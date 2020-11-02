Коронавирус: страхи и меры

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Вопросы были сформулированы совместно с “Открытыми медиа”.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ?* (один ответ)

фев.20 мар.20 апр.20 июл.20 окт.20 Определенно да 11 20 26 22 31 Скорее да 19 24 31 27 33 Скорее нет 35 29 21 24 19 Определенно нет 33 25 20 25 15 Впервые слышу об этом <1 – – – – Затрудняюсь ответить 1 2 2 3 2

* Вопрос задавался методом телефонных интервью (CATI) в апреле и июле 2020 года.

ДЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать более одного ответа)

окт.20 Ношу маску в общественных местах 92 Стараюсь соблюдать социальную дистанцию в общественных местах 57 Стараюсь без надобности не посещать общественные места/массовые мероприятия 45 Стараюсь ограничить передвижения на общественном транспорте 33 Стараюсь повысить иммунитет (пью витамины, биоактивные добавки и пр.) 30 Отказался(-лась) от поездок в другие регионы/страны 25 Работаю удаленно/сократил время работы на обычном рабочем месте (в офисе, предприятии и пр.) 8 Другое 3 Не делаю ничего из вышеперечисленного 4 Затрудняюсь ответить <1

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ОПРАВДАННЫМИ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ? (один ответ в строке)

Определенно да Скорее да Скорее нет Определенно нет Затрудняюсь ответить Ограничение на передвижение для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями 38 37 12 12 2 Перевод школьников на дистанционное обучение 23 29 20 25 3 Временная приостановка работы предприятий и организаций, кроме жизненно важных 21 27 26 22 4 Введение системы штрафов за нарушение установленных правил 19 20 22 37 2 Ограничение на передвижение/введение системы пропусков 15 19 29 32 6

ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ РУКОВОДСТВОМ ВАШЕГО РЕГИОНА, ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ? (один ответ)

май.20** окт.20 Полностью одобряю 31 20 Скорее одобряю 32 42 Скорее не одобряю 17 21 Совершенно не одобряю 16 14 Затрудняюсь ответить 4 4

** Вопрос задавался методом телефонных интервью (CATI).

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА, ЕСЛИ ВАКЦИНАЦИЯ БУДЕТ БЕСПЛАТНОЙ И ДОБРОВОЛЬНОЙ? (один ответ)

авг.20 окт.20 Да 38 36 Нет 54 59 Я против любой вакцинации / прививок 2 1 Затрудняюсь ответить 6 5

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЧИСЛЕ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ? (один ответ)

окт.20 Да, доверяю 27 Нет, эти цифры занижены 33 Нет, эти цифры завышены 28 Я не слежу за этой информацией 7 Затрудняюсь ответить 6

ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЗАРАЗИТЬ ДРУГИХ КОРОНАВИРУСОМ? (один ответ)

окт.20 Определенно да 26 Скорее да 25 Скорее нет 24 Определенно нет 23 Затрудняюсь ответить 3

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.