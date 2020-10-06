Запомнившиеся события

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (респонденты САМИ называли события и могли назвать более одного; ранжировано по убыванию)

сен.20 Коронавирус: статус карантина в регионах, “вторая волна”, “масочный режим” 19 События в Беларуси после президентских выборов, массовые акции протеста 19 Единый день голосования 12 Отравление Алексея Навального 8 Вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе 5 Крушение военного самолета Ан-26 под Харьковом 3 Протестные шествия жителей Хабаровского края 2 Наводнение на Дальнем Востоке 2 Первое сентября, начало учебного года 2 События, связанные с Владимиром Путиным (встреча с А. Лукашенко, выступление на Генеральной Ассамблеи ООН) 2 Отпуск 2 Изобретение вакцины от коронавируса, начало вакцинации 2 Дело Михаила Ефремова 1 События в США: акции протеста и предвыборная кампания 1 Лесные пожары в Воронежской и Ростовской областях 1 События в регионах: уход руководителей региональных органов власти, благоустройство 1 Изменение курса валют, падение рубля 1 День города 1 Рост цен, безработица 1 Аварии, ДТП, несчастные случаи 1 Личные события из жизни респондентов 7 Другие события (землетрясение в районе озера “Байкал”, внесение поправок в Конституцию РФ и др.) 9 Нет запомнившихся событий 17 Затрудняюсь ответить 15

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.