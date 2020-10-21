Предвыборная кампания в США

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПРОХОДЯЩЕЙ СЕЙЧАС ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИЕЙ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА США? (один ответ)
|авг.16
|окт.16
|сен.20
|Внимательно за ней слежу
|12
|15
|11
|Что-то об этом слышал(а)
|73
|76
|51
|Первый раз об этом слышу
|15
|9
|36
|Затрудняюсь ответить
|–
|–
|2
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЛЯ РОССИИ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В США ПОБЕДИЛ НЫНЕШНИЙ ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ТРАМП – ИЛИ ЕГО СОПЕРНИК, КАНДИДАТ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ДЖО БАЙДЕН? (один ответ)
|сен.20
|Дональд Трамп
|16
|Джо Байден
|9
|Не имеет значения
|65
|Затрудняюсь ответить
|10
Распределение симпатий в зависимости от внимания к предвыборной кампании
|В целом по выборке
|Внимательно за ней слежу
|Что-то об этом слышал(а)
|Первый раз об этом слышу
|Дональд Трамп
|16
|39
|16
|11
|Джо Байден
|9
|13
|9
|8
|Не имеет значения
|65
|43
|66
|72
|Затрудняюсь ответить
|10
|6
|10
|10
Данные о симпатиях жителей РФ в 2016 году: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЛЯ РОССИИ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ ПОБЕДИЛ ДОНАЛЬД ТРАМП ИЛИ ХИЛАРИ КЛИНТОН?»
|авг.16
|окт.16
|ноя.16
|Дональд Трамп
|35
|38
|60
|Хилари Клинтон
|13
|9
|5
|Затруднились ответить
|52
|52
|36
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ПРОТЕСТАХ В АМЕРИКАНСКИХ ГОРОДАХ? (один ответ)
|сен.20
|Внимательно за ними слежу
|14
|Что-то об этом слышал(а)
|50
|Первый раз об этом слышу
|35
|Затрудняюсь ответить
|1
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА ЭТИ ПРОТЕСТЫ? (в %% от числа тех, кто что-то слышал о протестах; один ответ)
|сен.20
|Скорее положительно
|20
|Нейтрально, безразлично
|49
|Скорее отрицательно
|28
|Затрудняюсь ответить
|4
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.