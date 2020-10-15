Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ У СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ ВРАГИ? (один ответ)
|Да
|Нет
|Затруднились ответить
|сен.20
|82
|13
|5
|май.19
|80
|15
|5
|ноя.18
|81
|13
|6
|дек.17
|66
|21
|13
|дек.16
|68
|18
|14
|сен.15
|80
|10
|10
|сен.14
|84
|8
|8
|ноя.13
|78
|13
|9
|окт.12
|63
|18
|19
|авг.11
|64
|22
|14
|янв.11
|70
|19
|11
|авг.09
|69
|18
|14
|авг.08
|68
|14
|18
|авг.03
|77
|9
|14
|мар.99
|65
|14
|22
|апр.96
|75
|9
|16
|апр.94
|41
|22
|37
КОГО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ВРАГАМИ РОССИИ? (вопрос задавался только тем респондентам, кто считает, что у России есть враги; респонденты САМИ называли врагов, без карточки со списком ответов, и могли назвать более одного; ответы ранжированы по убыванию; в таблице приводятся ответы, набравшие ≥ 0,5%)*
|сен.20
|США (Америка)
|70
|Украина
|14
|Великобритания (Англия)
|10
|Евросоюз (Европа)
|7
|Польша
|7
|Запад
|5
|Германия
|5
|Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония)
|5
|Китай
|4
|НАТО
|3
|Все, весь мир, иностранцы, иноземцы
|3
|Наша власть, правительство, верхушка, Госдума, Единая Россия, чиновники
|3
|Франция
|2
|Турция
|2
|ИГИЛ, исламские группировки, исламские террористы
|2
|Япония
|1
|Сами себе враги
|1
|Коррупция
|1
|Канада
|1
|Путин
|1
|Беларусь
|1
|Страны Азии
|1
|Сирия
|1
|Трамп
|1
|Оппозиция, либералы, пятая колонна
|1
|Армения
|1
|Другие страны
|1
|Другие ответы
|5
|Затрудняюсь ответить \ нет ответа
|8
*Левада-Центр задает отдельный вопрос о «друзьях» и «врагах» России среди стран, данные которого доступны по ссылке. По результатам опроса в августе 2020 года, США, Украина и Великобритания также возглавили список государств, недружественно настроенных по отношению к России.
Динамика топ-5 ответов
(по результатам открытого вопроса: «Кого бы Вы назвали врагами России?»)
|дек.17
|ноя.18
|сен.20
|США
|68
|США
|70
|США
|70
|Украина
|29
|Украина
|34
|Украина
|14
|Евросоюз
|14
|Великобритания
|14
|Великобритания
|10
|Бывшие союзные республики СССР, включая Прибалтику
|10
|Евросоюз
|9
|Евросоюз
|7
|Польша
|8
|Япония
|5
|Польша
|7
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