Вера в сверхъестественное

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

1) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ПО ВЫБОРКЕ В ЦЕЛОМ

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ В ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ?

июн.91 сен.98 янв.08 авг.11 дек.15 окт.17 сен.20 Верю, что существует 15 12 20 16 12 21 29 Скорее всего существует 18 19 25 21 27 27 19 Скорее всего не существует 21 20 22 11 24 19 15 Верю, что не существует 30 26 20 33 19 16 27 Затруднились ответить 16 23 14 19 18 18 9

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ?

июн.91 янв.08 авг.10 авг.12 дек.15 окт.17 сен.20 Верю, что существует 14 20 29 22 11 20 31 Скорее всего существует 15 25 29 31 29 25 21 Скорее всего не существует 20 21 8 19 23 19 13 Верю, что не существует 32 19 15 10 19 18 27 Затруднились ответить 19 14 19 18 19 18 9

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ В РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУДЕСА?

июн.91 янв.08 авг.10 авг.12 дек.15 окт.17 сен.20 Верю, что существует 17 22 24 17 13 19 26 Скорее всего существует 16 27 29 35 34 29 22 Скорее всего не существует 19 19 12 23 22 18 14 Верю, что не существует 30 19 18 10 16 18 31 Затруднились ответить 18 13 18 16 15 17 7

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ В СГЛАЗ, ПОРЧУ?

авг.10 авг.12 дек.15 окт.17 сен.20 Верю, что существует 29 21 15 24 28 Скорее всего существует 32 38 40 31 21 Скорее всего не существует 9 18 18 15 13 Верю, что не существует 15 10 15 15 32 Затруднились ответить 16 13 12 16 5

Учитывая значимое снижение числа респондентов, затруднившихся ответить по всем вышеперечисленным вопросам от 2017 к 2020 году, результаты каждого года были пересчитаны от числа тех, кто дал содержательный ответ (без затруднившихся ответить). Отметим, что методика исследований осталась прежней. Подобные изменения могут быть следствием пандемии коронавируса, влияние которой на декларирование мнений респондентов по тем или иным темам и проблемам требует дальнейшего изучения (и верификации полученных данных дальнейшими замерами общественного мнения).

2) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ В %% К ЧИСЛУ ТЕХ, КТО ДАЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ В ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ?

июн.91 сен.98 янв.08 авг.11 дек.15 окт.17 сен.20 Верю, что существует 18 16 23 20 15 25 32 Скорее всего существует 21 25 29 26 33 33 21 Скорее всего не существует 25 26 25 14 29 23 17 Верю, что не существует 36 34 23 41 23 19 30 Сумма «верящих» 39 40 52 46 48 58 53 Сумма «не верящих» 61 60 48 54 52 42 47

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ?

июн.91 сен.98 янв.08 авг.11 дек.15 окт.17 сен.20 Верю, что существует 17 24 36 27 13 24 34 Скорее всего существует 19 29 36 38 35 30 23 Скорее всего не существует 25 25 10 23 28 23 14 Верю, что не существует 40 22 19 12 23 22 29 Сумма «верящих» 36 53 72 65 49 55 57 Сумма «не верящих» 64 47 28 35 51 45 43

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ В РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУДЕСА?

июн.91 янв.08 авг.10 авг.12 дек.15 окт.17 сен.20 Верю, что существует 21 25 29 20 15 23 28 Скорее всего существует 20 31 35 41 40 35 24 Скорее всего не существует 23 22 14 27 26 21 15 Верю, что не существует 37 22 22 12 19 21 33 Сумма «верящих» 40 56 64 61 55 57 52 Сумма «не верящих» 60 44 36 39 45 43 48

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕТ В СГЛАЗ, ПОРЧУ?

авг.10 авг.12 дек.15 окт.17 сен.20 Верю, что существует 34 24 17 28 30 Скорее всего существует 38 44 45 36 22 Скорее всего не существует 11 21 20 18 14 Верю, что не существует 18 11 17 18 34 Сумма «верящих» 72 68 63 65 52 Сумма «не верящих» 28 32 38 35 48

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ? ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, ТО КАКУЮ РЕЛИГИЮ ВЫ ИСПОВЕДУЕТЕ? (один ответ; ответы ранжированы в порядке убывания)

сен.20 Православие 63 Ислам 7 Протестантизм <1 Католицизм <1 Иудаизм <1 Другую 2 Не считаю себя верующим человеком 26 Затрудняюсь ответить 2

Из-за различий в формулировках и шкалах вопроса от исследования к исследованию мы публикуем только динамику доли респондентов, относящих себя к «православию», см. на графике ниже (в 2020 году – данные сентября).

КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ ЦЕРКОВЬ, МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ? (один ответ)

авг.94 июл.03 авг.08 сен.12 сен.20 Раз в неделю или чаще 2 2 3 3 5 Раз в месяц или чаще 5 6 7 10 9 Несколько раз в году 14 20 22 26 21 Один-два раза в год 14 13 19 18 17 Реже, чем раз в год 21 21 24 21 19 Никогда 43 32 25 23 28

Для понимания того, как религиозная идентичность и религиозные практики могут влиять на веру в «сверхъестественное» (жизнь после смерти, религиозные чудеса и пр.), были выделены три группы респондентов:

1) респонденты, которые относят себя к православию и регулярно посещают церковь – не реже 1-2 раз в год (N=711);

2) респонденты, которые относят себя к православию и посещают церковь реже, чем раз в год, или совсем не посещают (N=299);*

3) респонденты, которые не считают себя верующими людьми (N=421).

* Группа тех православных, которые «никогда» не посещают церковь, составила менее 100 чел., поэтому мы не смогли проанализировать ее мнения отдельно.

В целом по выборке Православные, которые регулярно посещают церковь Православные, которые посещают реже 1 раза в год или совсем не посещают церковь Респонденты, которые не считают себя верующими ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ В ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ? Верю, что существует 29 37 30 10 Скорее всего существует 19 28 15 9 Скорее всего не существует 15 13 17 20 Верю, что не существует 27 14 26 53 Затрудняюсь ответить 9 9 11 7 ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ? Верю, что существует 31 43 30 6 Скорее всего существует 21 30 20 8 Скорее всего не существует 13 9 16 20 Верю, что не существует 27 11 25 60 Затрудняюсь ответить 9 8 10 6 ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ В РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУДЕСА? Верю, что существует 26 36 26 4 Скорее всего существует 22 34 16 8 Скорее всего не существует 14 11 20 17 Верю, что не существует 31 12 30 66 Затрудняюсь ответить 7 7 8 5 ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ В СГЛАЗ, В ПОРЧУ Верю, что существует 28 35 33 10 Скорее всего существует 21 26 20 16 Скорее всего не существует 13 13 15 14 Верю, что не существует 32 21 28 57 Затрудняюсь ответить 5 5 5 3

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.