Жириновский стал вторым по уровню доверия политиком. Рейтинг Путина от скандала с отравлением не пострадал

После весеннего падения рейтинг Владимира Путина вырос в полтора раза и второй месяц держится на уровне 33%, следует из свежего опроса «Левада-центра», с результатами которого ознакомились «Открытые медиа».

Опрос проводился 25−30 сентября среди городского и сельского населения объёмом 1605 человек в возрасте от 18 лет в 137 населённых пунктах. Респондентов попросили самостоятельно назвать 5−6 политиков, к которым они испытывают наибольшее доверие. По результатам опроса было выявлено 18 политиков и общественных деятелей, которым доверяет статистически значимая часть населения.

До пандемии лидеру страны доверяли 35% опрошенных, потом рейтинг упал, и самый низкий уровень доверия был зафиксирован в июле — тогда фамилию президента назвали только 23% участников исследования. Но в августе и сентябре о доверии к президенту сообщили по 33% опрошенных.

По словам директора «Левада-центр» Льва Гудкова, выросший рейтинг президента связан как с ослаблением карантинных мер, так и с ростом в сентябре критики со стороны западных политиков в связи с отравлением в конце августа Алексея Навального. «Я думаю, здесь сказалась резкая международная критика из-за ситуации с Навальным, вот это отношение к Путину как к изгою, человеку, недостойному уважения, оно очень сильно проявилось после отравления. В ответ на неё прошла пропагандистская кампания, ответные обвинения Запада, поэтому к рейтингу добавилась вот эта консолидация зависимых категорий населения», — говорит Гудков.

Чаще всего фамилию президента называли респонденты женского пола (37%) в возрасте старше 55 лет (снова 37%). Наибольшее доверие президент получил от людей с высшим образованием (37%). Путин оказался гораздо популярнее в Москве (40%), чем в провинции.

Минимальное доверие Путин вызывает у людей с самым низким доходом — среди тех, кто определил свой потребительский статус как «едва хватает на еду», лишь 25% выбрали президента. Меньше веры и у молодёжи: в двух возрастных категориях — от 18 до 24 и от 25 до 39 — президента выбрали по 30% респондентов. Наименьшая поддержка в городах до 100 000 человек (28%).

«Наибольшее влияние на рост рейтинга президента оказали пенсионеры, жители крупных провинциальных городов, работники госсектора и чиновники. Эти группы меньше пострадали от коронавируса, воспряли и посчитали, что ситуация улучшилась и худшее позади», — объясняет социолог. А в маленьких городах растёт напряжённость и раздражение, имеющее хронический характер, власти там одобряют меньше, указывает Гудков.