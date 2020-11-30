Что думают россияне про конфликт в Карабахе?

Доля россиян, которые внимательно следили за Карабахским конфликтом, выросла с 11 до 30% по сравнению с 2016 годом. Ответственными за эскалацию конфликта россияне считают США, страны НАТО (21%), Азербайджан (18%) и Турцию (16%). При этом три четверти опрошенных не поддерживают ни одну из сторон конфликта. Больше половины россияне поддерживают размещение в Карабахе российских миротворцев, за четыре года поддержка выросла 46% в 2016 году и 59% в 2020. К возможному размещению в регионе миротворческих сил Турции 69% россиян относится негативно.
О военном столкновении в Нагорном Карабахе хотя бы что-то слышали около 90% респондентов, при этом почти треть россиян «внимательно следили за развитием событий». Уровень осведомленности о происходящем существенно вырос по сравнению с 2016 годом, когда в Карабахе также происходили столкновения между в вооруженными силами Армении и Азербайджана. Тогда за происходящим внимательно наблюдали лишь около 11% наших граждан, еще 59% лишь что-то слышали об этом.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О НЕДАВНЕМ ВОЕННОМ СТОЛКНОВЕНИИ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ?
|
2016
|
2020
|
Внимательно следили за развитием событий
|
11
|
30
|
Что-то слышали, но не в деталях
|
59
|
60
|
Впервые слышу об этом
|
30
|
10
|
затрудняюсь ответить
|
<1
|
<1
Если вынести за скобки обвинения в адрес США и стран НАТО (по мнению заметной части россиян без их вмешательства не обходится сегодня ни один международный конфликт), российское общественное мнение скорее считает зачинщиками конфликта Азербайджан (18%) и Турцию (16%). Готовы возложить ответственность на Армению порядка 8% респондентов. Надо отметить, что такие представления о конфликте в Нагорном Карабахе в российском обществе сложились уже давно и за последние годы существенно не изменились.
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КАРАБАХЕ? (в %% от тех, кто что-то слышал о боевых действиях)
|
|
2016
|
2020
|
США, страны НАТО
|
23
|
21
|
Азербайджанская сторона
|
19
|
18
|
Турция
|
15
|
16
|
Армянская сторона
|
4
|
8
|
Россия
|
0
|
1
|
Никто конкретно
|
9
|
12
|
Другое
|
1
|
2
|
затрудняюсь ответить
|
37
|
22
При довольно высокой информированности о происходящем основная масса населения дистанцируется от конфликта – 74% предпочитает не поддерживать ни одну из сторон. Оставшаяся четверть населения чуть больше сочувствует армянской стороне – 15% (против 6% симпатизирующих Азербайджану).
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВАШИ СИМПАТИИ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ?
|
|
2016
|
2020
|
На стороне Армении
|
15
|
15
|
На стороне Азербайджана
|
4
|
6
|
Ни на той, ни на другой стороне
|
67
|
74
|
затрудняюсь ответить
|
15
|
5
При этом больше половины россиян поддерживает размещение в регионе российских миротворцев. С 2016 года эта цифра выросла с 46% до 59%. Можно предположить, что основными мотивами поддержки такого решения является не только желание остановить конфликт вблизи российских границ, но и нежелание допустить появления в регионе военных сил других государства (Турции, НАТО и прочее). Так, например, против размещения в Карабахе миротворческих сил Турции выступает порядка 69% опрошенных.
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В КАРАБАХЕ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ?
|
|
2016
|
2020
|
Целиком положительно
|
17
|
27
|
Скорее положительно
|
29
|
32
|
Скорее отрицательно
|
24
|
19
|
Резко отрицательно
|
12
|
12
|
затрудняюсь ответить
|
18
|
10
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В КАРАБАХЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ТУРЦИИ? (2020)
|
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РАЗМЕЩЕНИЮ В КАРАБАХЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ТУРЦИИ?
|
2020
|
Целиком положительно
|
3
|
Скорее положительно
|
12
|
Скорее отрицательно
|
32
|
Резко отрицательно
|
37
|
затрудняюсь ответить
|
16
С комментариями Дениса Волкова
Формулировки вопросов составлены совместно с изданием «Открытые Медиа»
Методология
Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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