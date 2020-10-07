Российско-украинские отношения

Опрос Левада-Центра проведен 20 – 26 августа 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины к России, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).
Исследования, как правило, проводятся месяц в месяц, но иногда разница между полевыми работами в обеих странах составляет 1-2 месяца. Левада-Центр задавал вопросы в августе 2020 года (для сопоставимости на графиках мы маркировали их сентябрём), КМИС – в сентябре 2020 года (12-16 сентября 2020 года, было опрошено 2000 человек).
В этом раз следует принять во внимание различия в методе сбора данных, что требует дальнейшего изучения: Левада-Центр проводил исследование методом личного интервью (face-to-face), а КМИС – методом телефонного интервью (CATI).
Результаты опроса свидетельствуют об улучшении отношения россиян к Украине в августе 2020 года, по сравнению с предыдущим замером в январе 2020 года. Однако суммарный рост на 6 п.п. не позволяет на настоящий момент делать выводы о радикальных изменениях в российском общественном мнении или об устойчивости роста положительных оценок (для этого требуется дальнейшие замеры). Вместе с тем данные другие индикаторов в целом демонстрируют снижение негативного восприятия у россиян основных «внешнеполитических оппонентов» – США, Украины, Великобритании, что может указывать на снижение интереса к подобной конфронтационной повестке у населения и сильном изменении событийного контекста, захватившего внимание жителей РФ (пандемия коронавируса).
Отношение жителей Украины к России от февраля к сентябрю 2020 года несколько ухудшилось, но по-прежнему отмечается сильная региональная дифференциация: доминирование положительных оценок на Юге и Востоке Украины и, напротив, преобладание негативного отношения к России среди жителей западной и центральной Украины (подробнее см. в пресс-релизе КМИС).
Половина жителей России (51%) и половина жителей Украины (51%) считают, что оба государства должны быть независимыми, но дружественными (без виз и таможен), и их количество в обеих странах существенно не меняется за последние два года.
Предыдущие совместные исследования Левада-Центра и КМИС:
отношение к советскому прошлому
восприятие Сталина
о качества «русских» и «украинцев»
Рисунок 1. Индекс отношения жителей России к Украине и жителей Украины к России
(разница между положительными и отрицательными оценками плюс 100)
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ? (мнение жителей России – данные Левада–Центра)
|Очень хорошо
|В основном хорошо
|В основном плохо
|Очень плохо
|Затруднились ответить
|авг.20
|11
|37
|26
|17
|8
|янв.20
|6
|36
|27
|20
|11
|сен.19
|9
|47
|19
|12
|13
|фев.19
|4
|30
|30
|25
|10
|ноя.18
|3
|25
|31
|29
|11
|сен.18
|3
|30
|32
|23
|12
|июл.18
|4
|33
|29
|20
|15
|мар.18
|2
|31
|35
|20
|12
|янв.18
|3
|32
|34
|13
|18
|дек.17
|2
|26
|39
|17
|17
|сен.17
|3
|29
|33
|20
|15
|май.17
|2
|24
|39
|20
|15
|мар.17
|3
|31
|36
|20
|11
|янв.17
|2
|31
|39
|15
|13
|ноя.16
|3
|30
|35
|16
|16
|сен.16
|2
|24
|38
|18
|17
|июл.16
|2
|29
|36
|22
|11
|июн.16
|4
|37
|33
|11
|16
|27-30 мая 2016
|4
|35
|37
|10
|13
|22-25 мая 2016
|2
|24
|45
|18
|12
|мар.16
|2
|23
|42
|22
|11
|янв.16
|2
|26
|37
|22
|14
|ноя.15
|2
|25
|42
|21
|10
|сен.15
|4
|29
|36
|20
|11
|май.15
|3
|23
|36
|23
|14
|мар.15
|3
|28
|34
