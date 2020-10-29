Одобрение институтов власти

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти см. в индикаторах.
В апреле-июле 2020 года вопросы задавались методом телефонных интервью (CATI).
ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
|Дела идут в правильном направлении
|Страна движется по неверному пути
|Затруднились ответить
|2020
|окт.
|49
|43
|8
|сен.
|50
|40
|10
|авг.
|51
|42
|7
|июл.
|42
|40
|18
|июн.
|43
|41
|16
|май
|43
|42
|15
|апр.
|42
|42
|17
|мар.
|48
|42
|10
|фев.
|53
|38
|10
|янв.
|52
|39
|10
|2019
|окт.
|52
|38
|10
|2018
|окт.
|49
|40
|12
|2017
|окт.
|57
|27
|16
|2016
|окт.
|55
|30
|16
|2015
|окт.
|61
|25
|14
|2014
|окт.
|60
|23
|17
|2013
|окт.
|40
|43
|18
|2012
|окт.
|43
|39
|18
|2011
|окт.
|43
|38
|19
|2010
|окт.
|47
|34
|19
|2009
|окт.
|49
|34
|17
|2008
|окт.
|54
|27
|19
|2007
|окт.
|51
|33
|17
|2006
|окт.
|38
|44
|18
|2005
|окт.
|34
|48
|19
|2004
|окт.
|39
|50
|11
|2003
|окт.
|42
|40
|18
|2002
|окт.
|44
|37
|19
|2001
|окт.
|45
|39
|16
|2000
|окт.
|28
|52
|20
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
|Одобряют
|Не одобряют
|Нет ответа
|2020
|окт.
|68
|31
|1
|сен.
|69
|30
|1
|авг.
|66
|33
|1
|июл.
|60
|33
|6
|июн.
|60
|35
|6
|май
|59
|34
|7
|апр.
|59
|33
|8
|мар.
|63
|36
|2
|фев.
|69
|30
|1
|янв.
|68
|31
|1
|2019
|окт.
|70
|29
|1
|2018
|окт.
|66
|33
|1
|2017
|окт.
|82
|17
|1
|2016
|окт.
|84
|16
|<1
|2015
|окт.
|88
|12
|1
|2014
|окт.
|88
|11
|1
|2013
|окт.
|64
|35
|1
|2012
|окт.
|67
|32
|1
|2011
|окт.
|66
|31
|3
|2010
|окт.
|77
|20
|3
|2009
|окт.
|78
|20
|2
|2008
|окт.
|83
|14
|4
|2007
|окт.
|82
|16
|2
|2006
|окт.
|77
|22
|1
|2005
|окт.
|71
|26
|4
|2004
|окт.
|72
|26
|2
|2003
|окт.
|73
|24
|3
|2002
|окт.
|77
|19
|4
|2001
|окт.
|75
|19
|6
|2000
|окт.
|64
|26
|11
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **
|Одобряют
|Не одобряют
|Нет ответа
|2020
|окт.
|58
|38
|4
|сен.
|57
|38
|5
|авг.
|60
|36
|5
|июл.
|50
|27
|23
|июн.
|51
|30
|19
|май
|47
|29
|25
|апр.
|46
|23
|32
|мар.
|51
|39
|10
|фев.
|52
|39
|9
|янв.
|48
|37
|15
** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
|Одобряют
|Не одобряют
|Нет ответа
|2020
|окт.
|51
|47
|2
|сен.
|51
|47
|2
|авг.
|50
|48
|2
|мар.
|48
|48
|4
|фев.
|50
|46
|4
|2019
|окт.
|44
|54
|2
|2018
|окт.
|41
|57
|2
|2017
|окт.
|48
|51
|2
|2016
|окт.
|47
|52
|1
|2015
|окт.
|56
|43
|1
|2014
|окт.
|64
|34
|2
|2013
|окт.
|44
|56
|1
|2012
|окт.
|50
|49
|2
|2011
|окт.
|47
|51
|2
|2010
|окт.
|55
|41
|4
|2009
|окт.
|52
|44
|4
|2008
|окт.
|59
|35
|6
|2007
|окт.
|46
|50
|5
|2006
|окт.
|40
|57
|4
|2005
|окт.
|31
|65
|5
|2004
|окт.
|37
|55
|8
|2003
|окт.
|37
|56
|7
|2002
|окт.
|45
|46
|9
|2001
|окт.
|55
|35
|10
|2000
|окт.
|49
|40
|12
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
|Одобряют
|Не одобряют
|Нет ответа
|2020
|окт.
|62
|35
|3
|сен.
|64
|34
|3
|авг.
|63
|34
|3
|июл.
|58
|32
|10
|июн.
|60
|32
|9
|май
|61
|29
|10
|апр.
|61
|27
|12
|мар.
|65
|32
|3
|фев.
|65
|32
|3
|янв.
|67
|30
|3
|2019
|окт.
|65
|32
|3
|2018
|окт.
|58
|40
|2
|2017
|окт.
|53
|44
|3
|2016
|окт.
|52
|47
|2
|2015
|окт.
|61
|38
|2
|2014
|окт.
|68
|30
|2
|2013
|окт.
|55
|45
|1
|2012
|окт.
|58
|40
|2
|2011
|окт.
|56
|41
|3
|2010
|окт.
|56
|39
|5
|2009
|окт.
|56
|40
|4
|2008
|окт.
|58
|36
|6
|2007
|окт.
|59
|38
|4
|2006
|окт.
|59
|39
|2
|2005
|окт.
|57
|39
|5
|2004
|окт.
|49
|47
|4
|2003
|окт.
|50
|43
|8
|2002
|окт.
|54
|37
|9
|2001
|окт.
|55
|35
|10
|2000
|окт.
|49
|40
|12
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
|
|Одобряют
|Не одобряют
|Нет ответа
|2020
|окт.
|43
|55
|2
|сен.
|44
|54
|3
|авг.
|43
|54
|3
|мар.
|42
|54
|4
|фев.
|44
|53
|3
|янв.
|41
|56
|3
|2019
|окт.
|40
|57
|3
|2018
|окт.
|36
|62
|2
|2017
|окт.
|41
|57
|2
|2016
|окт.
|41
|59
|1
|2015
|окт.
|50
|48
|2
|2014
|окт.
|56
|42
|3
|2013
|окт.
|39
|60
|1
|2012
|окт.
|41
|57
|2
|2011
|окт.
|39
|59
|2
|2005
|мар.
|18
|68
|14
|2004
|окт.
|28
|64
|8
|2003
|янв.
|30
|60
|11
|2002
|янв.
|27
|55
|18
|2001
|июл.
|29
|59
|12
|2000
|сен.
|27
|58
|15
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.