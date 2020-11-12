Доверие политикам

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (респонденты сами называли политиков; приводятся фамилии российских политиков и общественных деятелей, чаще всего упомянутые респондентами; каждая из них набрала в октябре 2020 г. > 1,5% выборов от общего числа опрошенных; ранжированы по убыванию по результатам октября 2020 г.) *
|ноя.
17
|июн.
18
|сен.
18
|мар.
19
|июн.
19
|сен.
19
|янв.
20
|апр.
20
|май.
20
|июн.
20
|июл.
20
|авг.
20
|сен.
20
|окт.
20
|Владимир Путин
|59
|48
|39
|41
|40
|39
|35
|28
|25
|26
|23
|33
|33
|34
|Михаил Мишустин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3
|13
|11
|14
|10
|13
|11
|13
|Владимир Жириновский
|14
|14
|15
|16
|15
|14
|14
|11
|10
|9
|10
|12
|14
|12
|Сергей Шойгу
|23
|18
|15
|16
|17
|13
|19
|13
|14
|12
|10
|9
|9
|9
|Сергей Лавров
|19
|14
|10
|14
|13
|14
|17
|11
|9
|8
|6
|8
|8
|9
|Геннадий Зюганов
|10
|7
|8
|8
|9
|6
|7
|6
|4
|5
|4
|4
|5
|4
|Алексей Навальный
|2
|2
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|4
|3
|2
|4
|3
|4
|Дмитрий Медведев
|11
|9
|10
|13
|11
|9
|5
|3
|2
|3
|2
|3
|2
|2
|Сергей Миронов
|4
|2
|2
|2
|3
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|Сергей Собянин
|3
|3
|4
|4
|3
|2
|2
|4
|4
|3
|1
|2
|2
|2
|Сергей Фургал
|–
|–
|<1
|1
|1
|<1
|<1
|<1
|1
|1
|3
|1
|2
|2
|Вячеслав Володин
|<1
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|Никому не доверяю / нет таких
|14
|21
|18
|17
|18
|24
|22
|12
|16
|16
|17
|21
|13
|19
|Не интересуюсь политикой / политиками
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|<1
|<1
|<1
|1
|<1
|1
|<1
|1
|Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа
|11
|12
|18
|16
|18
|14
|17
|33
|33
|32
|33
|16
|24
|17
|Метод проведения
|F2F
|CATI
|F2F
* Опросы проводились методом личного интервью (F2F) в июне 2017-январе 2020 г, а также с августа 2020 г. В апреле-июле 2020 г. проводился телефонный опрос (CATI).