Доверие политикам

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (респонденты сами называли политиков; приводятся фамилии российских политиков и общественных деятелей, чаще всего упомянутые респондентами; каждая из них набрала в октябре 2020 г. > 1,5% выборов от общего числа опрошенных; ранжированы по убыванию по результатам октября 2020 г.) *

ноя.

17 июн.

18 сен.

18 мар.

19 июн.

19 сен.

19 янв.

20 апр.

20 май.

20 июн.

20 июл.

20 авг.

20 сен.

20 окт.

20 Владимир Путин 59 48 39 41 40 39 35 28 25 26 23 33 33 34 Михаил Мишустин – – – – – – 3 13 11 14 10 13 11 13 Владимир Жириновский 14 14 15 16 15 14 14 11 10 9 10 12 14 12 Сергей Шойгу 23 18 15 16 17 13 19 13 14 12 10 9 9 9 Сергей Лавров 19 14 10 14 13 14 17 11 9 8 6 8 8 9 Геннадий Зюганов 10 7 8 8 9 6 7 6 4 5 4 4 5 4 Алексей Навальный 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 Дмитрий Медведев 11 9 10 13 11 9 5 3 2 3 2 3 2 2 Сергей Миронов 4 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 Сергей Собянин 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 1 2 2 2 Сергей Фургал – – <1 1 1 <1 <1 <1 1 1 3 1 2 2 Вячеслав Володин <1 <1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Никому не доверяю / нет таких 14 21 18 17 18 24 22 12 16 16 17 21 13 19 Не интересуюсь политикой / политиками 1 1 1 1 1 1 <1 <1 <1 1 <1 1 <1 1 Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 11 12 18 16 18 14 17 33 33 32 33 16 24 17 Метод проведения F2F CATI F2F

* Опросы проводились методом личного интервью (F2F) в июне 2017-январе 2020 г, а также с августа 2020 г. В апреле-июле 2020 г. проводился телефонный опрос (CATI).