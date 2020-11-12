Пресс-выпуски

Доверие политикам

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Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

 

 

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (респонденты сами называли политиков; приводятся фамилии российских политиков и общественных деятелей, чаще всего упомянутые респондентами; каждая из них набрала в октябре 2020 г. > 1,5% выборов от общего числа опрошенных; ранжированы по убыванию по результатам октября 2020 г.) *

ноя.
17		 июн.
18		 сен.
18		 мар.
19		 июн.
19		 сен.
19		 янв.
20		 апр.
20		 май.
20		 июн.
20		 июл.
20		 авг.
20		 сен.
20		 окт.
20
Владимир Путин 59 48 39 41 40 39 35 28 25 26 23 33 33 34
Михаил Мишустин 3 13 11 14 10 13 11 13
Владимир Жириновский 14 14 15 16 15 14 14 11 10 9 10 12 14 12
Сергей Шойгу 23 18 15 16 17 13 19 13 14 12 10 9 9 9
Сергей Лавров 19 14 10 14 13 14 17 11 9 8 6 8 8 9
Геннадий Зюганов 10 7 8 8 9 6 7 6 4 5 4 4 5 4
Алексей Навальный 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4
Дмитрий Медведев 11 9 10 13 11 9 5 3 2 3 2 3 2 2
Сергей Миронов 4 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2
Сергей Собянин 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 1 2 2 2
Сергей Фургал <1 1 1 <1 <1 <1 1 1 3 1 2 2
Вячеслав Володин <1 <1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Никому не доверяю / нет таких 14 21 18 17 18 24 22 12 16 16 17 21 13 19
Не интересуюсь политикой / политиками 1 1 1 1 1 1 <1 <1 <1 1 <1 1 <1 1
Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 11 12 18 16 18 14 17 33 33 32 33 16 24 17
Метод проведения F2F CATI F2F

 

* Опросы проводились методом личного интервью (F2F) в июне 2017-январе 2020 г, а также с августа 2020 г. В апреле-июле 2020 г. проводился телефонный опрос (CATI).