Региональные выборы

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

ПРОВОДИЛИСЬ ЛИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ (ГОРОДЕ, РАЙОНЕ) 13 СЕНТЯБРЯ КАКИЕ-ЛИБО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ? (один ответ)

сен.19 сен.20 Да 64 57 Нет 27 29 Затрудняюсь ответить 9 14

ГОЛОСОВАЛИ ЛИ ВЫ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ТО КОГДА – 13 СЕНТЯБРЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ ОСНОВНЫМ ДНЕМ ГОЛОСОВАНИЯ, ИЛИ РАНЬШЕ? (в %% к числу опрошенных, у которых проходили выборы; один ответ)

сен.20 Нет, не голосовал (а) 56 Да, голосовал(а) 13 сентября 32 Да, голосовал(а) раньше 12 Затрудняюсь ответить/отказ от ответа <1

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, БЫЛИ ЭТИ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИ? (в %% к числу опрошенных, у которых проходили выборы; один ответ)

сен.19 сен.20 Определенно да 19 15 Скорее да 34 34 Скорее нет 21 20 Определенно нет 14 17 Затрудняюсь ответить 13 14

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭТИХ ВЫБОРОВ? (в %% к числу опрошенных, у которых проходили выборы; один ответ)

сен.19 сен.20 Полностью удовлетворены 17 13 Скорее удовлетворены 33 30 Скорее не удовлетворены 16 14 Совершенно не удовлетворены 13 14 Мне безразличны результаты 11 20 Затрудняюсь ответить 9 9

НА ПРОШЕДШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ МОЖНО БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ: В ПЯТНИЦУ, СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНИЕ, А НЕ ТОЛЬКО В ВОСКРЕСЕНИЕ, КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ. ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДНЕЙ, ОТВЕДЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ? (один ответ)

сен.20 Определенно поддерживаю 32 Скорее поддерживаю 33 Скорее не поддерживаю 12 Определенно не поддерживаю 16 Затрудняюсь ответить 7

ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ ПРОЙДУТ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ И ВЛАДИМИР ПУТИН ПУБЛИЧНО ОБЪЯВИТ О СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ КОГО-ТО ИЗ КАНДИДАТОВ. ПОВЛИЯЕТ ЛИ ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ КАНДИДАТУ? (один ответ)

сен.20 Мое отношение к кандидату улучшится 17 Мое отношение к кандидату ухудшится 10 Отношение не изменится 68 Затрудняюсь ответить 5

ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ ПРОЙДУТ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ И АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ ПУБЛИЧНО ОБЪЯВИТ О СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ КОГО-ТО ИЗ КАНДИДАТОВ. ПОВЛИЯЕТ ЛИ ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ КАНДИДАТУ? (в %% к числу знающих, кто такой Алексей Навальный; N=1311 чел.; один ответ)

сен.20 Мое отношение к кандидату улучшится 11 Мое отношение к кандидату ухудшится 23 Отношение не изменится 61 Затрудняюсь ответить 5

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.