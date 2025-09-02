Проблемы с мобильным интернетом и блокировка иностранных мессенджеров

Большинство опрошенных сталкивались с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону и проблемами в работе мессенджеров. Половине из них это так или иначе усложнило жизнь. По вопросу о поддержке блокировок звонков в иностранных мессенджерах общество разделилось практически поровну: чуть большая часть поддерживает это решение, но почти столько же не поддерживает. Сторонники блокировок обосновывают свою поддержку «борьбой с мошенниками», а противники – «неудобствами для общения с родными, друзьями и по работе». Около половины опрошенных в принципе поддерживают цензуру в интернете из-за опасных сайтов и материалов, треть выступают против цензуры в интернете. Самыми популярными приложениями для обмена сообщениями и звонков остаются WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Telegram. Национальным мессенджером MAX на сегодняшний день пользуются около 6% россиян.

Большинство опрошенных за последний месяц сталкивались с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону – 71%, и проблемами в работе мессенджеров – 63%.

Доля тех, кто за последний месяц столкнулся с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону, выше среди молодёжи до 24 лет (82%), жителей городов с населением 500 тысяч человек и более (79%), жителей Южного и Северо-Кавказского ФО (82%), жителей Северо-Западного ФО (80%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (82%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (81%).

Доля тех, кто за последний месяц не сталкивался с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону, выше среди опрошенных старшего возраста (36% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (50%), жителей Центрального ФО (37%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (30%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%).

Доля тех, кто за последний месяц столкнулся с проблемами в работе мессенджеров, выше среди молодёжи до 24 лет (77%), опрошенных с высшим образованием (71%), жителей городов с населением 500 тысяч человек и более (71%), жителей Южного и Северо-Кавказского ФО (76%), жителей Северо-Западного ФО (71%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (73%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (75%).

Доля тех, кто за последний месяц не сталкивался с проблемами в работе мессенджеров, выше среди опрошенных старшего возраста (41% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), опрошенных со средним образованием и ниже (39%), жителей Москвы (40%), жителей Дальневосточного и Уральского ФО (44% и 41% соответственно), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (33%).

Проблемы доступа в интернет с мобильного телефона и проблемы в работе мессенджеров вызвали сложности в повседневной жизни примерно у половины опрошенных (53% и 50% соответственно), которые с ними столкнулись.

Проблемы доступа в интернет усложняют жизнь чаще женщинам (56%), молодёжи до 24 лет (67%), респондентам с высшим образованием (62%), тем, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (59%), тем, кто не одобряет деятельность действующего президента (62%), тем, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (57%), тем, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (55%).

Проблемы доступа в интернет никак не влияют чаще на жизнь мужчин (52%), опрошенных старшего возраста (56% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов со средним образованием и ниже (55%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%), тех, кто поддерживает действия ВС РФ (50%), тех, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (56%).

Проблемы в работе мессенджеров усложняют жизнь чаще женщинам (53%), молодёжи до 24 лет (63%), респондентам с высшим образованием (57%), тем, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), тем, кто не одобряет деятельность действующего президента (61%), тем, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (56%), тем, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (54%).

Проблемы доступа в интернет никак не повлияли чаще на жизнь мужчин (54%), опрошенных старшего возраста (59% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов со средним образованием и ниже (58%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (52%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (51%), тех, кто поддерживает действия ВС РФ (52%), тех, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (58%).

В обществе нет однозначного мнения по вопросу о поддержке блокировки звонков в приложениях WhatsApp* и Telegram: поддерживают такое решение Роскомнадзора 49% опрошенных (в т. ч. 25% — «полностью поддерживают», а 24% — «скорее поддерживают»), не поддерживают – 41% респондентов (23% — «совершенно не поддерживают», а 18% — «скорее не поддерживают»).

Поддерживают решение Роскомнадзора о блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram чаще опрошенные старшего возраста (56% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (53%), жители села (57%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (55%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (61%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (55%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия, а не переходить к мирным переговорам (63%), а также те, кто не пользуется мессенджерами (62%).

