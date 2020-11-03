Экологическая катастрофа на Камчатке

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

В СЕНТЯБРЕ НА КАМЧАТКЕ ПРОИЗОШЛА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА, ВЫЗВАВШАЯ МАССОВУЮ ГИБЕЛЬ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ. НАСКОЛЬКО ВЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ЭТИМ ПРОИСШЕСТВИЕМ? (один ответ)

окт.20 Первый раз слышите об этом 19 Слышали об этом и сильно обеспокоены 35 Слышали об этой ситуации и скорее обеспокоены 31 Слышали об этой ситуации и скорее не обеспокоены 9 Слышали об этой ситуации и совершенно не обеспокоены 5 Затрудняюсь ответить 1

РАССМАТРИВАЮТСЯ РАЗНЫЕ ВЕРСИИ ПРОИЗОШЕДШЕГО, НИ ОДНА ИЗ НИХ ПОКА НЕ ДОКАЗАНА. КАКОЙ ВЕРСИИ ВЫ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (один ответ)

окт.20 Это результат загрязнения, вызванного деятельностью человека 70 Это результат естественных процессов 22 Затрудняюсь ответить 8

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.