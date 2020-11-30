Что думают россияне про конфликт в Карабахе?

Доля россиян, которые внимательно следили за Карабахским конфликтом, выросла с 11 до 30% по сравнению с 2016 годом. Ответственными за эскалацию конфликта россияне считают США, страны НАТО (21%), Азербайджан (18%) и Турцию (16%). При этом три четверти опрошенных не поддерживают ни одну из сторон конфликта. Больше половины россияне поддерживают размещение в Карабахе российских миротворцев, за четыре года поддержка выросла 46% в 2016 году и 59% в 2020. К возможному размещению в регионе миротворческих сил Турции 69% россиян относится негативно.

О военном столкновении в Нагорном Карабахе хотя бы что-то слышали около 90% респондентов, при этом почти треть россиян «внимательно следили за развитием событий». Уровень осведомленности о происходящем существенно вырос по сравнению с 2016 годом, когда в Карабахе также происходили столкновения между в вооруженными силами Армении и Азербайджана. Тогда за происходящим внимательно наблюдали лишь около 11% наших граждан, еще 59% лишь что-то слышали об этом.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О НЕДАВНЕМ ВОЕННОМ СТОЛКНОВЕНИИ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ?

2016 2020 Внимательно следили за развитием событий 11 30 Что-то слышали, но не в деталях 59 60 Впервые слышу об этом 30 10 затрудняюсь ответить <1 <1

Если вынести за скобки обвинения в адрес США и стран НАТО (по мнению заметной части россиян без их вмешательства не обходится сегодня ни один международный конфликт), российское общественное мнение скорее считает зачинщиками конфликта Азербайджан (18%) и Турцию (16%). Готовы возложить ответственность на Армению порядка 8% респондентов. Надо отметить, что такие представления о конфликте в Нагорном Карабахе в российском обществе сложились уже давно и за последние годы существенно не изменились.

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КАРАБАХЕ? (в %% от тех, кто что-то слышал о боевых действиях)

2016 2020 США, страны НАТО 23 21 Азербайджанская сторона 19 18 Турция 15 16 Армянская сторона 4 8 Россия 0 1 Никто конкретно 9 12 Другое 1 2 затрудняюсь ответить 37 22

При довольно высокой информированности о происходящем основная масса населения дистанцируется от конфликта – 74% предпочитает не поддерживать ни одну из сторон. Оставшаяся четверть населения чуть больше сочувствует армянской стороне – 15% (против 6% симпатизирующих Азербайджану).

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВАШИ СИМПАТИИ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ?

2016 2020 На стороне Армении 15 15 На стороне Азербайджана 4 6 Ни на той, ни на другой стороне 67 74 затрудняюсь ответить 15 5

При этом больше половины россиян поддерживает размещение в регионе российских миротворцев. С 2016 года эта цифра выросла с 46% до 59%. Можно предположить, что основными мотивами поддержки такого решения является не только желание остановить конфликт вблизи российских границ, но и нежелание допустить появления в регионе военных сил других государства (Турции, НАТО и прочее). Так, например, против размещения в Карабахе миротворческих сил Турции выступает порядка 69% опрошенных.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В КАРАБАХЕ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ?

2016 2020 Целиком положительно 17 27 Скорее положительно 29 32 Скорее отрицательно 24 19 Резко отрицательно 12 12 затрудняюсь ответить 18 10

КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В КАРАБАХЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ТУРЦИИ? (2020)

КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В КАРАБАХЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ТУРЦИИ? 2020 Целиком положительно 3 Скорее положительно 12 Скорее отрицательно 32 Резко отрицательно 37 затрудняюсь ответить 16

С комментариями Дениса Волкова

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием «Открытые Медиа»

Методология

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%



2,9% для показателей, близких к 25% / 75%



2,0% для показателей, близких к 10% / 90%



1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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