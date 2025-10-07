Конфликт с Украиной: внимание, поддержка, отношение к переговорам и возможным сценариям завершения конфликта в сентябре 2025 года

В сентябре за событиями вокруг Украины более-менее внимательно следили половина опрошенных. Уровень поддержки действий российских военных остаётся устойчиво высоким. Доля выступающих за переход к мирным переговорам в последние полгода находится на уровне выше 60%. Большинство опрошенных поддержали бы решение Владимира Путина, если бы он «уже на этой неделе» решил прекратить военный конфликт с Украиной. Однако если завершение конфликта потребует возвратить присоединённые территории, такое решение президента поддержали бы лишь треть опрошенных.

В сентябре 2025 года уровень внимания за ситуацией вокруг Украины несколько снизился (на 8 п.п. относительно мая 2025 года): внимательно следили за событиями вокруг Украины половина опрошенных (50%, сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть респондентов (35%) следили без особого внимания, а 14% опрошенных не следили вовсе.

Внимательнее всего следили за событиями вокруг Украины опрошенные старшего возраста (67% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (58% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (53%), те, для кого телевидение является источником информации (62%), те, кто поддерживает деятельность российских военных в Украине (57%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (68%).

С меньшим вниманием следили за ситуацией вокруг Украины молодёжь до 25 лет (23%), более обеспеченные респонденты (49% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), для кого социальные сети и телеграм-каналы являются источником информации (по 45%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (30%), те, кто считает, что следует переходить к мирным переговорам (43%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким – 78% (в том числе 48% – определённо поддерживают, а 30% — скорее поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 15% (6% — определённо не поддерживают, 9% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (83%), опрошенные старшего возраста (82% среди респондентов в возрасте 55 и старше), москвичи (83%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (87%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (83%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (87%), те, кто считает, что следует продолжать военные действия (96%).

Уровень поддержки ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (75%), молодёжь до 25 лет (66%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (76%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (51%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (45%), те, кто доверяет социальным сетям и телеграм-каналам как источнику информации (по 76%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (71%).

Доля респондентов, считающих, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, значимо не меняется в последние полгода и составляет около двух третей – 62% в сентябре 2025 года (в том числе 31% — «определённо начать к мирным переговорам», 31% — «скорее начать мирные переговоры»). Полагают, что нужно продолжать военные действия 29% опрошенных (в том числе 18% — «определённо продолжать военные действия» и 11% -«скорее продолжать военные действия»).

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (70%), молодёжи до 25 лет (82%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (77%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (73%), тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (73%), тех, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (89%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (39%), опрошенных старшего возраста (36% в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (45%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (31%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (34%), тех, кто поддерживает действия российских военных (36%).

В рамках сентябрьского опроса вновь был повторён опросный эксперимент, уже проводимый несколько раз ранее. С помощью генератора случайных чисел участники опроса были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок. В первом случае респондентам предлагалось ответить, поддержали бы они или не поддержали решение президента немедленно прекратить военный конфликт (без каких-либо условий). Во втором случае опрошенным предлагалось ответить, поддержали бы они или не поддержали это же решение, но уже при условии возвращения новых территорий.

Большинство опрошенных (80%, рост на 18 п.п. с мая 2023 года) поддержали бы решение В. Путина, если бы он «на этой неделе» решил прекратить военный конфликт с Украиной (плавный рост на 13 п.п. с мая 2023 года). Однако, если бы В. Путин «на этой неделе» решил прекратить конфликт, но с условием возвращения присоединённых территорий, то его решение поддержало бы заметно меньшее число россиян – треть опрошенных – 33% (рост на 5 п.п. с февраля 2025 года).

Чаще других поддержали бы решение президента прекратить военный конфликт на этой неделе женщины (84%), молодёжь до 25 лет (93%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (88%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (84%), те, кто доверяет социальным сетям и телеграм-каналам как источникам информации (по 89%), те, кто поддерживает деятельность российских военных в Украине (97%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (95%).

Чаще других не поддержали бы решение президента прекратить военный конфликт на этой неделе мужчины (18%), опрошенные старшего возраста (20% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (19%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (14%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (17%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (18%), те, кто считает, что следует продолжать военные действия (34%).

Чаще других поддержали бы решение президента прекратить военный конфликт на этой неделе и вернуть присоединённые территории женщины (35%), молодёжь до 25 лет (53%), жители села (38%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (43%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (42%), те, кто не поддерживает деятельность российских военных в Украине (51%), те, кто считает, что сейчас следует начать мирные переговоры (43%).

Чаще других не поддержали бы решение президента прекратить военный конфликт на этой неделе мужчины (62%), опрошенные старшего возраста (62% среди респондентов в возрасте 40 лет и старше), жители Москвы (19%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (15%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (61%), те, кто доверяет телевидению и телеграм-каналам как источнику информации (по 61%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (65%), те, кто считает, что следует продолжать военные действия (81%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 23 сентября по 1 октября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии