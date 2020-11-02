Коронавирус: страхи и меры

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Вопросы были сформулированы совместно с “Открытыми медиа”.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ?* (один ответ)
|фев.20
|мар.20
|апр.20
|июл.20
|окт.20
|Определенно да
|11
|20
|26
|22
|31
|Скорее да
|19
|24
|31
|27
|33
|Скорее нет
|35
|29
|21
|24
|19
|Определенно нет
|33
|25
|20
|25
|15
|Впервые слышу об этом
|<1
|–
|–
|–
|–
|Затрудняюсь ответить
|1
|2
|2
|3
|2
* Вопрос задавался методом телефонных интервью (CATI) в апреле и июле 2020 года.
ДЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа)
|окт.20
|Ношу маску в общественных местах
|92
|Стараюсь соблюдать социальную дистанцию в общественных местах
|57
|Стараюсь без надобности не посещать общественные места/массовые мероприятия
|45
|Стараюсь ограничить передвижения на общественном транспорте
|33
|Стараюсь повысить иммунитет (пью витамины, биоактивные добавки и пр.)
|30
|Отказался(-лась) от поездок в другие регионы/страны
|25
|Работаю удаленно/сократил время работы на обычном рабочем месте (в офисе, предприятии и пр.)
|8
|Другое
|3
|Не делаю ничего из вышеперечисленного
|4
|Затрудняюсь ответить
|<1
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ОПРАВДАННЫМИ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ? (один ответ в строке)
|Определенно да
|Скорее да
|Скорее нет
|Определенно нет
|Затрудняюсь ответить
|Ограничение на передвижение для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями
|38
|37
|12
|12
|2
|Перевод школьников на дистанционное обучение
|23
|29
|20
|25
|3
|Временная приостановка работы предприятий и организаций, кроме жизненно важных
|21
|27
|26
|22
|4
|Введение системы штрафов за нарушение установленных правил
|19
|20
|22
|37
|2
|Ограничение на передвижение/введение системы пропусков
|15
|19
|29
|32
|6
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ РУКОВОДСТВОМ ВАШЕГО РЕГИОНА, ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ? (один ответ)
|май.20**
|окт.20
|Полностью одобряю
|31
|20
|Скорее одобряю
|32
|42
|Скорее не одобряю
|17
|21
|Совершенно не одобряю
|16
|14
|Затрудняюсь ответить
|4
|4
** Вопрос задавался методом телефонных интервью (CATI).
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА, ЕСЛИ ВАКЦИНАЦИЯ БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ И ДОБРОВОЛЬНОЙ? (один ответ)
|авг.20
|окт.20
|Да
|38
|36
|Нет
|54
|59
|Я против любой вакцинации / прививок
|2
|1
|Затрудняюсь ответить
|6
|5
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЧИСЛЕ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ? (один ответ)
|окт.20
|Да, доверяю
|27
|Нет, эти цифры занижены
|33
|Нет, эти цифры завышены
|28
|Я не слежу за этой информацией
|7
|Затрудняюсь ответить
|6
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЗАРАЗИТЬ ДРУГИХ КОРОНАВИРУСОМ? (один ответ)
|окт.20
|Определенно да
|26
|Скорее да
|25
|Скорее нет
|24
|Определенно нет
|23
|Затрудняюсь ответить
|3
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.