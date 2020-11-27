Пресс-выпуски

Одобрение институтов власти

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Уровень одобрения деятельности Президента, Правительства и губернаторов в ноябре по сравнению с октябрём незначительно снизился в пределах статистической ошибки. Одобрение деятельности Премьер-министра и Государственной Думы осталось на прежнем уровне. Общественное мнение о положении дел в стране не изменилось.

Динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти см. в индикаторах.
В апреле-июле 2020 года вопросы задавались методом телефонных интервью (CATI).

ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?

 

 

Дела идут в правильном направлении

Страна движется по неверному пути

Затруднились ответить

2020

ноя.

48

43

9

окт.

49

43

8

сен.

50

40

10

авг.

51

42

7

июл.

42

40

18

июн.

43

41

16

май

43

42

15

апр.

42

42

17

мар.

48

42

10

фев.

53

38

10

янв.

52

39

10

2019

ноя.

48

42

11

2018

ноя.

47

42

11

2017

дек.

58

28

14

2016

дек.

53

31

16

2015

дек.

56

27

16

2014

дек.

56

27

18

2013

дек.

41

39

20

2012

дек.

41

41

18

2011

дек.

38

41

21

2010

дек.

46

36

19

2009

дек.

50

31

19

2008

дек.

43

40

18

2007

дек.

64

20

16

2006

дек.

43

35

21

2005

дек.

38

46

16

2004

дек.

36

51

13

2003

дек.

51

35

14

2002

дек.

36

49

15

2001

дек.

42

41

17

2000

дек.

30

51

19

 

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*

 

Одобряют

Не одобряют

Нет ответа

2020

ноя.

65

34

1

окт.

68

31

1

сен.

69

30

1

авг.

66

33

1

июл.

60

33

6

июн.

60

35

6

май

59

34

7

апр.

59

33

8

мар.

63

36

2

фев.

69

30

1

янв.

68

31

1

2019

ноя.

68

31

1

2018

ноя.

66

33

1

2017

дек.

82

17

1

2016

дек.

84

15

1

2015

дек.

85

14

1

2014

дек.

85

14

1

2013

дек.

65

34

2

2012

дек.

65

35

1

2011

дек.

63

36

1

2010

дек.

79

19

2

2009

дек.

83

15

2

2008

дек.

83

15

2

2007

дек.

87

12

1

2006

дек.

78

21

1

2005

дек.

73

25

2

2004

дек.

69

28

2

2003

дек.

86

13

1

2002

дек.

82

16

2

2001

дек.

73

19

9

2000

дек.

68

23

10

* В  2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **

 

Одобряют

Не одобряют

Нет ответа

2020

ноя.

58

39

3

окт.

58

38

4

сен.

57

38

5

авг.

60

36

5

июл.

50

27

23

июн.

51

30

19

май

47

29

25

апр.

46

23

32

мар.

51

39

10

фев.

52

39

9

янв.

48

37

15

** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

 

Одобряют

Не одобряют

Нет ответа

 

 

2020

ноя.

48

50

2

окт.

51

47

2

сен.

51

47

2

авг.

50

48

2

мар.

48

48

4

фев.

50

46

4

2019

ноя.

44

55

1

2018

ноя.

42

57

1

2017

дек.

45

54

1

2016

дек.

50

49

1

2015

дек.

56

43

1

2014

дек.

60

39

1

2013

дек.

43

56

1

2012

дек.

47

52

1

2011

дек.

44

55

1

2010

дек.

54

43

3

2009

дек.

57

39

4

2008

дек.

60

36

4

2007

дек.

53

40

6

2006

дек.

41

56

3

2005

дек.

36

61

3

2004

дек.

33

62

5

2003

дек.

46

46

8

2002

дек.

38

53

9

2001

дек.

42

44

14

2000

дек.

38

48

14

1999

дек.

35

53

11

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)

 

Одобряют

Не одобряют

Нет ответа

2020

ноя.

60

36

3

окт.

62

35

3

сен.

64

34

3

авг.

63

34

3

июл.

58

32

10

июн.

60

32

9

май

61

29

10

апр.

61

27

12

мар.

65

32

3

фев.

65

32

3

янв.

67

30

3

2019

ноя.

65

32

3

2018

ноя.

62

35

3

2017

дек.

53

45

2

2016

дек.

56

42

2

2015

дек.

60

39

1

2014

дек.

66

33

1

2013

дек.

55

44

1

2012

дек.

54

44

2

2011

дек.

50

49

2

2010

дек.

55

42

4

2009

дек.

56

40

4

2008

дек.

58

39

3

2007

дек.

63

34

3

2006

дек.

57

40

2

2005

дек.

55

41

4

2004

дек.

41

54

5

2003

дек.

58

37

5

2002

дек.

51

43

6

2001

дек.

51

38

11

2000

дек.

50

37

13

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

 

Одобряют

Не одобряют

Нет ответа

2020

ноя.

43

55

2

окт.

43

55

2

сен.

44

54

3

авг.

43

54

3

мар.

42

54

4

фев.

44

53

3

янв.

41

56

3

2019

 

ноя.

40

58

2

2018

ноя.

36

63

1

2017

дек.

41

57

2

2016

дек.

44

55

1

2015

дек.

48

51

2

2014

дек.

52

46

2

2013

дек.

39

61

1

2012

дек.

39

60

2

2011

дек.

37

61

2

2005

мар.

18

68

14

2004

окт.

28

64

8

2003

янв.

30

60

11

2002

янв.

27

55

18

2001

июл.

29

59

12

2000

сен.

27

58

15

Методология

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%


2,9% для показателей, близких к 25% / 75%


2,0% для показателей, близких к 10% / 90%


1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

 