Курение в России

За последние три года число курящих в России незначительно снизилось. Тем не менее, отчётливо прослеживается сокращение доли курящих среди молодых групп населения. Наибольшее сокращение доли произошло в Москве и крупных городах: до – 20 процентных пунктов по сравнению с 2009 годом. Чаще отказываются от курения мужчины, высокодоходные респонденты и молодежь.

С 2017 года доля курящих в России сократилась незначительно – с 38% до 33%. Тем не менее, изменения происходят – они наиболее заметны на отдельных группах населения.

За последнее десятилетие снизилась доля курящих в возрасте 18-24 лет. Чуть слабее спад в возрастной группе 25-39 лет. В более возрастных группах значимые изменения не наблюдаются. Одним из возможных объяснений для таких результатов может быть изменение моды и стиля жизни среди молодых граждан. Люди в возрасте менее склонны менять свои привычки.

Доля «курящих» респондентов по возрасту

Другое важное изменение отмечается в Москве. Здесь доля курящих с 2009 года снизилась на 20 процентных пунктов – с 50% до 30%. Отчасти это может объясняться тем, что в столице строже следят за исполнением антитабачного законодательства – в соответствии с Федеральным законом №15 от 2013 года, существенно расширился список мест, где запрещено курение и продажа табачных изделий, был введён полный запрет на рекламу табачных изделий.

Доля «курящих» респондентов по типу населенного пункта



Доля курящих среди мужчин заметно больше, чем среди женщин. Однако именно среди мужчин отмечается наиболее заметный спад – с 63% в 2004 году до 50% в 2020 году. Доля курящих женщин стабильна и держится на уровне около 20%.

Доля «курящих» респондентов по полу

КУРИТЕ ЛИ ВЫ? ЕСЛИ НЕТ, ТО КУРИЛИ ЛИ В ПРОШЛОМ?

2004 2007 2009 2017 2020 Курю сейчас 38 37 37 32 33 Сейчас не курю, но курил/а в прошлом 13 14 15 18 17 Никогда не курил/а 49 47 48 49 49 Затрудняюсь ответить 0 1 — 1 1

ЧТО ВЫ КУРИЛИ В ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ? (сен.20, в %% от тех, кто курит)

Всего 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше обычные сигареты 93 83 93 93 95 системы нагревания табака (IQOS, GLO и др.) 5 24 4 4 1 самокрутки 3 0 2 3 4 трубку 1 3 2 0 0 Кальян 2 12 3 1 0 электронные сигареты, испарители, вейпы 2 14 3 1 1 другое 0 0 0 1 1 ничего не курили за последние 30 дней 0 0 0 0 0 затрудняюсь ответить 0 0 0 1 0

Подавляющее большинство курильщиков выбирают обычные сигареты. Однако молодые люди (в возрасте 18-24 лет) также заметно чаще прочих возрастных групп выбирают альтернативные способы курения, в частности, системы нагревания табака. Наиболее популярные системы нагревания табака, по данным исследования: IQOS и GLO.

Методология

Опрос проведен 25–30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится как от общего числа опрошенных, так и от числа указанных в описании групп населения (например, пользователей интернета).

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Ввиду малой статистической наполненности некоторых описываемых групп данные описания и заключения следует рассматривать в первую очередь как указание на тенденции идущих изменений в практиках курения.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.