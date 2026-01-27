Конфликт с Украиной в январе 2026 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил и идеи переговоров, представления о том, что делать, если добиться договоренностей не получается, о продолжительности и конечном результате военных действий

В январе 2026 года за ситуацией вокруг Украины следили менее половины опрошенных – минимальные показатели за время наблюдений. Уровень поддержки действий российской армии остаётся высоким. Большинство опрошенных считают, что необходимо переходить к мирным переговорам, в то же время, доля сторонников продолжения военных действий выросла до трети респондентов. Больше половины опрошенных считают, что, если добиться мира пока не получается, России следует нарастить удары по Украине, в том числе, с использованием новых видов вооружения. Большинство респондентов по-прежнему считают, что военные действия продлятся ещё долго, только треть говорит о том, что они завершатся в течение года. Мнение о том, что военные действия завершатся победой России, разделяют три четверти респондентов, эта доля довольно устойчива.

В январе 2026 года уровень внимания к событиям вокруг Украины снизился до минимальных значений – 45% (снижение на 14 п.п. с мая 2025 года): 13% — «очень внимательно» и 32% — «довольно внимательно». Без особого внимания следили треть опрошенных (36%), а не следили вовсе 18% респондентов.

Внимательнее всего следили за событиями мужчины (47%), опрошенные старшего возраста (59% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), респонденты с профессиональным и высшим образованиями (47%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (46%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%), те, для кого телевидение является источником информации (55%).

С меньшим вниманием следили за ситуацией женщины (44%), молодёжь до 25 лет (21%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%), те, для кого социальные сети являются источником информации (41%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким, и в январе 2026 года отмечается незначительный рост показателя на 3 п.п. – до 76% (в том числе 43% – «определённо» поддерживают, а 33% — «скорее» поддерживают). Не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 18% (7% — «определённо» не поддерживают, 9% — «скорее» не поддерживают).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (82%), опрошенные старшего возраста (81% среди респондентов в возрасте 55 и старше), жители Москвы и городов с населением до 100 тысяч человек (80%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%), те, для кого телевидение является источником информации (83%).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (71%), молодёжь до 25 лет (62%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (55%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (40%) те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (62%).

Большинство россиян считают, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам – 61%, однако за последний месяц их доля снизилась на 5 п.п. Одновременно с этим доля тех, кто думает, что нужно продолжать военные действия, выросла – до трети опрошенных (31%, рост на 6 п.п.).

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (68%), опрошенных в возрасте 18-24 лет (78%), респондентов со средним образованием и ниже (67%), жителей городов до 100 тысяч человек и от 100 до 500 тысяч человек (65% и 64% соответственно), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (82%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), тех, для кого социальные сети и ютуб-каналы являются источниками информации (по 67%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (39%), опрошенных старшего возраста (41% в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (33%), жителей Москвы (52%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (40%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%), тех, для кого телевидение является источником информации (36%).

Большинство опрошенных (59%) считают, что, если добиться мира с Украиной пока не получается, России следует нарастить удары по Украине, в том числе, с использованием новых видов вооружения. Каждый пятый (21%) придерживается мнения, что России следует пойти на дополнительные уступки Украине и Западу.

Чаще других считают, что России следует нарастить удары по Украине, в том числе, с использованием новых видов вооружения, мужчины (67%), опрошенные старшего возраста (68% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (73%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%), те, для кого телевидение является источником информации (65%).

Чаще других считают, что России следует пойти на дополнительные уступки Украине и Западу, женщины (23%), молодёжь до 25 лет (34%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (26%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (42%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (33%).

Оптимизм в оценках продолжительности военных действий в Украине продолжает снижаться с зимы 2025 года, и доля тех, кто считает, что конфликт будет длиться меньше года, возвращается к уровню конца 2023 – начала 2024 года. В январе 2026 года считают, что военные действия продлятся не больше месяца 1% опрошенных, от месяца до двух – 3%, от двух месяцев до полугода – 12%, от полугода до года – 20% (снижение на 7 п.п. с января 2025 года), более года – 39% (рост на 7 п.п. с января 2025 года).

Думают, что военные действия в Украине продлятся больше года, чаще мужчины (42%), молодёжь в возрасте 18-24 лет (49%), респонденты с высшим образованием (41%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (52%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (46%).

Думают, что военные действия продлятся не больше года, чаще молодёжь до 25 лет (26%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (37%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%), те, для кого телевидение является источником информации (35%).

По мнению большинства опрошенных, военные действия в Украине закончатся победой России – 74%, менее 1% опрошенных считают, что военные действия закончатся победой Украины. Думают, что ни одна из сторон не сможет одержать верх 17% опрошенных.

Мнение о том, что военные действия закончатся победой России более распространено среди более старших возрастных групп (79% опрошенных 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (77%), жители Москвы (80%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (82%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%), те, для кого телевидение является источником информации (81%).

Мнение о том, что ни одна из сторон не сможет одержать верх, более распространено среди опрошенных в возрасте до 40 лет (20%), респондентов с высшим образованием (21%), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (20%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (37%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (51%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (25%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии