Жириновский стал вторым по уровню доверия политиком. Рейтинг Путина от скандала с отравлением не пострадал

После весеннего падения рейтинг Владимира Путина вырос в полтора раза и второй месяц держится на уровне 33%, следует из свежего опроса «Левада-центра», с результатами которого ознакомились «Открытые медиа».
Опрос проводился 25−30 сентября среди городского и сельского населения объёмом 1605 человек в возрасте от 18 лет в 137 населённых пунктах. Респондентов попросили самостоятельно назвать 5−6 политиков, к которым они испытывают наибольшее доверие. По результатам опроса было выявлено 18 политиков и общественных деятелей, которым доверяет статистически значимая часть населения.
До пандемии лидеру страны доверяли 35% опрошенных, потом рейтинг упал, и самый низкий уровень доверия был зафиксирован в июле — тогда фамилию президента назвали только 23% участников исследования. Но в августе и сентябре о доверии к президенту сообщили по 33% опрошенных.
По словам директора «Левада-центр» Льва Гудкова, выросший рейтинг президента связан как с ослаблением карантинных мер, так и с ростом в сентябре критики со стороны западных политиков в связи с отравлением в конце августа Алексея Навального. «Я думаю, здесь сказалась резкая международная критика из-за ситуации с Навальным, вот это отношение к Путину как к изгою, человеку, недостойному уважения, оно очень сильно проявилось после отравления. В ответ на неё прошла пропагандистская кампания, ответные обвинения Запада, поэтому к рейтингу добавилась вот эта консолидация зависимых категорий населения», — говорит Гудков.
Чаще всего фамилию президента называли респонденты женского пола (37%) в возрасте старше 55 лет (снова 37%). Наибольшее доверие президент получил от людей с высшим образованием (37%). Путин оказался гораздо популярнее в Москве (40%), чем в провинции.
Минимальное доверие Путин вызывает у людей с самым низким доходом — среди тех, кто определил свой потребительский статус как «едва хватает на еду», лишь 25% выбрали президента. Меньше веры и у молодёжи: в двух возрастных категориях — от 18 до 24 и от 25 до 39 — президента выбрали по 30% респондентов. Наименьшая поддержка в городах до 100 000 человек (28%).
«Наибольшее влияние на рост рейтинга президента оказали пенсионеры, жители крупных провинциальных городов, работники госсектора и чиновники. Эти группы меньше пострадали от коронавируса, воспряли и посчитали, что ситуация улучшилась и худшее позади», — объясняет социолог. А в маленьких городах растёт напряжённость и раздражение, имеющее хронический характер, власти там одобряют меньше, указывает Гудков.
По словам политконсультанта, автора Telegram-канала Давыдов. Индекс Леонида Давыдова, в возросшем рейтинге Владимира Путина нет ничего удивительного: «Патерналистски настроенное население в минуты опасности, к которым, безусловно, относится пандемия, стремится к сплочению и поддержке действий власти. Развитие ситуации с „берлинским пациентом“, безусловно, из этого же разряда, теперь это больше считывается как внешний вызов, нежели внутреннее событие, произошедшее с одним из граждан».
На втором месте впервые за последние годы оказался не член правительства, а представитель думской оппозиции — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (14%). Причём он это место уже ни с кем не делит — в отличие от июля, когда по 10% было у него, премьера Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. Ранее вторым после Путина по доверию были Мишустин и Шойгу (его рейтинг, например, в ноябре 2017-го достигал 23%), а в тройку лидеров входил глава МИД Сергей Лавров (с рейтингом 19%). Но за последний год рейтинги самых популярных министров заметно просели, а рейтинг главы ЛДПР постепенно рос.
«Кроме понятной лояльности Кремлю он позволяет некоторые критические жесты по отношению к действующей власти, — объясняет Гудков. — Вот на фоне нестабильности и раздраженного состояния определённый контингент воспринимает его с симпатией и одобрением, но это в основном маргинализованная часть общества, не очень образованная».
Чаще всего фамилия Жириновского встречалась среди респондентов возрасте 40−54 (17%) и старше (16%), подавляющее число доверяющих лидеру ЛДПР — люди с образованием ниже среднего (18%).
Рейтинг премьер-министра Михаила Мишустина колеблется в рамках статистической погрешности, в сентябре его фамилию назвали 11% опрошенных, в августе — 13%.
Наибольшую симпатию Мишустин вызывает у аудитории старше 55 лет (15%) с высшим (12%) и средним специальным образованием (12%). Этого имени не произносит молодежь до 24 лет (его назвали лишь 2%), ему мало доверяют россияне в возрасте 25−39 лет (7%).
Премьеру больше всего доверяют в Москве (14%), а наименьшее доверие он вызывает у жителей городов до 100 000 (9%) и селян (11%). По словам Льва Гудкова, глава правительства держится на плаву за счёт периодического присутствия в телевизионных эфиров.
Рейтинг Алексея Навального остаётся фактически неизменен и периодически меняется на один-два процентных пункта в рамках погрешности. В сентябре доверие к нему высказали 3% опрошенных, в августе — 4%. Это был самый большой рейтинг доверия в аналогичных опросах с 2017 года.
Правда, другой проведённый «Левада-центром» в сентябре опрос, в ходе которого респондентов спрашивали именно об отношении к Навальному, показал, что одобрение его деятельности за год выросло вдвое — до 20%. По словам Гудкова, провинциальная консервативная публика не воспринимает Навального как политика, потому что всем ясно, что его не могут допустить ни до каких выборов. «Отношение к нему характерно только для крупных городов и социальных сетей, где ведётся полемика вокруг него. Но и там остаётся понимание того, что он не сможет участвовать в выборах. В Москве и крупных городах он, конечно, пользуется поддержкой, несмотря на попытки его дискредитировать», — говорит социолог. В сравнении с прошлым месяцем резко сократилось число никому не доверяющих респондентов: в августе этот вариант ответа назвали 21% опрошенных, тогда как в сентябре только 13%. Меньше одного процента сообщили интервьюерам, что не интересуются политикой.