Россияне будут терпеть, пока могут

Безусловно раздражение в обществе есть. Но оно носит, скорее, хронический характер. Туманные представления людей о том, как можно было бы жить лучше, блокируются отсутствием политических сил и возможностей реализовать эти пожелания. Люди четко видят, что в стране нет политических сил, организаций и акторов, которые могли бы придать более организованный характер их недовольству.

Я сейчас анализирую данные нашего молодежного опроса и вижу, что 66% хотят изменений, хотят демократии. Но хотят аморфно. Кто-то должен сделать это, потому что сами они впутываться в политику не желают. Какой-то лидер, спаситель, честный политик, который может устроить нам «хорошо». Пока этого нет, раздражение, вызванное снижением доходов и политической ситуацией в стране, носит характер хронического брюзжания с переносом негативизма на активистов протеста.

Особенность нашей политической культуры в том, что за последние 30 лет слой коллективных представлений остался неизменным. Все это — советские представления, уровень советских символов, ценностей и механизмов интеграции. Частная жизнь — это одно дело, но когда речь идет о политике и коллективных целях, воспроизводится архаический слой представлений 1950-60-х годов. Этот слой блокирует возможности политической консолидации и участия. Мы видим разрыв причинно-следственных связей между состоянием экономики, прежде всего — снижением реальных доходов, с политическими решениями.

Никто до сих пор не предложил другую картину. В ее отсутствие россияне выбирают приспосабливаться, терпеть. Это вызывает раздражение против тех сил, которые могут разрушить хрупкий баланс стабильности, комфорта нынешнего репрессивного режима. В нем можно существовать. И абсолютное большинство людей, если их не доведут до крайней степени, как Шиес и Хабаровск, будут терпеть. И это самое важное, что нужно понимать. Нет связей между политикой и экономикой в головах. Нет другой картины, кроме реанимации советского. И это то, на чем играет идеология нынешнего политического класса. Люди не то, что довольны, они примеряются с нынешней ситуацией, не видя возможностей для выхода из нее.

Расшифровка Росбалт

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