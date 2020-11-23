Ковидный пессимизм: 40% россиян отказались считать настоящее время подходящим для сбережений

В России стало меньше людей, которые считают текущую ситуацию в экономике хорошим моментом для того, чтобы делать сбережения, показал опрос «Левада-центра» (есть у Forbes). В целом население стало менее оптимистично оценивать перспективы сбережений, следует из полученных результатов.
С начала года доля россиян, которые считают, что сейчас плохое время для накопления денег, выросла с 35% до 40% — это максимум с середины 2017 года. Рост пессимистичных оценок в отношении сбережений начался весной прошлого года и ускорил темпы после начала пандемии. Причиной этого могла стать материальная нестабильность, которая возникла у многих в связи с пандемией коронавируса и кризисом, предполагает «Левада-центр».
Но одновременно до начала 2020 года продолжался и рост числа тех, кто считал время хорошим для сбережений: если весной 2019 года таких был 21%, то к началу текущего года их доля выросла до 23%. Однако после первой волны пандемии и введения карантинных ограничений она резко упала и осенью 2020 года составила всего 15%. Последний раз так мало россиян оптимистично оценивали время для сбережений в конце 2017 года. Сейчас трудно судить о том, насколько долгосрочным будет текущий тренд — в значительной степени это будет зависеть от общего положения дел в экономике, предупредил «Левада-центр».
В сравнении с началом года люди стали больше сомневаться в своих возможностях для накопления денег. По мнению «Левада-центра», это тесно связано с падением доходов россиян — по данным Росстата, они снизились на 4,8% в третьем квартале 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года. Готовность людей к совершению покупок осенью оказалась заметно ниже уровня начала года — это может указывать на снижение финансовой активности населения, говорится в исследовании «Левада-центра».
Доля опрошенных, у которых есть сбережения, остается стабильной. В январе 2020 года о наличии денег в запасе говорили 28%, в октябре — 31%. Но при сохранении доли населения с накоплениями размер этих отложенных средств снизился. Стало больше тех, чьи сбережения составляют всего один месячный доход, и меньше тех, кто считает свои накопления большими.
Россияне, которым денег едва хватает на еду, стали чаще уходить от ответа на вопросы социологов — возможно, они не хотят признавать отсутствие сбережений или их небольшой размер, предполагает «Левада-центр». У респондентов с низким потребительским уровнем сберегательные возможности изначально были меньше, и для них сильных изменений не произошло. А вот люди с относительно высоким потребительским статусом снижение возможностей для накопления почувствовали острее других, заметил «Левада-центр».
В соцопросах постановка вопроса подразумевает достаточно большую свободу вкладывать разный смысл в ответы, предупредила главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. О том, что нынешнее время не подходит для сбережений, могут говорить люди, оставшиеся без работы, допускает она. «Возможно, влияет и то, что люди видят, как растут цены. Может, нервирует волатильность валютного курса, и сбережения на фоне этих новостей не выглядят гарантированной защитой средств», — предполагает Орлова.
Волатильность курса валют и безработица наложились друг на друга, и одни не имеют ресурсов для сбережений, а другие не видят необходимости, предполагает Орлова. Эксперт отметила и другой тренд: сейчас от кризиса пострадали все группы населения, но вместе с тем происходит серьезное сжатие среднего класса: в этом году, по разным оценкам, оно составляет 5-10%. «Те люди, которые занимаются предпринимательством, малым и средним бизнесом, раньше проявляли активность, чтобы поддержать и увеличивать уровень дохода, сейчас ее проявить не могут», — заключила она.
Лишь 5% считают текущую экономическую ситуацию в России хорошей, при этом скептиков — подавляющее большинство: 43% считают положение дел удовлетворительным и 45% — плохим, следует из опроса фонда «Общественное мнение». Причем почти 60% уверены, что становится только хуже, и лишь 14% — что лучше.