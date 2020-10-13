Ответственность и влияние

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

В вопросах этого исследования респондентам предлагалось согласиться или не согласиться с утверждением по шкале от «1» – «В полной мере» до «4» – «Совершенно не чувствую/совершенно не могу». Мы рассчитали на основе этих оценок средние значения. Показатель ниже 2,50 говорит о высокой степени осознания ответственности. Напротив, показатель выше 2,50 демонстрирует низкую выраженность ответственности у опрошенных.

РАНЖИРОВАНИЕ ЧУВСТВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВЛИЯНИЯ:

(в начале списка сферы с высокой степенью осознания ответственности и влияния,

в конце – с низкой)

Средние значения «чувства ответственности» Средние значения «чувства влияния» 1. Семья 1,36 1,55 2. Работа 1,87 2,20 3. Дом, двор 2,16 2,44 4. Город, район 2,65 3,06 5. Страна 2,93 3,34

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?

окт.06 ноя.14 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 68 57 70 63 72 71 71 В значительной мере 26 32 23 28 20 19 22 В незначительной мере 4 9 6 6 5 6 4 Совершенно не чувствую 1 2 1 1 2 3 2 Среднее по шкале 1,36 1,56 1,36 1,45 1,37 1,41 1,36 Затруднились ответить 2 1 1 2 1 1 1

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ У ВАС НА РАБОТЕ?

окт.06 ноя.14 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 15 17 21 16 25 25 32 В значительной мере 30 35 25 25 24 23 24 В незначительной мере 20 23 17 21 16 17 12 Совершенно не чувствую 17 13 16 15 16 12 6 Среднее по шкале 2,47 2,31 2,34 2,45 2,28 2,21 1,87 Затруднились ответить 18 13 20 22 20 24 26

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ, ВО ДВОРЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?

окт.06 ноя.14 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 13 14 19 13 29 27 32 В значительной мере 27 28 28 23 24 26 29 В незначительной мере 38 39 29 36 30 30 27 Совершенно не чувствую 17 17 19 23 16 14 10 Среднее по шкале 2,62 2,63 2,51 2,74 2,32 2,32 2,16 Затруднились ответить 5 2 5 5 1 2 2

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ?

окт.06 ноя.14 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 3 3 4 5 15 13 18 В значительной мере 12 14 14 9 17 19 23 В незначительной мере 37 39 34 34 35 39 30 Совершенно не чувствую 43 41 44 48 31 27 25 Среднее по шкале 3,26 3,20 3,23 3,30 2,83 2,81 2,65 Затруднились ответить 5 3 4 5 3 2 3

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?

окт.06 ноя.14 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 2 2 3 4 13 13 15 В значительной мере 8 9 8 5 15 16 16 В незначительной мере 23 27 22 24 28 28 25 Совершенно не чувствую 59 57 64 60 41 39 40 Среднее по шкале 3,51 3,45 3,53 3,49 2,99 2,97 2,93 Затруднились ответить 8 4 4 6 3 4 5

ВЛИЯНИЕ

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?

окт.06 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 57 65 59 61 61 61 В значительной мере 33 26 30 25 24 26 В незначительной мере 7 7 7 8 10 8 Совершенно не могу 2 2 2 4 4 5 Среднее по шкале 1,53 1,42 1,52 1,56 1,56 1,55 Затруднились ответить 2 1 2 1 1 1

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ У ВАС НА РАБОТЕ?

окт.06 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 11 19 12 16 18 21 В значительной мере 26 23 24 24 22 27 В незначительной мере 27 19 25 21 22 16 Совершенно не могу 21 20 18 20 15 10 Среднее по шкале 2,68 2,49 2,62 2,55 2,45 2,20 Затруднились ответить 17 19 20 19 22 26

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ, ВО ДВОРЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?

окт.06 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 10 15 10 18 18 21 В значительной мере 22 26 19 24 25 28 В незначительной мере 41 32 39 36 39 34 Совершенно не могу 23 23 28 21 17 15 Среднее по шкале 2,81 2,66 2,87 2,59 2,56 2,44 Затруднились ответить 4 5 5 2 2 2

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ?

окт.06 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 1 2 3 6 6 9 В значительной мере 7 10 6 10 10 13 В незначительной мере 30 30 30 37 41 37 Совершенно не могу 56 54 57 46 41 28 Среднее по шкале 3,49 3,41 3,48 3,25 3,19 3,06 Затруднились ответить 5 5 5 2 3 3

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?

окт.06 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 В полной мере 1 2 2 4 5 8 В значительной мере 3 3 3 6 6 8 В незначительной мере 15 17 21 25 27 26 Совершенно не могу 75 73 68 62 58 55 Среднее по шкале 3,76 3,69 3,65 3,49 3,43 3,34 Затруднились ответить 7 4 6 3 4 3

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.