Конфликт с Украиной в декабре 2025 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил, идеи переговоров и мнения о мирном плане США

В декабре за ситуацией вокруг Украины более или менее внимательно следили около половины опрошенных. Уровень поддержки действий российской армии остаётся высоким. Переход к мирным переговорам поддерживают две трети опрошенных, доля сторонников продолжения военных действий снизилась до четверти респондентов. Половина опрошенных не верят в то, что попытка США добиться заключения мирного соглашения увенчается успехом, об обратном говорят чуть более четверти респондентов.

В декабре 2025 года за ситуацией вокруг Украины «очень» или «довольно» внимательно следили половина опрошенных (49%), без особого внимания – треть респондентов (33%), а 18% — не следили вовсе (рост на 8 п.п. с мая 2025 года). Уровень внимания за ситуацией вокруг Украины значимо не меняется последние 4 месяца.

Внимательнее всего следили за событиями мужчины (53%), опрошенные старшего возраста (65% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жители городов с населением до 100 тысяч человек (56%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (54%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%), те, для кого телевидение является источником информации (58%).

С меньшим вниманием следили за ситуацией женщины (47%), молодёжь до 25 лет (23%), жители Москвы (43%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (36%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (37%), те, для кого телеграм-каналы являются источником информации (46%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким – 73% (в том числе 42% – определённо поддерживают, а 31% — скорее поддерживают), однако в последние месяцы снижается (на 7 п.п. с мая 2025 года). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 18% (9% — определённо не поддерживают, 9% — скорее не поддерживают), доля таких опрошенных выросла на 5 п.п. с мая 2025 года.

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (77%), опрошенные старшего возраста (78% среди респондентов в возрасте 55 и старше), жители городов с населением до 100 тысяч человек (76%) и от 100 до 500 тысяч человек (77%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (83%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (83%).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (68%), молодёжь до 25 лет (61%), жители городов с населением 500 тысяч человек и более (67%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (45%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (35%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (70%).

Доля тех, кто считает, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам за последние месяцы выросла и достигла двух третей опрошенных (66% в декабре, рост на 4 п.п. с октября 2025 года), тем самым повторив максимальные значения по данному показателю, до этого фиксировавшиеся в августе этого года. Одновременно с этим доля тех, кто думает, что нужно продолжать военные действия, снижается – до четверти опрошенных (25%, снижение на 5 п.п. с октября) – это минимальное значение за всё время наблюдений.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (71%), опрошенных до 40 лет (74%), респондентов со средним образованием и ниже (72%), жителей сёл (72%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (80%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (80%), тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (75%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (32%), опрошенных старшего возраста (32% в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (29%), жителей Москвы (40%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (30%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (27%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (30%).

Половина опрошенных не верят в то, что попытка США добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной увенчается успехом – 51%. Напротив, 28% респондентов думают, что нынешнее посредничество США будет успешным.

Чаще других считают, что попытка США добиться заключения мирного соглашения увенчается успехом, молодёжь до 25 лет (33%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (33%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%).

Чаще других считают, что попытка США добиться заключения мирного соглашения не увенчается успехом, опрошенные старшего возраста (52% опрошенных среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (61%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (55%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 11 по 19 декабря 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии