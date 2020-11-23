Ковидный пессимизм: 40% россиян отказались считать настоящее время подходящим для сбережений

Но одновременно до начала 2020 года продолжался и рост числа тех, кто считал время хорошим для сбережений: если весной 2019 года таких был 21%, то к началу текущего года их доля выросла до 23%. Однако после первой волны пандемии и введения карантинных ограничений она резко упала и осенью 2020 года составила всего 15%. Последний раз так мало россиян оптимистично оценивали время для сбережений в конце 2017 года. Сейчас трудно судить о том, насколько долгосрочным будет текущий тренд — в значительной степени это будет зависеть от общего положения дел в экономике, предупредил «Левада-центр».