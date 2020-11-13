Участие в опросах и доверие

Опрос проведен 25–30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится как от общего числа опрошенных, так и от числа указанных в описании групп населения (например, пользователей интернета).

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

14 ноября социологи отмечают свой профессиональный праздник. К этому дню публикуем данные опроса, посвященного различным методам получения опросных данных. На сегодняшний день, помимо ставших классическими форматов личного интервью (face-to-face) и телефонного опроса, все большее распространение получают интернет-опросы, в рамках которых также существуют разные способы привлечения респондентов. Опрос, данные которого мы публикуем, проходил по методологии поквартирного опроса по всероссийской репрезентативной выборке 1605 человек в возрасте 18+. Подробнее о методологии можно почитать на странице сайта https://www.levada.ru/zakazchikam/omnibus/

Для начала мы предложили респондентам самим отнести себя к одной из трех групп по шкале лояльности к опросам в принципе. Полученные ответы показывают, что большинство из них довольно скептически относятся к своему участию в каких-либо опросах: 57% участников исследования указали на то, что не участвуют в каких-либо опросах, а их участие в проведенном исследовании – скорее исключение (далее будем упоминать их как «нелояльные респонденты»). При этом 39% респондентов более лояльны в оценке возможности своего участия, т.е. в принципе не против участвовать, хотя и делают это нечасто. Лишь немногие (3%) ответили, что довольно часто участвуют в различных опросах, в том числе в Интернете (см. График 1).

График 1: Отношение к участию в опросах (По данным вопроса: «Сейчас я зачитаю Вам три утверждения. Какое из них ближе к Вашей позиции насчет участия в опросах?» в % от числа всех опрошенных, N=1605)

Сравнивая ответы респондентов разных возрастов, можно отметить, что с увеличением возраста растет доля «нелояльных» к опросам респондентов (если в возрастной группе 18-24 их 44%, то в 65 и старше – 67%). Однако мы не можем говорить о наличии связи «лояльности» к опросам с полом, образованием и политическими взглядами респондентов.

Далее респондентам нашего опроса было предложено оценить вероятность своего участия в зависимости от предложенного метода. Данные приводятся как от числа всех опрошенных, так и от числа «нелояльных» респондентов, обычно не участвующих в подобных опросах (см. График 2). «Поквартирный» метод опроса оказался наиболее вероятным способом участия, по оценкам респондентов. Почти половина всех опрошенных (48%) и треть (33%) «нелояльных респондентов» считают вероятным участие в опросах, если интервьюер придет к ним домой. Вероятность участия в формате «уличного опроса» также оценивается довольно высоко: 46% всех опрошенных и 31% «нелояльных» считают вероятным участие в опросах, если к ним подойдут на улице. Вероятность участия в телефонном опросе несколько ниже: 21% всех опрошенных и 11% «нелояльных» респондентов считают вероятным свое участие в опросах в случае получения телефонного звонка с таким предложением.

Вероятность участия в исследованиях в формате самостоятельного заполнения анкеты оценивается респондентами существенно ниже, чем в формате личного интервью. Так, только 16% всех опрошенных считают вероятным участие в «почтовом, бумажном» опросе (10% от числа «нелояльных респондентов»). В то же время, 16% пользователей сети Интернет считают вероятным принять участие в опросе, если получат приглашение по электронной почте (7% от числа «нелояльных респондентов», пользователей сети Интернет). Тогда как считают вероятным принять участие в опросе, если увидят в интернете баннер/всплывающее окно с приглашением, только 12% пользователей сети Интернет (5% от числа «нелояльных» респондентов, пользователей сети Интернет). Готовность принять участие в интернет-опросах еще меньше среди представителей старших возрастных групп пользователей сети Интернет. Интересно, что степень готовности к участию в поквартирных опросах не зависит от возраста респондента.

График 2: Вероятность участия в зависимости от метода опроса (По данным вопроса: «Насколько вероятно, что Вы лично будете участвовать в опросах, если…?» в в % от числа всех опрошенных, N=1605, от числа тех, кто утверждает, что не участвует в каких-либо опросах (а участие в данном опросе – скорее исключение), N=917)

* данные пункты задавались только пользователям сети Интернет, данные приведены в % от всех пользователей Интернетом (N=1294) и в % от пользователей Интернетом, которые утверждают, что не участвуют в каких-либо опросах (N=706).

В последнее время все большую популярность набирают интернет-опросы по онлайн панелям респондентов, где зарегистрированные участники таких площадок периодически заполняют анкеты онлайн за вознаграждение. Результаты исследования показывают, что около 8% российских пользователей сети Интернет имеют опыт участия в подобных опросах (6% ответили, что не участвуют сейчас, хотя ранее имели подобный опыт, 2% являются активными участниками онлайн-панелей), (см. График 3).

График 3: Участие в интернет-опросах (По данным вопроса: «Участвуете ли Вы сейчас (либо участвовали когда-либо) в интернет-опросах на регулярной основе за вознаграждение?» в % от числа тех, кто пользуется интернетом, N=1294)

Если говорить о тематике опросов, то жителям страны наиболее интересно выражать свое мнение на темы социальных проблем общества (47%). Это косвенно говорит о том, что респонденты воспринимают опрос как возможность рассказать о своих проблемах.

Менее интересно выражать свое мнение в опросах по темам культуры, спорта, досуга (37%), хотя среди молодежи эта тема стоит на первом месте. На вопросы по политическим темам интересно отвечать только 22% опрошенных, (см. График 4).

График 4: Интересные темы (По данным вопроса: «На какие темы Вам было бы интересно выражать свое мнение в опросах?» в % от числа всех опрошенных, N=1605, возможно несколько вариантов)

При этом половина жителей страны (50%) в целом доверяют данным социологических опросов по политическим темам. С недоверием относятся к результатам таких опросов 41%, еще 9% затруднились ответить (см. График 5).

График 5: Доверие (По данным вопроса: «Насколько Вы в целом доверяете данным социологических опросов в России по политическим темам?» в % от числа всех опрошенных, N=1605)

Этот показатель связан с взглядами респондента на происходящее в стране и его одобрением деятельности президента. Среди тех, кто одобряет деятельность президента, 58% доверяют данным опросов по политическим темам, среди не одобряющих деятельность доверяют только 32%.