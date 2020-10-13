Ответственность и влияние

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
В вопросах этого исследования респондентам предлагалось согласиться или не согласиться с утверждением по шкале от «1» – «В полной мере» до «4» – «Совершенно не чувствую/совершенно не могу». Мы рассчитали на основе этих оценок средние значения. Показатель ниже 2,50 говорит о высокой степени осознания ответственности. Напротив, показатель выше 2,50 демонстрирует низкую выраженность ответственности у опрошенных.
РАНЖИРОВАНИЕ ЧУВСТВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВЛИЯНИЯ:
(в начале списка сферы с высокой степенью осознания ответственности и влияния,
в конце – с низкой)
|Средние значения «чувства ответственности»
|Средние значения «чувства влияния»
|1. Семья
|1,36
|1,55
|2. Работа
|1,87
|2,20
|3. Дом, двор
|2,16
|2,44
|4. Город, район
|2,65
|3,06
|5. Страна
|2,93
|3,34
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?
|окт.06
|ноя.14
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|68
|57
|70
|63
|72
|71
|71
|В значительной мере
|26
|32
|23
|28
|20
|19
|22
|В незначительной мере
|4
|9
|6
|6
|5
|6
|4
|Совершенно не чувствую
|1
|2
|1
|1
|2
|3
|2
|Среднее по шкале
|1,36
|1,56
|1,36
|1,45
|1,37
|1,41
|1,36
|Затруднились ответить
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ У ВАС НА РАБОТЕ?
|окт.06
|ноя.14
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|15
|17
|21
|16
|25
|25
|32
|В значительной мере
|30
|35
|25
|25
|24
|23
|24
|В незначительной мере
|20
|23
|17
|21
|16
|17
|12
|Совершенно не чувствую
|17
|13
|16
|15
|16
|12
|6
|Среднее по шкале
|2,47
|2,31
|2,34
|2,45
|2,28
|2,21
|1,87
|Затруднились ответить
|18
|13
|20
|22
|20
|24
|26
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ, ВО ДВОРЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
|окт.06
|ноя.14
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|13
|14
|19
|13
|29
|27
|32
|В значительной мере
|27
|28
|28
|23
|24
|26
|29
|В незначительной мере
|38
|39
|29
|36
|30
|30
|27
|Совершенно не чувствую
|17
|17
|19
|23
|16
|14
|10
|Среднее по шкале
|2,62
|2,63
|2,51
|2,74
|2,32
|2,32
|2,16
|Затруднились ответить
|5
|2
|5
|5
|1
|2
|2
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ?
|окт.06
|ноя.14
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|3
|3
|4
|5
|15
|13
|18
|В значительной мере
|12
|14
|14
|9
|17
|19
|23
|В незначительной мере
|37
|39
|34
|34
|35
|39
|30
|Совершенно не чувствую
|43
|41
|44
|48
|31
|27
|25
|Среднее по шкале
|3,26
|3,20
|3,23
|3,30
|2,83
|2,81
|2,65
|Затруднились ответить
|5
|3
|4
|5
|3
|2
|3
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?
|окт.06
|ноя.14
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|2
|2
|3
|4
|13
|13
|15
|В значительной мере
|8
|9
|8
|5
|15
|16
|16
|В незначительной мере
|23
|27
|22
|24
|28
|28
|25
|Совершенно не чувствую
|59
|57
|64
|60
|41
|39
|40
|Среднее по шкале
|3,51
|3,45
|3,53
|3,49
|2,99
|2,97
|2,93
|Затруднились ответить
|8
|4
|4
|6
|3
|4
|5
ВЛИЯНИЕ
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?
|окт.06
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|57
|65
|59
|61
|61
|61
|В значительной мере
|33
|26
|30
|25
|24
|26
|В незначительной мере
|7
|7
|7
|8
|10
|8
|Совершенно не могу
|2
|2
|2
|4
|4
|5
|Среднее по шкале
|1,53
|1,42
|1,52
|1,56
|1,56
|1,55
|Затруднились ответить
|2
|1
|2
|1
|1
|1
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ У ВАС НА РАБОТЕ?
|окт.06
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|11
|19
|12
|16
|18
|21
|В значительной мере
|26
|23
|24
|24
|22
|27
|В незначительной мере
|27
|19
|25
|21
|22
|16
|Совершенно не могу
|21
|20
|18
|20
|15
|10
|Среднее по шкале
|2,68
|2,49
|2,62
|2,55
|2,45
|2,20
|Затруднились ответить
|17
|19
|20
|19
|22
|26
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ, ВО ДВОРЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
|окт.06
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|10
|15
|10
|18
|18
|21
|В значительной мере
|22
|26
|19
|24
|25
|28
|В незначительной мере
|41
|32
|39
|36
|39
|34
|Совершенно не могу
|23
|23
|28
|21
|17
|15
|Среднее по шкале
|2,81
|2,66
|2,87
|2,59
|2,56
|2,44
|Затруднились ответить
|4
|5
|5
|2
|2
|2
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ?
|окт.06
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|1
|2
|3
|6
|6
|9
|В значительной мере
|7
|10
|6
|10
|10
|13
|В незначительной мере
|30
|30
|30
|37
|41
|37
|Совершенно не могу
|56
|54
|57
|46
|41
|28
|Среднее по шкале
|3,49
|3,41
|3,48
|3,25
|3,19
|3,06
|Затруднились ответить
|5
|5
|5
|2
|3
|3
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?
|окт.06
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|В полной мере
|1
|2
|2
|4
|5
|8
|В значительной мере
|3
|3
|3
|6
|6
|8
|В незначительной мере
|15
|17
|21
|25
|27
|26
|Совершенно не могу
|75
|73
|68
|62
|58
|55
|Среднее по шкале
|3,76
|3,69
|3,65
|3,49
|3,43
|3,34
|Затруднились ответить
|7
|4
|6
|3
|4
|3
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.