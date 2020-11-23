Сбережения россиян осенью 2020 года

По сравнению с началом года заметно выросла доля тех, кто считает нынешнее время плохим для того, чтобы делать сбережения. На это очевидным образом могла повлиять материальная нестабильность последних месяцев в связи с эпидемией коронавируса. Оценка периода времени с точки зрения целесообразности сбережения указывает не только на материальные возможности семьи, но и на выбор потребительской стратегии и готовность к совершению крупных покупок, которые могут становиться формой инвестиций. Готовность к покупкам осенью заметно ниже уровня начала года, что указывает на снижение финансовой активности населения.

При этом рост положительных оценок («хорошее время» для сбережений) продолжался с 2016 года. Сейчас трудно судить о долгосрочности нынешнего снижения оценок – оно в значительной степени будет связано с общим положением дел в экономике.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС ХОРОШЕЕ ИЛИ ПЛОХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ?

Уверенность, что в будущем будут возможности для сбережений, также несколько снизилась. Выросло число респондентов, которые считают, что у них будет меньше возможностей для сбережений через год. Этот показатель тесно связан с нынешней оценкой ситуации. По данным Росстат , реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 4,8% в 3 квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В БЛИЖАЙШИЙ ГОД У ВАС БУДЕТ БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ ИЛИ ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕЛАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, КАК И СЕЙЧАС?

Доля россиян, которые имеют сбережения, фактически, не снизилась. В январе 2020 года о наличии сбережений говорили 28% респондентов, а в октябре 2020 года доля имеющих сбережения составила 31%. Динамика ответов на этот вопрос во времени очень стабильна. Этот вопрос указывает скорее на отношение к формированию сбережений, нежели о фактическом характере накоплений. Острее других снижение сберегательных возможностей ощущают респонденты с относительно высоким потребительским статусом. Для респондентов с низким потребительским уровнем практически не произошло изменений: их сберегательные возможности и так значительно меньше. Респонденты, которые могут покупать дорогие товары, последние два года ощущали рост своих сберегательных возможностей, и нынешний кризис ударил по ним сильнее, чем по другим.

% россиян, полагающих, что будут иметь меньше возможностей для сбережений в течение года

Кроме этого вопроса респондентам предлагалось оценить размеры накоплений. По сравнению с январем размеры сбережений несколько снизились. Выросло число респондентов, чьи сбережения составляют один месячный доход. Стало меньше респондентов, обладающих большими накоплениями.

ЕСЛИ СРАВНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ СО СРЕДНИМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ТО ОНИ (В %% от тех, у кого есть сбережения):

При сохранении общей доли населения, располагающего сбережениями, наблюдается сокращение размера этих накоплений. Среди россиян с низким потребительским статусом выросло число респондентов, отказавшихся отвечать. Это говорит об остроте темы и, возможно, нежелании заявлять об отсутствии сбережений или их небольшом размере.

РАЗМЕР СБЕРЕЖЕНИЙ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СТАТУСОМ:

Степан Гончаров и Ольга Караева

Методология

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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