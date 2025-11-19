Оценки будущего и горизонт планирования: октябрь 2025

Около половины россиян смотрят на собственное будущее и будущее России со спокойствием и уверенностью, однако позитивные оценки незначительно снижаются в последние два года. Почти половина опрошенных не строят планов на будущее. Примерно столько же говорят, что не знают, что будет с ними даже в ближайшие месяцы. Планируют свою жизнь на 5-6 лет вперед или более примерно каждый пятый опрошенный. Имеют более позитивные оценки будущего, а также планируют свою жизнь на более длительный срок чаще всего молодёжь, более обеспеченные и лояльные политике власти опрошенные.

Динамика представлений о собственном будущем и будущем России в целом схожа, однако оценки личного будущего остаются более позитивными на протяжении всего времени наблюдений. Позитивные оценки росли с начала 2010-годов и достигли максимальных показателей в конце 2023 года, а уже с 2024 года несколько снижаются.

Половина россиян смотрят в своё собственное будущее скорее спокойно, с уверенностью, их доля за последние два года несколько снизилась (на 4 п.п. с ноября 2023 года). Смотрят в своё будущее скорее с беспокойством, опасениями 43% респондентов (рост на 4 п.п. с ноября 2024 года).

Чаще других смотрят в собственное будущее со спокойствием и уверенностью мужчины (59%), молодёжь до 25 лет (68%), более обеспеченные респонденты (70% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользователя), жители Москвы (63%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (58%).

Чаще других смотрят в собственное будущее с беспокойством и опасениями женщины (49%), опрошенные старшего возраста (48% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (66% среди тех, которым едва хватает на еду), жители крупных городов (города с населением от 100 до 500 тысяч человек – 49%, города с населением более 500 тысяч человек – 47%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (67%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (67%).

Несколько снижается уровень оптимизма не только в отношении собственного будущего, но и будущего России в целом – до 50% (снижение на 5 п.п. с ноября 2024). Уровень негативных ожиданий растёт – до 44% (рост ан 4 п.п. с ноября 2024 года ).

Чаще других смотрят в будущее России со спокойствием и уверенностью мужчины (55%), молодёжь до 25 лет (65%), респонденты со средним образованием и ниже (57%), более обеспеченные респонденты (60% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользователя), жители Москвы (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%).

Чаще других смотрят в будущее России с беспокойством и опасениями женщины (48%), опрошенные старшего возраста (47% среди респондентов в возрасте 40 лет и старше), респонденты с высшим образованием (47%), менее обеспеченные респонденты (58% среди тех, которым едва хватает на еду), жители крупных городов (города с населением от 100 до 500 тысяч человек – 47%, города с населением более 500 тысяч человек – 47%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (78%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (82%).

Большинство россиян либо не строят планов на будущее, либо рассчитывают свою жизнь на ближайшие год-два. Так, около половины опрошенных обычно не строят планов на будущее, их доля достигла максимальных показателей за всё время наблюдений – 44% (рост на 6 п.п. с февраля 2020 года). Планируют свою жизнь на ближайшие год-два около трети опрошенных (32%). Ещё 7% опрошенных ставят перед собой цели на 10 лет. При этом 6% респондентов думают, что в будущем жизнь их семьи значимо не поменяется, а 8% опрошенных полагают, что их жизнь ждут серьёзные изменения.

Доля тех, кто обычно не строит планов на будущее, выше среди опрошенных старшего возраста (54% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), респондентов с профессиональным, а также средним образованием и ниже (по 48% и 49% соответственно) менее обеспеченных респондентов (57% среди тех, которым едва хватает на еду).Доля тех, кто планирует свою жизнь на ближайшие год-два, выше среди респондентов в возрасте 25-39 лет (40%), респондентов с высшим образованием (41%), более обеспеченных респондентов (38% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

Несмотря на то, что горизонт планирования у россиян по-прежнему остаётся краткосрочным, в последние месяцы он постепенно расширяется. Так, планируют свою жизнь на много лет вперёд 6% опрошенных (рост на 3 п.п. с ноября 2023 года), на ближайшие 5-6 лет – 14% респондентов (рост на 3 п.п. с ноября 2023 года), а на ближайшие 1-2 года – треть опрошенных (29%, снижение на снижение на 5 п.п. ноября 2023 года). При этом не могут планировать своё будущее даже на ближайшие месяцы почти половина опрошенных – 48%.

Чаще других планируют своё будущее на ближайшие 5-6 лет и на много лет вперёд чаще молодёжь до 25 лет (31%), респонденты со средним образованием и ниже (23%), более обеспеченные опрошенные (29% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (25%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (23%).

Чаще других планируют своё будущее на ближайшие 1-2 года чаще молодёжь до 25 лет (38%), респонденты с высшим образованием (37%), более обеспеченные опрошенные (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (32%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Чаще других не знают, что будет с ними даже в ближайшие месяцы, опрошенные старшего возраста (57% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (53%), менее обеспеченные опрошенные (67% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (67%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 28 октября по 6 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии