Большинству россиян все равно, кого поддерживают Путин и Навальный

Социологи «Левада-центра» выяснили, как изменится отношение россиян к кандидатам на выборах, если их поддержат Владимир Путин и Алексей Навальный. Оказалось, что ни президент, ни лидер оппозиции на решение россиян сильно не влияют.

Но влияние Владимира Путина сильнее: если на региональных выборах президент публично поддержал бы кого-то из кандидатов, то отношение к кандидату улучшилось бы у 17% опрошенных. А если бы кандидата поддержал Навальный, то отношение улучшилось бы у 11%. Правда, про Навального спрашивали лишь у тех, кто знает о его существовании Навальном, – а таких сейчас среди россиян 82%.

Верно и обратно: поддержка президента меньше ухудшает отношение к кандидату, чем поддержка оппозиционера: 10% против 23%. Но большинству россиян не важна поддержка кандидатов ни от Владимира Путина, ни от Алексея Навального: от поддержки президентом отношение к кандидату не изменится у 68%, оппозиционера – у 61%.

Главное объяснение – в том, что люди любят говорить, что они сами принимают решения и на них никто не влияет, считает замдиректора «Левада-центра» Денис Волков: «На самом деле это не так. Это показывал несколько лет назад опрос о вымышленном кандидате в президенты, за которого проголосовали бы россияне, если бы его поддержал Путин». Хотя сейчас были ожидания, что поддержка президента должна оказывать большее влияние, считает Волков: «Видимо, кандидатов готов поддержать ядерный электорат Путина». В случае же с Навальным «Левада-центр» хотел измерить эффективность «умного голосования» говорит Волков: «Сам термин мало известен. Но мы увидели, что в случае поддержки Навальным за кандидата готовы проголосовать в основном молодые люди, пользователи социальных сетей и недовольные положением дел в стране». Антирейтинг Навального в данном случае роли большой не играет, интереснее, какую прибавку дает поддержка Навального, говорит Волков.

Данные социологов о влиянии Путина и Навального на популярность кандидатов подтверждают наблюдения, что на региональных и местных выборах превалирует локальная повестка, считает политолог Александр Пожалов: «Прямая поддержка от Владимира Путина не приводит к автоматическому росту рейтинга кандидатов власти на низовых выборах уже с 2018 г., когда несколько кремлёвских кандидатов проиграли губернаторские выборы. Население понимает, кто из кандидатов представляет вертикаль власти, и отдаёт себе отчёт, что Путин не может быть в курсе нюансов местных выборов». Однако его адресные высказывания или встречи во время региональных выборов важны для местных элит и низового административного ресурса, продолжает политолог, они имеют большое влияние на исход выборов, особенно по новым правилам.

Распределение ответов на вопрос о влиянии позиции Навального на электоральный выбор респондентов имеет другую природу, считает Пожалов: «Это подтверждает тезис, что мобилизационный потенциал «умного голосования» ограничен лишь несколькими мегаполисами и крупными интеллектуальными центрами. В 2019-2020 гг. можно говорить о значительном влиянии «умного голосования» на исход выборов только в Москве, муниципальной кампании в Петербурге, выборах в заксобрание и в горсовет по территории Новосибирска, местных выборах в Томске».

Кроме того социологи провели поствыборный опрос и поинтересовались у россиян, считают ли они прошедшие выборы честными, и как они относятся к главному нововведению – трехдневному голосованию. Почти две трети россиян поддерживают голосование на выборах в течение трех дней: 65% против всего 28%. Среди тех россиян, у кого в регионе были выборы в этом году, 56% сказали, что не голосовали на выборах, 32% – голосовали 13 сентября, а 12% – голосовали в другой день. Результатами выборов оказались удовлетворены 43% из тех россиян, у кого в регионе проходили выборы, 28% – не удовлетворены, и еще 20% сказали, что им результаты выборов безразличны. Что касается того, честными ли были выборы, то таковыми их считает 49%, а нечестными выборы называют 37% опрошенных.

По словам Волкова из «Левада-центра» большинство россиян поддерживают трехдневное голосование, считая его удобным: «Люди говорят, что так сможет проголосовать больше народа. Лишь небольшая часть знает, что это увеличивает возможность фальсификаций и усложняет наблюдение». В данном случае поддержка этого нововведения прямо зависит от того, доверяет ли человек власти, уверен он.

Данные о трехдневном голосовании среди всех опрошенных в целом соответствуют итогам июльского опроса ФОМ об отношении к этой новации, вспоминает Пожалов. «Недовольство трёхдневным голосованием в основном связано с опасениями фальсификаций или ущемления интересов оппозиционных партий, что свойственно лишь политизированной аудитории, – полагает он. – Аполитичному избирателю упрощение возможностей проголосовать, конечно, нравится». Для власти же ключевой вопрос в том, каким окажется соотношение между политизированной, готовой к протестам частью избирателей, с одной стороны, и конформистами – с другой, уже во время федеральной кампании 2021 г., когда цена победы и накал страстей будет иным, заключает политолог.

Опрос показал ещё ряд неприятных трендов для власти, считает Пожалов: «Несмотря на повышение «удобства голосования» и деполитизацию сентябрьских выборов, виден рост безразличия к самой выборной процедуре. С 11% до 20% выросло число тех, кому вообще не важны их результаты. Это может быть симптомом роста недоверия к политической системе и легальным возможностям влияния на власть через выборы – но также и отражением коронавирусных и кризисных страхов в этот особенный год». Кроме того социология косвенно подтверждает сомнения оппозиции в объективности показателей «преждевременного» голосования, говорит он: «Из электоральной статистики этого года видно, что в среднем около половины или больше избирателей, принявших участие в выборах губернаторов и в заксобрания, сделали это до основного дня голосования. Но опрос «Левады» показывает, что досрочно проголосовал лишь каждый четвёртый из тех, кто подтвердил своё участие в выборах, тогда как основная масса утверждают, что сделали это только в последний день. Как минимум, можно говорить, что социально одобряемым ответом по-прежнему остаётся ответ о голосовании в основной день выборов, а признание в голосовании в предшествующие дни сопряжено с признанием в том, что избиратель находился под административным давлением».

Опрос «Левада-центра» проводился методом личного интервью 25-30 сентября 2020 года, выборка 1605 человек от 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 регионах. Погрешность от 1,5% до 3,4%.

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