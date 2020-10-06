Пресс-выпуски

Запомнившиеся события

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Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (респонденты САМИ называли события и могли назвать более одного; ранжировано по убыванию)

сен.20
Коронавирус: статус карантина в регионах, “вторая волна”, “масочный режим” 19
События в Беларуси после президентских выборов, массовые акции протеста 19
Единый день голосования 12
Отравление Алексея Навального 8
Вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе 5
Крушение военного самолета Ан-26 под Харьковом 3
Протестные шествия жителей Хабаровского края 2
Наводнение на Дальнем Востоке 2
Первое сентября, начало учебного года 2
События, связанные с Владимиром Путиным (встреча с А. Лукашенко, выступление на Генеральной Ассамблеи ООН) 2
Отпуск 2
Изобретение вакцины от коронавируса, начало вакцинации 2
Дело Михаила Ефремова 1
События в США: акции протеста и предвыборная кампания 1
Лесные пожары в Воронежской и Ростовской областях 1
События в регионах: уход руководителей региональных органов власти, благоустройство 1
Изменение курса валют, падение рубля 1
День города 1
Рост цен, безработица 1
Аварии, ДТП, несчастные случаи 1
Личные события из жизни респондентов 7
Другие события (землетрясение в районе озера “Байкал”, внесение поправок в Конституцию РФ и др.) 9
Нет запомнившихся событий 17
Затрудняюсь ответить 15

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.