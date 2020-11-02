Запомнившиеся события

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (респонденты САМИ называли события и могли назвать более одного; ранжировано по убыванию)
|окт. 20
|Коронавирус
|31
|Вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе
|19
|События в Беларуси
|15
|Экологическая катастрофа на Камчатке – массовая гибель морских животных
|4
|Протестные шествия жителей Хабаровского края
|3
|События в США: акции протеста и предвыборная кампания
|3
|Отравление Алексея Навального
|3
|Отставка президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, революционная ситуация в стране
|2
|Падение рубля, рост цен, низкий уровень жизни, безработица
|2
|Выступление Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”
|2
|Победа Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи
|2
|События в Украине
|1
|Аварии, ДТП, несчастные случаи, убийства
|1
|Единый день голосования
|1
|Благоустройство
|1
|Личные события
|7
|Другие события (Смена главы Дагестана, Смерть Ирины Скобцевой, Дело Михаила Ефремова и др.)
|9
|Нет запомнившихся событий
|14
|Затрудняюсь ответить
|18
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