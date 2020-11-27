Одобрение институтов власти

Уровень одобрения деятельности Президента, Правительства и губернаторов в ноябре по сравнению с октябрём незначительно снизился в пределах статистической ошибки. Одобрение деятельности Премьер-министра и Государственной Думы осталось на прежнем уровне. Общественное мнение о положении дел в стране не изменилось.

Динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти см. в индикаторах.

В апреле-июле 2020 года вопросы задавались методом телефонных интервью (CATI).

ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?

Дела идут в правильном направлении Страна движется по неверному пути Затруднились ответить 2020 ноя. 48 43 9 окт. 49 43 8 сен. 50 40 10 авг. 51 42 7 июл. 42 40 18 июн. 43 41 16 май 43 42 15 апр. 42 42 17 мар. 48 42 10 фев. 53 38 10 янв. 52 39 10 2019 ноя. 48 42 11 2018 ноя. 47 42 11 2017 дек. 58 28 14 2016 дек. 53 31 16 2015 дек. 56 27 16 2014 дек. 56 27 18 2013 дек. 41 39 20 2012 дек. 41 41 18 2011 дек. 38 41 21 2010 дек. 46 36 19 2009 дек. 50 31 19 2008 дек. 43 40 18 2007 дек. 64 20 16 2006 дек. 43 35 21 2005 дек. 38 46 16 2004 дек. 36 51 13 2003 дек. 51 35 14 2002 дек. 36 49 15 2001 дек. 42 41 17 2000 дек. 30 51 19

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 ноя. 65 34 1 окт. 68 31 1 сен. 69 30 1 авг. 66 33 1 июл. 60 33 6 июн. 60 35 6 май 59 34 7 апр. 59 33 8 мар. 63 36 2 фев. 69 30 1 янв. 68 31 1 2019 ноя. 68 31 1 2018 ноя. 66 33 1 2017 дек. 82 17 1 2016 дек. 84 15 1 2015 дек. 85 14 1 2014 дек. 85 14 1 2013 дек. 65 34 2 2012 дек. 65 35 1 2011 дек. 63 36 1 2010 дек. 79 19 2 2009 дек. 83 15 2 2008 дек. 83 15 2 2007 дек. 87 12 1 2006 дек. 78 21 1 2005 дек. 73 25 2 2004 дек. 69 28 2 2003 дек. 86 13 1 2002 дек. 82 16 2 2001 дек. 73 19 9 2000 дек. 68 23 10

* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 ноя. 58 39 3 окт. 58 38 4 сен. 57 38 5 авг. 60 36 5 июл. 50 27 23 июн. 51 30 19 май 47 29 25 апр. 46 23 32 мар. 51 39 10 фев. 52 39 9 янв. 48 37 15

** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 ноя. 48 50 2 окт. 51 47 2 сен. 51 47 2 авг. 50 48 2 мар. 48 48 4 фев. 50 46 4 2019 ноя. 44 55 1 2018 ноя. 42 57 1 2017 дек. 45 54 1 2016 дек. 50 49 1 2015 дек. 56 43 1 2014 дек. 60 39 1 2013 дек. 43 56 1 2012 дек. 47 52 1 2011 дек. 44 55 1 2010 дек. 54 43 3 2009 дек. 57 39 4 2008 дек. 60 36 4 2007 дек. 53 40 6 2006 дек. 41 56 3 2005 дек. 36 61 3 2004 дек. 33 62 5 2003 дек. 46 46 8 2002 дек. 38 53 9 2001 дек. 42 44 14 2000 дек. 38 48 14 1999 дек. 35 53 11

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 ноя. 60 36 3 окт. 62 35 3 сен. 64 34 3 авг. 63 34 3 июл. 58 32 10 июн. 60 32 9 май 61 29 10 апр. 61 27 12 мар. 65 32 3 фев. 65 32 3 янв. 67 30 3 2019 ноя. 65 32 3 2018 ноя. 62 35 3 2017 дек. 53 45 2 2016 дек. 56 42 2 2015 дек. 60 39 1 2014 дек. 66 33 1 2013 дек. 55 44 1 2012 дек. 54 44 2 2011 дек. 50 49 2 2010 дек. 55 42 4 2009 дек. 56 40 4 2008 дек. 58 39 3 2007 дек. 63 34 3 2006 дек. 57 40 2 2005 дек. 55 41 4 2004 дек. 41 54 5 2003 дек. 58 37 5 2002 дек. 51 43 6 2001 дек. 51 38 11 2000 дек. 50 37 13

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа 2020 ноя. 43 55 2 окт. 43 55 2 сен. 44 54 3 авг. 43 54 3 мар. 42 54 4 фев. 44 53 3 янв. 41 56 3 2019 ноя. 40 58 2 2018 ноя. 36 63 1 2017 дек. 41 57 2 2016 дек. 44 55 1 2015 дек. 48 51 2 2014 дек. 52 46 2 2013 дек. 39 61 1 2012 дек. 39 60 2 2011 дек. 37 61 2 2005 мар. 18 68 14 2004 окт. 28 64 8 2003 янв. 30 60 11 2002 янв. 27 55 18 2001 июл. 29 59 12 2000 сен. 27 58 15

Методология

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%



2,9% для показателей, близких к 25% / 75%



2,0% для показателей, близких к 10% / 90%



1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.