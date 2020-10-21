Предвыборная кампания в США

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПРОХОДЯЩЕЙ СЕЙЧАС ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИЕЙ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА США? (один ответ)

авг.16 окт.16 сен.20 Внимательно за ней слежу 12 15 11 Что-то об этом слышал(а) 73 76 51 Первый раз об этом слышу 15 9 36 Затрудняюсь ответить – – 2

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЛЯ РОССИИ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В США ПОБЕДИЛ НЫНЕШНИЙ ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ТРАМП – ИЛИ ЕГО СОПЕРНИК, КАНДИДАТ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ДЖО БАЙДЕН? (один ответ)

сен.20 Дональд Трамп 16 Джо Байден 9 Не имеет значения 65 Затрудняюсь ответить 10

Распределение симпатий в зависимости от внимания к предвыборной кампании

В целом по выборке Внимательно за ней слежу Что-то об этом слышал(а) Первый раз об этом слышу Дональд Трамп 16 39 16 11 Джо Байден 9 13 9 8 Не имеет значения 65 43 66 72 Затрудняюсь ответить 10 6 10 10

Данные о симпатиях жителей РФ в 2016 году: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЛЯ РОССИИ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ ПОБЕДИЛ ДОНАЛЬД ТРАМП ИЛИ ХИЛАРИ КЛИНТОН?»

авг.16 окт.16 ноя.16 Дональд Трамп 35 38 60 Хилари Клинтон 13 9 5 Затруднились ответить 52 52 36

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ПРОТЕСТАХ В АМЕРИКАНСКИХ ГОРОДАХ? (один ответ)

сен.20 Внимательно за ними слежу 14 Что-то об этом слышал(а) 50 Первый раз об этом слышу 35 Затрудняюсь ответить 1

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА ЭТИ ПРОТЕСТЫ? (в %% от числа тех, кто что-то слышал о протестах; один ответ)

сен.20 Скорее положительно 20 Нейтрально, безразлично 49 Скорее отрицательно 28 Затрудняюсь ответить 4

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.