Запомнившиеся события

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (респонденты САМИ называли события и могли назвать более одного; ранжировано по убыванию)

окт. 20 Коронавирус 31 Вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе 19 События в Беларуси 15 Экологическая катастрофа на Камчатке – массовая гибель морских животных 4 Протестные шествия жителей Хабаровского края 3 События в США: акции протеста и предвыборная кампания 3 Отравление Алексея Навального 3 Отставка президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, революционная ситуация в стране 2 Падение рубля, рост цен, низкий уровень жизни, безработица 2 Выступление Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба “Валдай” 2 Победа Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи 2 События в Украине 1 Аварии, ДТП, несчастные случаи, убийства 1 Единый день голосования 1 Благоустройство 1 Личные события 7 Другие события (Смена главы Дагестана, Смерть Ирины Скобцевой, Дело Михаила Ефремова и др.) 9 Нет запомнившихся событий 14 Затрудняюсь ответить 18

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