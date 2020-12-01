Отношения с США при Джозефе Байдене

В 2020 году россияне с большим скепсисом смотрят на перспективы отношений между Россией и Соединёнными Штатами при новом президенте США: если в 2016 году в улучшение отношений верили 46%, в 2020 – всего 12%. При этом на фоне выборов россияне стали хуже относиться к США – вновь больше половины опрошенных относятся к этой стране негативно. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, россияне стали относиться к США лучше: в ноябре 2020 года 35% опрошенных относились к США хорошо, в 2016 – только 28%.

В ноябре 2020 года почти половина россиян (45%) были уверены, что в отношениях России и США ничего не изменится с приходом на президентский пост Джозефа Байдена. 30% респондентов считают, что отношения ухудшатся, и лишь 12 % верят в улучшение. В 2016 году россияне в целом с большим позитивом смотрели на перспективы Российско-Американских отношений – 46% опрошенных, считали, что они улучшатся.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАК ИЗМЕНЯТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПОСЛЕ ПРИХОДА ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ?*

2016 2020 Существенно улучшатся 7 2 Несколько улучшатся 39 10 Останутся прежними 29 45 Несколько ухудшатся 8 18 Значительно ухудшатся 2 12 затрудняюсь ответить 15 14

* В 2016 году вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАК ИЗМЕНЯТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПОСЛЕ ПРИХОДА ДОНАЛЬДА ТРАМПА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ?





На фоне проходящих в США выборов в целом ухудшилось отношение россиян к США. Ещё в августе 42% респондентов относились к Соединённым Штатам хорошо и 46% – плохо. Сейчас больше половины (51%) опрошенных относятся к США плохо. При этом 25% относятся к США «очень плохо».

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?

01.2020 08.2020 11.2020 очень хорошо 4 6 5 в основном хорошо 38 36 30 в основном плохо 28 26 26 очень плохо 18 20 25 затрудняюсь ответить 12 12 14

Полные данные об отношении россиян к США доступны на сайте «Левада-Центра» в разделе «Индикаторы» по ссылке.



Однако в сравнении с аналогичным периодом 2016 года сегодня россияне относятся к США лучше, чем четыре года назад.

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?

11.2016 11.2020 очень хорошо 2 5 в основном хорошо 26 30 в основном плохо 40 26 очень плохо 16 25 затрудняюсь ответить 16 14





Методология



Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.



Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%



АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.