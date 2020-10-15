Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ У СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ ВРАГИ? (один ответ)

Да Нет Затруднились ответить сен.20 82 13 5 май.19 80 15 5 ноя.18 81 13 6 дек.17 66 21 13 дек.16 68 18 14 сен.15 80 10 10 сен.14 84 8 8 ноя.13 78 13 9 окт.12 63 18 19 авг.11 64 22 14 янв.11 70 19 11 авг.09 69 18 14 авг.08 68 14 18 авг.03 77 9 14 мар.99 65 14 22 апр.96 75 9 16 апр.94 41 22 37

КОГО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ВРАГАМИ РОССИИ? (вопрос задавался только тем респондентам, кто считает, что у России есть враги; респонденты САМИ называли врагов, без карточки со списком ответов, и могли назвать более одного; ответы ранжированы по убыванию; в таблице приводятся ответы, набравшие ≥ 0,5%)*

сен.20 США (Америка) 70 Украина 14 Великобритания (Англия) 10 Евросоюз (Европа) 7 Польша 7 Запад 5 Германия 5 Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония) 5 Китай 4 НАТО 3 Все, весь мир, иностранцы, иноземцы 3 Наша власть, правительство, верхушка, Госдума, Единая Россия, чиновники 3 Франция 2 Турция 2 ИГИЛ, исламские группировки, исламские террористы 2 Япония 1 Сами себе враги 1 Коррупция 1 Канада 1 Путин 1 Беларусь 1 Страны Азии 1 Сирия 1 Трамп 1 Оппозиция, либералы, пятая колонна 1 Армения 1 Другие страны 1 Другие ответы 5 Затрудняюсь ответить \ нет ответа 8

*Левада-Центр задает отдельный вопрос о «друзьях» и «врагах» России среди стран, данные которого доступны по ссылке. По результатам опроса в августе 2020 года, США, Украина и Великобритания также возглавили список государств, недружественно настроенных по отношению к России.

Динамика топ-5 ответов

(по результатам открытого вопроса: «Кого бы Вы назвали врагами России?»)

дек.17 ноя.18 сен.20 США 68 США 70 США 70 Украина 29 Украина 34 Украина 14 Евросоюз 14 Великобритания 14 Великобритания 10 Бывшие союзные республики СССР, включая Прибалтику 10 Евросоюз 9 Евросоюз 7 Польша 8 Япония 5 Польша 7

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