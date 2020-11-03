Восприятие “перестройки”

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

МНОГИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БЫ ВСЕ В СТРАНЕ ОСТАВАЛОСЬ ТАК, КАК БЫЛО ДО 1985 ГОДА, ДО «ПЕРЕСТРОЙКИ». ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕТ? * (один ответ)

Согласны Не согласны Затруднились

ответить сен.20 47 39 14 мар.19 48 39 14 апр.17 50 29 20 мар.15 41 34 25 мар.11 42 36 21 мар.10 45 39 16 дек.09 38 45 17 фев.09 44 41 15 фев.08 31 52 17 янв.07 42 46 12 янв.06 43 45 12 янв.05 48 40 12 мар.04 46 44 10 мар.03 56 38 7 мар.01 54 39 8 апр.00 50 40 10 фев.98 51 39 10 окт.97 50 41 9 фев.97 51 41 8 май.96 51 41 8 апр.96 49 43 9 фев.96 49 40 11 дек.95 54 37 9 ноя.95 55 38 8 окт.95 53 35 13

*До 2020 года вопрос задавался с четырехпозиционной шкалой – от «совершенно согласен» до «совершенно не согласен», поэтому позиции согласия и несогласия за предыдущие годы были просуммированы.

ПОЧЕМУ ВЫ ТАК ДУМАЕТЕ? (в %% от числа тех, кто согласен с утверждением о том, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось как до «перестройки»; респондентам предлагалась карточка со списком ответов, и они могли выбрать более одного; ответы ранжированы по убыванию по сентябрю 2020 года)

мар.99 авг.03 окт.12 сен.20 Мы были сильной, единой страной 51 60 50 65 В стране был порядок 44 58 50 55 Отношения между людьми были лучше 31 37 40 43 У людей была уверенность в завтрашнем дне 58 53 48 38 Цены были невысокими и стабильными 41 45 40 33 Жить было интересней, веселей 14 13 16 12 Мы больше заботились об отечественной культуре, образовании, науке 10 9 12 8 Другое <1 2 1 1 Затрудняюсь ответить 12 <1 1 1

Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов доступно по ссылке.

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