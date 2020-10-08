Региональные выборы

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ПРОВОДИЛИСЬ ЛИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ (ГОРОДЕ, РАЙОНЕ) 13 СЕНТЯБРЯ КАКИЕ-ЛИБО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ? (один ответ)
|сен.19
|сен.20
|Да
|64
|57
|Нет
|27
|29
|Затрудняюсь ответить
|9
|14
ГОЛОСОВАЛИ ЛИ ВЫ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ТО КОГДА – 13 СЕНТЯБРЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ ОСНОВНЫМ ДНЕМ ГОЛОСОВАНИЯ, ИЛИ РАНЬШЕ? (в %% к числу опрошенных, у которых проходили выборы; один ответ)
|сен.20
|Нет, не голосовал (а)
|56
|Да, голосовал(а) 13 сентября
|32
|Да, голосовал(а) раньше
|12
|Затрудняюсь ответить/отказ от ответа
|<1
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, БЫЛИ ЭТИ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИ? (в %% к числу опрошенных, у которых проходили выборы; один ответ)
|сен.19
|сен.20
|Определенно да
|19
|15
|Скорее да
|34
|34
|Скорее нет
|21
|20
|Определенно нет
|14
|17
|Затрудняюсь ответить
|13
|14
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭТИХ ВЫБОРОВ? (в %% к числу опрошенных, у которых проходили выборы; один ответ)
|сен.19
|сен.20
|Полностью удовлетворены
|17
|13
|Скорее удовлетворены
|33
|30
|Скорее не удовлетворены
|16
|14
|Совершенно не удовлетворены
|13
|14
|Мне безразличны результаты
|11
|20
|Затрудняюсь ответить
|9
|9
НА ПРОШЕДШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ МОЖНО БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ: В ПЯТНИЦУ, СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНИЕ, А НЕ ТОЛЬКО В ВОСКРЕСЕНИЕ, КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ. ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДНЕЙ, ОТВЕДЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ? (один ответ)
|сен.20
|Определенно поддерживаю
|32
|Скорее поддерживаю
|33
|Скорее не поддерживаю
|12
|Определенно не поддерживаю
|16
|Затрудняюсь ответить
|7
ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ ПРОЙДУТ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ И ВЛАДИМИР ПУТИН ПУБЛИЧНО ОБЪЯВИТ О СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ КОГО-ТО ИЗ КАНДИДАТОВ. ПОВЛИЯЕТ ЛИ ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ КАНДИДАТУ? (один ответ)
|сен.20
|Мое отношение к кандидату улучшится
|17
|Мое отношение к кандидату ухудшится
|10
|Отношение не изменится
|68
|Затрудняюсь ответить
|5
ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ ПРОЙДУТ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ И АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ ПУБЛИЧНО ОБЪЯВИТ О СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ КОГО-ТО ИЗ КАНДИДАТОВ. ПОВЛИЯЕТ ЛИ ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ КАНДИДАТУ? (в %% к числу знающих, кто такой Алексей Навальный; N=1311 чел.; один ответ)
|сен.20
|Мое отношение к кандидату улучшится
|11
|Мое отношение к кандидату ухудшится
|23
|Отношение не изменится
|61
|Затрудняюсь ответить
|5
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.