Отношения с США при Джозефе Байдене

В 2020 году россияне с большим скепсисом смотрят на перспективы отношений между Россией и Соединёнными Штатами при новом президенте США: если в 2016 году в улучшение отношений верили 46%, в 2020 – всего 12%. При этом на фоне выборов россияне стали хуже относиться к США – вновь больше половины опрошенных относятся к этой стране негативно. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, россияне стали относиться к США лучше: в ноябре 2020 года 35% опрошенных относились к США хорошо, в 2016 – только 28%.
В ноябре 2020 года почти половина россиян (45%) были уверены, что в отношениях России и США ничего не изменится с приходом на президентский пост Джозефа Байдена. 30% респондентов считают, что отношения ухудшатся, и лишь 12 % верят в улучшение. В 2016 году россияне в целом с большим позитивом смотрели на перспективы Российско-Американских отношений – 46% опрошенных, считали, что они улучшатся.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАК ИЗМЕНЯТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПОСЛЕ ПРИХОДА ДЖОЗЕФА БАЙДЕНА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ?*
|
|
2016
|
2020
|
Существенно улучшатся
|
7
|
2
|
Несколько улучшатся
|
39
|
10
|
Останутся прежними
|
29
|
45
|
Несколько ухудшатся
|
8
|
18
|
Значительно ухудшатся
|
2
|
12
|
затрудняюсь ответить
|
15
|
14
* В 2016 году вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАК ИЗМЕНЯТСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПОСЛЕ ПРИХОДА ДОНАЛЬДА ТРАМПА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ?
На фоне проходящих в США выборов в целом ухудшилось отношение россиян к США. Ещё в августе 42% респондентов относились к Соединённым Штатам хорошо и 46% – плохо. Сейчас больше половины (51%) опрошенных относятся к США плохо. При этом 25% относятся к США «очень плохо».
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
|
|
01.2020
|
08.2020
|
11.2020
|
очень хорошо
|
4
|
6
|
5
|
в основном хорошо
|
38
|
36
|
30
|
в основном плохо
|
28
|
26
|
26
|
очень плохо
|
18
|
20
|
25
|
затрудняюсь ответить
|
12
|
12
|
14
Полные данные об отношении россиян к США доступны на сайте «Левада-Центра» в разделе «Индикаторы» по ссылке.
Однако в сравнении с аналогичным периодом 2016 года сегодня россияне относятся к США лучше, чем четыре года назад.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
|11.2016
|11.2020
|очень хорошо
|2
|5
|в основном хорошо
|26
|30
|в основном плохо
|40
|26
|очень плохо
|16
|25
|затрудняюсь ответить
|16
|14
Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.