентов России и США на Аляске и улучшение российско-американских отношений

Большинство россиян положительно относятся к переговорам президентов России и США на Аляске. Каждый второй считает, что эти встреча поможет завершить конфликт в Украине и положительно скажется на отношениях между странами. Отношение к США продолжает быстро улучшаться, сегодня негативно относятся к Америке менее трети опрошенных. Около половины россиян оценивают текущие отношения между Россией и США как негативные, однако доля положительных оценок растет. Отношение к США в России сегодня вернулось к показателям до 2014 года.

15 августа на военной базе в США состоялись переговоры между президентом России В. Путиным и президентом США Д. Трампом. Большинство россиян положительно относятся к этим переговорам – 79% (в т.ч. 38% — «определённо положительно», а 41% — «скорее положительно»). Отрицательно относятся к встрече двух президентов 8% опрошенных.

Доля тех, кто положительно относится к переговорам между В. Путиным и Д. Трампом, выше среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (87%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (84%), тех, кто доверяет интернет изданиям (85%) и телевидению (87%) как источникам информации, тех, кто считает, что прошедшие переговоры помогут завершению конфликта в Украине (94%), тех, кто считает, что после переговоров отношения между странами улучшатся (94%), тех, кто хорошо относится к США (88%), тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (85%).

Доля тех, кто отрицательно относится к переговорам между В. Путиным и Д. Трампом, выше среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (21%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (23%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (16%), тех, кто считает, что прошедшие переговоры не помогут завершению конфликта в Украине (18%), тех, кто считает, что после переговоров отношения между странами ухудшатся (40%), тех, кто плохо относится к США (15%), тех, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (16%).

В обществе нет однозначного мнения о возможном влиянии состоявшихся переговоров на завершение военного конфликта в Украине: примерно половина респондентов проявляют оптимизм в данном вопросе (53%), а четверо из десяти опрошенных – пессимизм (37%).

Чаще других считают, что прошедшие переговоры помогут завершению украинского конфликта, молодёжь до 24 лет (67%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (59%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%), те, кто считает, что после переговоров отношения между странами улучшатся (76%), те, кто хорошо относится к США (67%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (55%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (57%).

Чаще других считают, что прошедшие переговоры не помогут завершению украинского конфликта, опрошенные в возрасте 40-54 лет (41%), и респонденты старше 55 лет (39%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (61%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (45%), те, кто считает, что после переговоров отношения между странами ухудшатся (79%), те, кто плохо относится к США (53%), те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (45%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (47%).

Также около половины респондентов (51%) считают, что состоявшиеся переговоры должны способствовать улучшению отношений между Россией и США, четверо из десяти опрошенных думают, что эта встреча никак не повлияет на отношения между странами, а 3% респондентов полагают, что после неё отношения только ухудшатся. Доля россиян, ожидающих улучшения отношений между Россией и США сегодня выше, чем после встречи лидеров двух стран в Хельсинки в июле 2018 года.

Чаще других считают, что отношения между Россией и США улучшатся после встречи двух президентов, молодёжь до 24 лет (59%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (59%), те, кто считает, что прошедшие переговоры помогут завершению конфликта в Украине (73%), те, кто хорошо относится к США (67%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (54%).

Чаще других считают, что отношения между Россией и США не изменятся после встречи двух президентов, опрошенные в возрастных группах 25-39 лет и 40-54 года (по 39%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (51%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (56%), те, кто считает, что переговоры не помогут завершению конфликта в Украине (61%), те, кто те, кто плохо относится к США (53%), а также те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (41%).

На фоне мирных переговоров и личной встречи двух президентов отношение к США продолжает улучшаться: позитивные оценки достигли 48%, а отрицательные опустились к 30%.

Лучше других относятся к США молодёжь до 24 лет (69%), респонденты с высшим образованием (53%), более обеспеченные респонденты (53% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто считает, что прошедшие переговоры помогут завершению конфликта в Украине (61%), те, кто считает, что после переговоров отношения между странами улучшатся (62%), те, кто не поддерживают действия российских военных в Украине (56%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (53%).

Хуже других относятся к США опрошенные в возрасте 40-54 лет (35%), жители Москвы (38%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто считает, что после переговоров отношения между странами ухудшатся (58%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (44%).

Около половины опрошенных оценивают нынешние отношения между Россией и США отрицательно (прохладные, напряжённые, враждебные), однако их доля снизилась на 32 п.п.; характеризуют отношения как нормальные, спокойные треть респондентов (29%, рост на 21 п.п. с мая 2021 года), позитивно оценивают отношения между странами 13% опрошенных (рост на 12 п.п. с октября 2015 года).

Чаще других оценивают отношения между Россией и США как дружественные, хорошие молодёжь до 24 лет (20%), респонденты со средним образованием и ниже (17%), те, кто считает, что дела в стране иду в правильном направлении (14%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%), те, кто доверяет телевидению и социальным сетям как источникам информации (по 17%).

Чаще других оценивают отношения между Россией и США как нормальные, спокойные молодёжь до 24 лет (42%), респонденты со средним образованием и ниже (32%), те, кто считает, что дела в стране иду в правильном направлении (31%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (33%).

Чаще других оценивают отношения между Россией и США как прохладные, напряжённые, враждебные респонденты с высшим образованием (61%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (64%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%), те, кто доверяет телеграм-каналам и ютуб-каналам как источнику информации (по 64%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 27 августа 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии