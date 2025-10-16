Институциональное доверие: сентябрь 2025

После резкого роста в 2022 году, уровень институционального доверия оставался высоким в последние годы, и в сентябрьском замере показатели вновь обновили максимальные значения. Как и прежде россияне чаще всего говорят о доверии президенту, армии, службам безопасности, правительству, церкви. Реже всего опрошенные говорят о доверии политическим партиям, профсоюзам и крупному российскому бизнесу.

После резкого роста общего уровня доверия основным государственным институтам в 2022 году на фоне консолидации общества, данный показатель продолжал постепенно расти, и в сентябре 2025 года показатели институционального доверия вновь обновили свои максимальные значения. Респонденты по-прежнему больше всего доверяют президенту (83%), армии (75%), органам госбезопасности (66%), правительству (63%), церкви (62%). Значительно реже опрошенные говорят о доверии политическим партиям (42%), профсоюзам (40%) и крупному российскому бизнесу (38%).

За прошедший год вырос уровень доверия ко всем основным политическим институтам: президенту – до 83%, правительству – до 63% (рост на 6 п.п. с сентября 2024 года), региональным властям – до 52% (рост на 4 п.п. с сентября 2024 года), Государственной Думе – до 52% (рост на 6 п.п. с сентября 2024 года), Совету Федерации – до 52% (рост на 4 п.п. с сентября 2024 года), местным органам власти – до 49% (рост на 6 п.п. с сентября 2024 года), политическим партиям – до 42% (рост на 4 п.п. с сентября 2024 года).

Чаще других говорят о доверии президенту женщины (85%), молодёжь до 25 лет (86%), респонденты, которым едва хватает на одежду (84%), москвичи (89%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (96%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (93%).

Чаще других говорят о недоверии президенту мужчины (17%), опрошенные старшего возраста (17% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (19% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (18%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (58%), те, кто доверяет интерне-изданиям и социальным сетям как источнику информации (17%).

Чаще других говорят о доверии правительству молодёжь до 25 лет (77%), более обеспеченные респонденты (65% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (70%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (76%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (77%).

Чаще других говорят о недоверии правительству мужчины (24%), опрошенные старшего возраста (35% среди опрошенных в возрастной группе 40-54 года, 34% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (35% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (35%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (73%), те, кто доверяет интерне-изданиям (35%).

Доверие к армии и суду восстанавливается после небольшого снижения в последние годы, в последнем замере эти показатели достигли 75% (рост на 6 п.п. с сентября 2024 года) и 50% (рост на 9 п.п. с сентября 2024 года). Уровень доверия к органам госбезопасности, полиции и прокуратуре также растет – 66% (рост на 21 п.п. с августа 2021 года), 48% (рост на 26 п.п. с августа 2021 года), 48% (рост на 20 п.п. с августа 2021 года) соответственно.

Среди экономических организаций более всего респонденты доверяют малому и среднему бизнесу (50%), российским банкам (46%). Менее всего доверяют профсоюзам (40%) и крупному бизнесу (38%).

Доверие церкви и религиозным организациям выросло до 62% (рост на 12 п.п. с августа 2021 года), благотворительным организациям – до 54% (рост на 18 п.п. с августа 2021 года), СМИ – до 48% (рост на 21 п.п. с сентября 2019 года).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 23 сентября по 1 октября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии