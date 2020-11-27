Одобрение институтов власти

Уровень одобрения деятельности Президента, Правительства и губернаторов в ноябре по сравнению с октябрём незначительно снизился в пределах статистической ошибки. Одобрение деятельности Премьер-министра и Государственной Думы осталось на прежнем уровне. Общественное мнение о положении дел в стране не изменилось.
Динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти см. в индикаторах.
В апреле-июле 2020 года вопросы задавались методом телефонных интервью (CATI).
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
|
Дела идут в правильном направлении
|
Страна движется по неверному пути
|
Затруднились ответить
|
2020
|
ноя.
|
48
|
43
|
9
|
окт.
|
49
|
43
|
8
|
сен.
|
50
|
40
|
10
|
авг.
|
51
|
42
|
7
|
июл.
|
42
|
40
|
18
|
июн.
|
43
|
41
|
16
|
май
|
43
|
42
|
15
|
апр.
|
42
|
42
|
17
|
мар.
|
48
|
42
|
10
|
фев.
|
53
|
38
|
10
|
янв.
|
52
|
39
|
10
|
2019
|
ноя.
|
48
|
42
|
11
|
2018
|
ноя.
|
47
|
42
|
11
|
2017
|
дек.
|
58
|
28
|
14
|
2016
|
дек.
|
53
|
31
|
16
|
2015
|
дек.
|
56
|
27
|
16
|
2014
|
дек.
|
56
|
27
|
18
|
2013
|
дек.
|
41
|
39
|
20
|
2012
|
дек.
|
41
|
41
|
18
|
2011
|
дек.
|
38
|
41
|
21
|
2010
|
дек.
|
46
|
36
|
19
|
2009
|
дек.
|
50
|
31
|
19
|
2008
|
дек.
|
43
|
40
|
18
|
2007
|
дек.
|
64
|
20
|
16
|
2006
|
дек.
|
43
|
35
|
21
|
2005
|
дек.
|
38
|
46
|
16
|
2004
|
дек.
|
36
|
51
|
13
|
2003
|
дек.
|
51
|
35
|
14
|
2002
|
дек.
|
36
|
49
|
15
|
2001
|
дек.
|
42
|
41
|
17
|
2000
|
дек.
|
30
|
51
|
19
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
|
Одобряют
|
Не одобряют
|
Нет ответа
|
2020
|
ноя.
|
65
|
34
|
1
|
окт.
|
68
|
31
|
1
|
сен.
|
69
|
30
|
1
|
авг.
|
66
|
33
|
1
|
июл.
|
60
|
33
|
6
|
июн.
|
60
|
35
|
6
|
май
|
59
|
34
|
7
|
апр.
|
59
|
33
|
8
|
мар.
|
63
|
36
|
2
|
фев.
|
69
|
30
|
1
|
янв.
|
68
|
31
|
1
|
2019
|
ноя.
|
68
|
31
|
1
|
2018
|
ноя.
|
66
|
33
|
1
|
2017
|
дек.
|
82
|
17
|
1
|
2016
|
дек.
|
84
|
15
|
1
|
2015
|
дек.
|
85
|
14
|
1
|
2014
|
дек.
|
85
|
14
|
1
|
2013
|
дек.
|
65
|
34
|
2
|
2012
|
дек.
|
65
|
35
|
1
|
2011
|
дек.
|
63
|
36
|
1
|
2010
|
дек.
|
79
|
19
|
2
|
2009
|
дек.
|
83
|
15
|
2
|
2008
|
дек.
|
83
|
15
|
2
|
2007
|
дек.
|
87
|
12
|
1
|
2006
|
дек.
|
78
|
21
|
1
|
2005
|
дек.
|
73
|
25
|
2
|
2004
|
дек.
|
69
|
28
|
2
|
2003
|
дек.
|
86
|
13
|
1
|
2002
|
дек.
|
82
|
16
|
2
|
2001
|
дек.
|
73
|
19
|
9
|
2000
|
дек.
|
68
|
23
|
10
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **
|
Одобряют
|
Не одобряют
|
Нет ответа
|
2020
|
ноя.
|
58
|
39
|
3
|
окт.
|
58
|
38
|
4
|
сен.
|
57
|
38
|
5
|
авг.
|
60
|
36
|
5
|
июл.
|
50
|
27
|
23
|
июн.
|
51
|
30
|
19
|
май
|
47
|
29
|
25
|
апр.
|
46
|
23
|
32
|
мар.
|
51
|
39
|
10
|
фев.
|
52
|
39
|
9
|
янв.
|
48
|
37
|
15
** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
|
Одобряют
|
Не одобряют
|
Нет ответа
|
2020
|
ноя.
|
48
|
50
|
2
|
окт.
|
51
|
47
|
2
|
сен.
|
51
|
47
|
2
|
авг.
|
50
|
48
|
2
|
мар.
|
48
|
48
|
4
|
фев.
|
50
|
46
|
4
|
2019
|
ноя.
|
44
|
55
|
1
|
2018
|
ноя.
|
42
|
57
|
1
|
2017
|
дек.
|
45
|
54
|
1
|
2016
|
дек.
|
50
|
49
|
1
|
2015
|
дек.
|
56
|
43
|
1
|
2014
|
дек.
|
60
|
39
|
1
|
2013
|
дек.
|
43
|
56
|
1
|
2012
|
дек.
|
47
|
52
|
1
|
2011
|
дек.
|
44
|
55
|
1
|
2010
|
дек.
|
54
|
43
|
3
|
2009
|
дек.
|
57
|
39
|
4
|
2008
|
дек.
|
60
|
36
|
4
|
2007
|
дек.
|
53
|
40
|
6
|
2006
|
дек.
|
41
|
56
|
3
|
2005
|
дек.
|
36
|
61
|
3
|
2004
|
дек.
|
33
|
62
|
5
|
2003
|
дек.
|
46
|
46
|
8
|
2002
|
дек.
|
38
|
53
|
9
|
2001
|
дек.
|
42
|
44
|
14
|
2000
|
дек.
|
38
|
48
|
14
|
1999
|
дек.
|
35
|
53
|
11
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
|
Одобряют
|
Не одобряют
|
Нет ответа
|
2020
|
ноя.
|
60
|
36
|
3
|
окт.
|
62
|
35
|
3
|
сен.
|
64
|
34
|
3
|
авг.
|
63
|
34
|
3
|
июл.
|
58
|
32
|
10
|
июн.
|
60
|
32
|
9
|
май
|
61
|
29
|
10
|
апр.
|
61
|
27
|
12
|
мар.
|
65
|
32
|
3
|
фев.
|
65
|
32
|
3
|
янв.
|
67
|
30
|
3
|
2019
|
ноя.
|
65
|
32
|
3
|
2018
|
ноя.
|
62
|
35
|
3
|
2017
|
дек.
|
53
|
45
|
2
|
2016
|
дек.
|
56
|
42
|
2
|
2015
|
дек.
|
60
|
39
|
1
|
2014
|
дек.
|
66
|
33
|
1
|
2013
|
дек.
|
55
|
44
|
1
|
2012
|
дек.
|
54
|
44
|
2
|
2011
|
дек.
|
50
|
49
|
2
|
2010
|
дек.
|
55
|
42
|
4
|
2009
|
дек.
|
56
|
40
|
4
|
2008
|
дек.
|
58
|
39
|
3
|
2007
|
дек.
|
63
|
34
|
3
|
2006
|
дек.
|
57
|
40
|
2
|
2005
|
дек.
|
55
|
41
|
4
|
2004
|
дек.
|
41
|
54
|
5
|
2003
|
дек.
|
58
|
37
|
5
|
2002
|
дек.
|
51
|
43
|
6
|
2001
|
дек.
|
51
|
38
|
11
|
2000
|
дек.
|
50
|
37
|
13
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
|
Одобряют
|
Не одобряют
|
Нет ответа
|
2020
|
ноя.
|
43
|
55
|
2
|
окт.
|
43
|
55
|
2
|
сен.
|
44
|
54
|
3
|
авг.
|
43
|
54
|
3
|
мар.
|
42
|
54
|
4
|
фев.
|
44
|
53
|
3
|
янв.
|
41
|
56
|
3
|
2019
|
ноя.
|
40
|
58
|
2
|
2018
|
ноя.
|
36
|
63
|
1
|
2017
|
дек.
|
41
|
57
|
2
|
2016
|
дек.
|
44
|
55
|
1
|
2015
|
дек.
|
48
|
51
|
2
|
2014
|
дек.
|
52
|
46
|
2
|
2013
|
дек.
|
39
|
61
|
1
|
2012
|
дек.
|
39
|
60
|
2
|
2011
|
дек.
|
37
|
61
|
2
|
2005
|
мар.
|
18
|
68
|
14
|
2004
|
окт.
|
28
|
64
|
8
|
2003
|
янв.
|
30
|
60
|
11
|
2002
|
янв.
|
27
|
55
|
18
|
2001
|
июл.
|
29
|
59
|
12
|
2000
|
сен.
|
27
|
58
|
15
Методология
Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.