Запомнившиеся события

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (респонденты САМИ называли события и могли назвать более одного; ранжировано по убыванию)
|сен.20
|Коронавирус: статус карантина в регионах, “вторая волна”, “масочный режим”
|19
|События в Беларуси после президентских выборов, массовые акции протеста
|19
|Единый день голосования
|12
|Отравление Алексея Навального
|8
|Вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе
|5
|Крушение военного самолета Ан-26 под Харьковом
|3
|Протестные шествия жителей Хабаровского края
|2
|Наводнение на Дальнем Востоке
|2
|Первое сентября, начало учебного года
|2
|События, связанные с Владимиром Путиным (встреча с А. Лукашенко, выступление на Генеральной Ассамблеи ООН)
|2
|Отпуск
|2
|Изобретение вакцины от коронавируса, начало вакцинации
|2
|Дело Михаила Ефремова
|1
|События в США: акции протеста и предвыборная кампания
|1
|Лесные пожары в Воронежской и Ростовской областях
|1
|События в регионах: уход руководителей региональных органов власти, благоустройство
|1
|Изменение курса валют, падение рубля
|1
|День города
|1
|Рост цен, безработица
|1
|Аварии, ДТП, несчастные случаи
|1
|Личные события из жизни респондентов
|7
|Другие события (землетрясение в районе озера “Байкал”, внесение поправок в Конституцию РФ и др.)
|9
|Нет запомнившихся событий
|17
|Затрудняюсь ответить
|15
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