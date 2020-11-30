Пресс-выпуски

Что думают россияне про конфликт в Карабахе?

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Доля россиян, которые внимательно следили за Карабахским конфликтом, выросла с 11 до 30% по сравнению с 2016 годом. Ответственными за эскалацию конфликта россияне считают США, страны НАТО (21%), Азербайджан (18%) и Турцию (16%). При этом три четверти опрошенных не поддерживают ни одну из сторон конфликта. Больше половины россияне поддерживают размещение в Карабахе российских миротворцев, за четыре года поддержка выросла 46% в 2016 году и 59% в 2020. К возможному размещению в регионе миротворческих сил Турции 69% россиян относится негативно.

О военном столкновении в Нагорном Карабахе хотя бы что-то слышали около 90% респондентов, при этом почти треть россиян «внимательно следили за развитием событий». Уровень осведомленности о происходящем существенно вырос по сравнению с 2016 годом, когда в Карабахе также происходили столкновения между в вооруженными силами Армении и Азербайджана. Тогда за происходящим внимательно наблюдали лишь около 11% наших граждан, еще 59% лишь что-то слышали об этом.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О НЕДАВНЕМ ВОЕННОМ СТОЛКНОВЕНИИ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ?

 

2016

2020

Внимательно следили за развитием событий

11

30

Что-то слышали, но не в деталях

59

60

Впервые слышу об этом

30

10

затрудняюсь ответить

<1

<1

Если вынести за скобки обвинения в адрес США и стран НАТО (по мнению заметной части россиян без их вмешательства не обходится сегодня ни один международный конфликт), российское общественное мнение скорее считает зачинщиками конфликта Азербайджан (18%) и Турцию (16%). Готовы возложить ответственность на Армению порядка 8% респондентов. Надо отметить, что такие представления о конфликте в Нагорном Карабахе в российском обществе сложились уже давно и за последние годы существенно не изменились.

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КАРАБАХЕ? (в %% от тех, кто что-то слышал о боевых действиях)

 

2016

2020

США, страны НАТО

23

21

Азербайджанская сторона

19

18

Турция

15

16

Армянская сторона

4

8

Россия

0

1

Никто конкретно

9

12

Другое

1

2

затрудняюсь ответить

37

22

При довольно высокой информированности о происходящем основная масса населения дистанцируется от конфликта – 74% предпочитает не поддерживать ни одну из сторон. Оставшаяся четверть населения чуть больше сочувствует армянской стороне – 15% (против 6% симпатизирующих Азербайджану).

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВАШИ СИМПАТИИ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ?

 

2016

2020

На стороне Армении

15

15

На стороне Азербайджана

4

6

Ни на той, ни на другой стороне

67

74

затрудняюсь ответить

15

5

При этом больше половины россиян поддерживает размещение в регионе российских миротворцев. С 2016 года эта цифра выросла с 46% до 59%. Можно предположить, что основными мотивами поддержки такого решения является не только желание остановить конфликт вблизи российских границ, но и нежелание допустить появления в регионе военных сил других государства (Турции, НАТО и прочее). Так, например, против размещения в Карабахе миротворческих сил Турции выступает порядка 69% опрошенных.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В КАРАБАХЕ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ?

 

2016

2020

Целиком положительно

17

27

Скорее положительно

29

32

Скорее отрицательно

24

19

Резко отрицательно

12

12

затрудняюсь ответить

18

10

КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В КАРАБАХЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ТУРЦИИ? (2020)

КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В КАРАБАХЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ТУРЦИИ?

2020

Целиком положительно

3

Скорее положительно

12

Скорее отрицательно

32

Резко отрицательно

37

затрудняюсь ответить

16

С комментариями Дениса Волкова

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием «Открытые Медиа»

Методология

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%


2,9% для показателей, близких к 25% / 75%


2,0% для показателей, близких к 10% / 90%


1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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