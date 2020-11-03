Экологическая катастрофа на Камчатке

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
В СЕНТЯБРЕ НА КАМЧАТКЕ ПРОИЗОШЛА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА, ВЫЗВАВШАЯ МАССОВУЮ ГИБЕЛЬ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ. НАСКОЛЬКО ВЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ЭТИМ ПРОИСШЕСТВИЕМ? (один ответ)
|окт.20
|Первый раз слышите об этом
|19
|Слышали об этом и сильно обеспокоены
|35
|Слышали об этой ситуации и скорее обеспокоены
|31
|Слышали об этой ситуации и скорее не обеспокоены
|9
|Слышали об этой ситуации и совершенно не обеспокоены
|5
|Затрудняюсь ответить
|1
РАССМАТРИВАЮТСЯ РАЗНЫЕ ВЕРСИИ ПРОИЗОШЕДШЕГО, НИ ОДНА ИЗ НИХ ПОКА НЕ ДОКАЗАНА. КАКОЙ ВЕРСИИ ВЫ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (один ответ)
|окт.20
|Это результат загрязнения, вызванного деятельностью человека
|70
|Это результат естественных процессов
|22
|Затрудняюсь ответить
|8
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.