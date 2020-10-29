Одобрение институтов власти

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти см. в индикаторах.

В апреле-июле 2020 года вопросы задавались методом телефонных интервью (CATI).

ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?

Дела идут в правильном направлении Страна движется по неверному пути Затруднились ответить 2020 окт. 49 43 8 сен. 50 40 10 авг. 51 42 7 июл. 42 40 18 июн. 43 41 16 май 43 42 15 апр. 42 42 17 мар. 48 42 10 фев. 53 38 10 янв. 52 39 10 2019 окт. 52 38 10 2018 окт. 49 40 12 2017 окт. 57 27 16 2016 окт. 55 30 16 2015 окт. 61 25 14 2014 окт. 60 23 17 2013 окт. 40 43 18 2012 окт. 43 39 18 2011 окт. 43 38 19 2010 окт. 47 34 19 2009 окт. 49 34 17 2008 окт. 54 27 19 2007 окт. 51 33 17 2006 окт. 38 44 18 2005 окт. 34 48 19 2004 окт. 39 50 11 2003 окт. 42 40 18 2002 окт. 44 37 19 2001 окт. 45 39 16 2000 окт. 28 52 20

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 окт. 68 31 1 сен. 69 30 1 авг. 66 33 1 июл. 60 33 6 июн. 60 35 6 май 59 34 7 апр. 59 33 8 мар. 63 36 2 фев. 69 30 1 янв. 68 31 1 2019 окт. 70 29 1 2018 окт. 66 33 1 2017 окт. 82 17 1 2016 окт. 84 16 <1 2015 окт. 88 12 1 2014 окт. 88 11 1 2013 окт. 64 35 1 2012 окт. 67 32 1 2011 окт. 66 31 3 2010 окт. 77 20 3 2009 окт. 78 20 2 2008 окт. 83 14 4 2007 окт. 82 16 2 2006 окт. 77 22 1 2005 окт. 71 26 4 2004 окт. 72 26 2 2003 окт. 73 24 3 2002 окт. 77 19 4 2001 окт. 75 19 6 2000 окт. 64 26 11

* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 окт. 58 38 4 сен. 57 38 5 авг. 60 36 5 июл. 50 27 23 июн. 51 30 19 май 47 29 25 апр. 46 23 32 мар. 51 39 10 фев. 52 39 9 янв. 48 37 15

** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 окт. 51 47 2 сен. 51 47 2 авг. 50 48 2 мар. 48 48 4 фев. 50 46 4 2019 окт. 44 54 2 2018 окт. 41 57 2 2017 окт. 48 51 2 2016 окт. 47 52 1 2015 окт. 56 43 1 2014 окт. 64 34 2 2013 окт. 44 56 1 2012 окт. 50 49 2 2011 окт. 47 51 2 2010 окт. 55 41 4 2009 окт. 52 44 4 2008 окт. 59 35 6 2007 окт. 46 50 5 2006 окт. 40 57 4 2005 окт. 31 65 5 2004 окт. 37 55 8 2003 окт. 37 56 7 2002 окт. 45 46 9 2001 окт. 55 35 10 2000 окт. 49 40 12

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 окт. 62 35 3 сен. 64 34 3 авг. 63 34 3 июл. 58 32 10 июн. 60 32 9 май 61 29 10 апр. 61 27 12 мар. 65 32 3 фев. 65 32 3 янв. 67 30 3 2019 окт. 65 32 3 2018 окт. 58 40 2 2017 окт. 53 44 3 2016 окт. 52 47 2 2015 окт. 61 38 2 2014 окт. 68 30 2 2013 окт. 55 45 1 2012 окт. 58 40 2 2011 окт. 56 41 3 2010 окт. 56 39 5 2009 окт. 56 40 4 2008 окт. 58 36 6 2007 окт. 59 38 4 2006 окт. 59 39 2 2005 окт. 57 39 5 2004 окт. 49 47 4 2003 окт. 50 43 8 2002 окт. 54 37 9 2001 окт. 55 35 10 2000 окт. 49 40 12

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 окт. 43 55 2 сен. 44 54 3 авг. 43 54 3 мар. 42 54 4 фев. 44 53 3 янв. 41 56 3 2019 окт. 40 57 3 2018 окт. 36 62 2 2017 окт. 41 57 2 2016 окт. 41 59 1 2015 окт. 50 48 2 2014 окт. 56 42 3 2013 окт. 39 60 1 2012 окт. 41 57 2 2011 окт. 39 59 2 2005 мар. 18 68 14 2004 окт. 28 64 8 2003 янв. 30 60 11 2002 янв. 27 55 18 2001 июл. 29 59 12 2000 сен. 27 58 15

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.