Восприятие “перестройки”

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
МНОГИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БЫ ВСЕ В СТРАНЕ ОСТАВАЛОСЬ ТАК, КАК БЫЛО ДО 1985 ГОДА, ДО «ПЕРЕСТРОЙКИ». ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕТ? * (один ответ)
|Согласны
|Не согласны
|Затруднились
ответить
|сен.20
|47
|39
|14
|мар.19
|48
|39
|14
|апр.17
|50
|29
|20
|мар.15
|41
|34
|25
|мар.11
|42
|36
|21
|мар.10
|45
|39
|16
|дек.09
|38
|45
|17
|фев.09
|44
|41
|15
|фев.08
|31
|52
|17
|янв.07
|42
|46
|12
|янв.06
|43
|45
|12
|янв.05
|48
|40
|12
|мар.04
|46
|44
|10
|мар.03
|56
|38
|7
|мар.01
|54
|39
|8
|апр.00
|50
|40
|10
|фев.98
|51
|39
|10
|окт.97
|50
|41
|9
|фев.97
|51
|41
|8
|май.96
|51
|41
|8
|апр.96
|49
|43
|9
|фев.96
|49
|40
|11
|дек.95
|54
|37
|9
|ноя.95
|55
|38
|8
|окт.95
|53
|35
|13
*До 2020 года вопрос задавался с четырехпозиционной шкалой – от «совершенно согласен» до «совершенно не согласен», поэтому позиции согласия и несогласия за предыдущие годы были просуммированы.
ПОЧЕМУ ВЫ ТАК ДУМАЕТЕ? (в %% от числа тех, кто согласен с утверждением о том, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до «перестройки»; респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать более одного; ответы ранжированы по убыванию по сентябрю 2020 года)
|мар.99
|авг.03
|окт.12
|сен.20
|Мы были сильной, единой страной
|51
|60
|50
|65
|В стране был порядок
|44
|58
|50
|55
|Отношения между людьми были лучше
|31
|37
|40
|43
|У людей была уверенность в завтрашнем дне
|58
|53
|48
|38
|Цены были невысокими и стабильными
|41
|45
|40
|33
|Жить было интересней, веселей
|14
|13
|16
|12
|Мы больше заботились об отечественной культуре, образовании, науке
|10
|9
|12
|8
|Другое
|<1
|2
|1
|1
|Затрудняюсь ответить
|12
|<1
|1
|1
Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов доступно по ссылке.
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