|21
|13
|ноя.14
|3
|25
|40
|19
|12
|сен.14
|3
|29
|39
|16
|13
|май.14
|5
|30
|33
|16
|17
|мар.14
|6
|46
|28
|9
|11
|сен.13
|7
|62
|20
|3
|8
|мар.13
|8
|61
|19
|3
|9
|сен.12
|8
|66
|14
|3
|10
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К РОССИИ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
|Очень хорошо
|В основном хорошо
|В основном плохо
|Очень плохо
|Затруднились ответить
|сен.20
|8
|34
|21
|21
|16
|фев.20
|14
|41
|18
|15
|13
|дек.19
|14
|35
|20
|19
|12
|сен.19
|16
|38
|19
|16
|12
|фев.19
|15
|42
|15
|12
|17
|сен.18
|10
|38
|19
|13
|19
|фев.18
|6
|39
|24
|14
|18
|дек.17
|6
|36
|24
|16
|19
|сен.17
|7
|30
|24
|22
|17
|май.17
|5
|38
|22
|15
|19
|фев.17
|8
|32
|25
|21
|15
|сен.16
|7
|33
|26
|20
|15
|май.16
|9
|33
|29
|14
|15
|фев.16
|9
|27
|28
|19
|16
|сен.15
|9
|25
|22
|31
|13
|май.15
|5
|25
|25
|32
|14
|фев.15
|7
|27
|24
|27
|15
|дек.14
|7
|29
|26
|22
|16
|сен.14
|14
|34
|23
|19
|11
|апр.14
|17
|35
|19
|19
|10
|фев.14
|27
|51
|11
|2
|9
|сен.13
|34
|54
|7
|2
|4
|фев.13
|32
|53
|6
|1
|6
|сен.12
|34
|49
|8
|3
|6
Рисунок 2. Поддержка двух мнений об отношениях между Россией и Украиной
КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ? (мнение жителей России – данные Левада–Центра)
|Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями
|Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен
|Россия и Украина должны объединиться в одно государство
|Затруднились ответить
|авг.20
|30
|51
|16
|3
|янв.20
|26
|56
|15
|3
|сен.19
|23
|54
|19
|4
|фев.19
|25
|52
|17
|6
|сен.18
|32
|45
|16
|6
|мар.18
|39
|45
|10
|5
|дек.17
|33
|49
|10
|8
|сен.17
|34
|49
|11
|6
|май.17
|35
|50
|9
|5
|янв.17
|33
|53
|9
|5
|сен.16
|39
|48
|8
|6
|май 16
|36
|53
|7
|4
|янв.16
|32
|52
|11
|5
|сен.15
|25
|59
|8
|7
|май 15
|30
|54
|10
|6
|янв.15
|33
|52
|8
|8
|сен.14
|26
|62
|7
|5
|май.14
|28
|54
|12
|6
|мар.14
|16
|50
|28
|7
|янв.14
|19
|59
|16
|6
|окт.13
|23
|55
|16
|6
|май.13
|19
|58
|15
|8
|янв.13
|13
|64
|18
|6
|сен.12
|14
|60
|20
|6
|май.12
|17
|62
|14
|7
|янв.12
|16
|61
|16
|8
|сен.11
|16
|63
|14
|6
|май.11
|16
|64
|15
|5
|янв.11
|20
|61
|13
|6
|сен.10
|16
|60
|18
|6
|май.10
|17
|64
|13
|6
|янв.10
|25
|55
|14
|6
|сен.09
|25
|55
|13
|7
|май.09
|25
|55
|14
|6
|янв.09
|29
|51
|12
|8
|сен.08
|24
|52
|13
|11
|мар.08
|19
|56
|19
|6
КАКИМИ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
|Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями
|Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен
|Россия и Украина должны объединиться в одно государство
|Затруднились ответить
|сен.20
|39
|51
|5
|5
|фев.20
|39
|51
|3
|7
|дек.19
|40
|48
|5
|7
|сен.19
|41
|49
|3
|7
|фев.19
|39
|48
|4
|9
|сен.18
|39
|50
|4
|8
|фев.18
|44
|44
|3
|9
|дек.17
|45
|40
|4
|11
|сен.17
|49
|40
|4
|8
|май.17
|43
|47
|4
|6
|фев.17
|47
|43
|2
|7
|сен.16
|49
|43
|3
|6
|май 16
|44
|44
|3
|9
|фев.16
|43
|43
|4
|11
|сен.15
|46
|45
|2
|7
|май.15
|45
|46
|2
|7
|фев.15
|48
|43
|4
|6
|дек.14
|50
|42
|3
|5
|сен.14
|45
|44
|5
|6
|апр.14
|32
|54
|8
|5
|фев.14
|15
|68
|12
|5
|ноя.13
|12
|73
|9
|6
|май.13
|11
|69
|14
|5
|фев.13
|13
|68
|16
|3
|сен.12
|11
|72
|14
|3
|фев.12
|13
|69
|16
|2
|ноя.11
|13
|67
|16
|2
|окт.10
|10
|67
|20
|2
|июн.10
|12
|70
|16
|2
|мар.10
|11
|67
|19
|3
|янв.10
|8
|66
|22
|4
|окт.09
|11
|67
|19
|3
|май.09
|10
|65
|23
|2
|фев.09
|8
|68
|23
|1
|сен.08
|17
|66
|16
|2
|апр.08
|10
|67
|20
|3
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.