Не поддерживают решение Роскомнадзора о блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram чаще молодёжь до 24 лет (63%), опрошенные с высшим образованием (49%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (61%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (67%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (65%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (68%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (46%), а также те, кто пользуется мессенджерами (47%).

Те, кто поддерживает решение Роскомнадзора о блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram, в первую очередь обосновывают свою поддержку необходимостью борьбы с мошенниками (56%).Четверть (24%) считают, что так обеспечивается безопасность людей (подростков, стариков), каждый пятый (19%) считает, что так происходит борьба с терроризмом, госбезопасность.

Те, кто не поддерживает решение Роскомнадзора о блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram, обосновывают своё мнение тем, что это «мешает жить, работать, общаться с родными» — 42%, «бесполезно, не поможет, мошенники всё равно найдут способ обмануть людей» — 28%, «нарушение прав и свобод граждан, вмешательство в личную жизнь» — 9%.

Также в рамах опроса респондентам было предложено выбрать одну из точек зрения о цензуре в интернете, которая им ближе. Так, около половины опрошенных согласны с тем, что в интернете существует множество опасных сайтов и материалов, из-за чего необходимо введение цензуры, доля респондентов, разделяющих это мнение, снизилась с сентября 2012 года на 11 п.п. Полагают, что опасности в интернете переоцениваются, и в любом случае нельзя вводить цензуру в интернете, треть опрошенных (34%), доля таких респондентов наоборот выросла с сентября 2012 года на 15 п.п.

Чаще других считают, что введение цензуры в интернете необходимо из-за множества опасных сайтов и материалов, женщины (57%), опрошенные старшего возраста (55% среди опрошенных в возрасте 40-54 лет; 54% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (56%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (58%), те, кто поддерживает блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram (66%), те, на чью жизнь проблемы в работе мессенджеров никак не повлияли (54%) или несколько усложнили жизнь (53%).

Чаще других считают, что введение цензуры в интернете недопустимо, мужчины (41%), молодёжь до 24 лет (45%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (48%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%), те, кто ежедневно пользуются интернетом (38%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (64%), те, кто не поддерживает блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram (51%), те, кто сталкивался с проблемами в работе мессенджеров за последний месяц (39%), те, чью жизнь проблемы в работе мессенджеров серьёзно усложнили (58%).

Самым популярным мобильным приложением для звонков и обмена сообщениями среди россиян остаётся WhatsApp*, им пользуются 70% опрошенных. По доле пользователей с ним практически сравнялся Telegram – 62%, аудитория которого продолжает уверенно расти (на 61 п.п. с февраля 2016 года), в то время как число пользователей Viber снижается, сейчас им пользуется только 4% респондентов (снижение на 19 п.п. с сентября 2024 года). Обмениваются сообщениями и звонками во ВКонтакте каждый четвёртый — 25% (рост на 7 п.п. с марта 2025 года). Новым мессенджером MAX в настоящий момент пользуются уже 6% опрошенных, по 3% используют Яндекс.Телемост, Zoom.us, и столько же по старой памяти называют Skype, по 2% пользуются Instagram direct* и Discord.

Разные возрастные группы предпочитают пользоваться разными приложениями для обмена сообщениями и звонков. Так, молодёжь до 24 лет чаще пользуется Telegram – 91%, Discord – 9%, Яндекс.Телемост – 6%, Instagram direct* – 6%, FaceTime – 4%. Опрошенные в возрастной группе 25–39 лет чаще других групп обмениваются сообщениями и звонками в WhatsApp* – 81%, ВКонтакте – 40%, МАХ – 8%.

В целом уровень пользования мессенджерами снижается с возрастом респондентов: если среди опрошенных до 24 лет почти все 100% используют мессенджеры, то в возрастной группе 25-39 лет – 97%, в возрастной группе 40-54 года – 88%, тогда как в возрастной группе 55 лет и старше – только 62%.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 19 по 27августа 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1613 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии