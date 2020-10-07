Российско-украинские отношения

Опрос Левада-Центра проведен 20 – 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины к России, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).

Исследования, как правило, проводятся месяц в месяц, но иногда разница между полевыми работами в обеих странах составляет 1-2 месяца. Левада-Центр задавал вопросы в августе 2020 года (для сопоставимости на графиках мы маркировали их сентябрём), КМИС – в сентябре 2020 года (12-16 сентября 2020 года, было опрошено 2000 человек).

В этом раз следует принять во внимание различия в методе сбора данных, что требует дальнейшего изучения: Левада-Центр проводил исследование методом личного интервью (face-to-face), а КМИС – методом телефонного интервью (CATI).

Результаты опроса свидетельствуют об улучшении отношения россиян к Украине в августе 2020 года, по сравнению с предыдущим замером в январе 2020 года. Однако суммарный рост на 6 п.п. не позволяет на настоящий момент делать выводы о радикальных изменениях в российском общественном мнении или об устойчивости роста положительных оценок (для этого требуется дальнейшие замеры). Вместе с тем данные другие индикаторов в целом демонстрируют снижение негативного восприятия у россиян основных «внешнеполитических оппонентов» – США, Украины, Великобритании, что может указывать на снижение интереса к подобной конфронтационной повестке у населения и сильном изменении событийного контекста, захватившего внимание жителей РФ (пандемия коронавируса).

Отношение жителей Украины к России от февраля к сентябрю 2020 года несколько ухудшилось, но по-прежнему отмечается сильная региональная дифференциация: доминирование положительных оценок на Юге и Востоке Украины и, напротив, преобладание негативного отношения к России среди жителей западной и центральной Украины (подробнее см. в пресс-релизе КМИС).

Половина жителей России (51%) и половина жителей Украины (51%) считают, что оба государства должны быть независимыми, но дружественными (без виз и таможен), и их количество в обеих странах существенно не меняется за последние два года.

Предыдущие совместные исследования Левада-Центра и КМИС:

отношение к советскому прошлому

восприятие Сталина

о качества «русских» и «украинцев»

Рисунок 1. Индекс отношения жителей России к Украине и жителей Украины к России

(разница между положительными и отрицательными оценками плюс 100)

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ? (мнение жителей России – данные Левада–Центра)

Очень хорошо В основном хорошо В основном плохо Очень плохо Затруднились ответить авг.20 11 37 26 17 8 янв.20 6 36 27 20 11 сен.19 9 47 19 12 13 фев.19 4 30 30 25 10 ноя.18 3 25 31 29 11 сен.18 3 30 32 23 12 июл.18 4 33 29 20 15 мар.18 2 31 35 20 12 янв.18 3 32 34 13 18 дек.17 2 26 39 17 17 сен.17 3 29 33 20 15 май.17 2 24 39 20 15 мар.17 3 31 36 20 11 янв.17 2 31 39 15 13 ноя.16 3 30 35 16 16 сен.16 2 24 38 18 17 июл.16 2 29 36 22 11 июн.16 4 37 33 11 16 27-30 мая 2016 4 35 37 10 13 22-25 мая 2016 2 24 45 18 12 мар.16 2 23 42 22 11 янв.16 2 26 37 22 14 ноя.15 2 25 42 21 10 сен.15 4 29 36 20 11 май.15 3 23 36 23 14 мар.15 3 28 34 21 13 ноя.14 3 25 40 19 12 сен.14 3 29 39 16 13 май.14 5 30 33 16 17 мар.14 6 46 28 9 11 сен.13 7 62 20 3 8 мар.13 8 61 19 3 9 сен.12 8 66 14 3 10

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К РОССИИ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)

Очень хорошо В основном хорошо В основном плохо Очень плохо Затруднились ответить сен.20 8 34 21 21 16 фев.20 14 41 18 15 13 дек.19 14 35 20 19 12 сен.19 16 38 19 16 12 фев.19 15 42 15 12 17 сен.18 10 38 19 13 19 фев.18 6 39 24 14 18 дек.17 6 36 24 16 19 сен.17 7 30 24 22 17 май.17 5 38 22 15 19 фев.17 8 32 25 21 15 сен.16 7 33 26 20 15 май.16 9 33 29 14 15 фев.16 9 27 28 19 16 сен.15 9 25 22 31 13 май.15 5 25 25 32 14 фев.15 7 27 24 27 15 дек.14 7 29 26 22 16 сен.14 14 34 23 19 11 апр.14 17 35 19 19 10 фев.14 27 51 11 2 9 сен.13 34 54 7 2 4 фев.13 32 53 6 1 6 сен.12 34 49 8 3 6

Рисунок 2. Поддержка двух мнений об отношениях между Россией и Украиной

КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ? (мнение жителей России – данные Левада–Центра)

Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен Россия и Украина должны объединиться в одно государство Затруднились ответить авг.20 30 51 16 3 янв.20 26 56 15 3 сен.19 23 54 19 4 фев.19 25 52 17 6 сен.18 32 45 16 6 мар.18 39 45 10 5 дек.17 33 49 10 8 сен.17 34 49 11 6 май.17 35 50 9 5 янв.17 33 53 9 5 сен.16 39 48 8 6 май 16 36 53 7 4 янв.16 32 52 11 5 сен.15 25 59 8 7 май 15 30 54 10 6 янв.15 33 52 8 8 сен.14 26 62 7 5 май.14 28 54 12 6 мар.14 16 50 28 7 янв.14 19 59 16 6 окт.13 23 55 16 6 май.13 19 58 15 8 янв.13 13 64 18 6 сен.12 14 60 20 6 май.12 17 62 14 7 янв.12 16 61 16 8 сен.11 16 63 14 6 май.11 16 64 15 5 янв.11 20 61 13 6 сен.10 16 60 18 6 май.10 17 64 13 6 янв.10 25 55 14 6 сен.09 25 55 13 7 май.09 25 55 14 6 янв.09 29 51 12 8 сен.08 24 52 13 11 мар.08 19 56 19 6

КАКИМИ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)

Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен Россия и Украина д олжны объединиться в одно государство Затруднились ответить сен.20 39 51 5 5 фев.20 39 51 3 7 дек.19 40 48 5 7 сен.19 41 49 3 7 фев.19 39 48 4 9 сен.18 39 50 4 8 фев.18 44 44 3 9 дек.17 45 40 4 11 сен.17 49 40 4 8 май.17 43 47 4 6 фев.17 47 43 2 7 сен.16 49 43 3 6 май 16 44 44 3 9 фев.16 43 43 4 11 сен.15 46 45 2 7 май.15 45 46 2 7 фев.15 48 43 4 6 дек.14 50 42 3 5 сен.14 45 44 5 6 апр.14 32 54 8 5 фев.14 15 68 12 5 ноя.13 12 73 9 6 май.13 11 69 14 5 фев.13 13 68 16 3 сен.12 11 72 14 3 фев.12 13 69 16 2 ноя.11 13 67 16 2 окт.10 10 67 20 2 июн.10 12 70 16 2 мар.10 11 67 19 3 янв.10 8 66 22 4 окт.09 11 67 19 3 май.09 10 65 23 2 фев.09 8 68 23 1 сен.08 17 66 16 2 апр.08 10 67 20 3

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.