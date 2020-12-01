Внутренний российский народ доволен жизнью

И вовсе не потому, что у него собственная капустка и картошечка
Не нужно проводить опросы населения, чтобы иметь право сказать: россиянам туго и становится все туже. Но без таких исследований нельзя сказать, а кому труднее, кому легче, как происходит переживание трудностей.
Начнем с того, что не всем плохо. Примерно десятая доля россиян говорит, что их жизнь и материальное положение семьи за последний год стали лучше. Среди богатых доля таких ответов закономерно вдвое выше, среди бедных — вдвое ниже. Вообще, в разных категориях населения эта доля разная. И здесь привлекает особое внимание вот что: среди жителей из разных населенных мест больше всего сообщающих об улучшении нашлось среди селян, их почти 15%. А далее – чем крупнее город, тем меньше доля позитива. Что странно, ведь доходы, наоборот, тем меньше, чем меньше размеры поселения. Но вот что еще показали исследования: за полтора года — с лета 2019 г. по нынешние времена — доля селян, говорящих об улучшении своей жизни, и доля жалующихся на ухудшение почти не изменились! За это время, вместившее и две волны эпидемии, и шатания рубля, и переживания по поводу поправок, частота заявлений об ухудшении жизни в больших городах стала существенно выше. Их теперь здесь даже больше, чем обычно доминирующих ответов, мол, ничего не изменилось. А в деревне будто бы все без перемен.
Неужели жизнь в городах тяжелее, а в деревне легче? Может быть, как горожане говорят на фокус-группах, дело в том, что у селян есть картошечка, капустка, свое хозяйство, оно не даст пропасть, а нам надо все из магазина, из кармана. Поэтому у нас безнадега. Если дело в этом, то, значит, мы приблизились к ситуации, которая у нас бывала только в двадцатые да сороковые годы прошлого навоевашегося века.
Но скорее дело в другом. Дело в укладе, который сохранился в наибольшей степени именно в деревенской среде, в сформировавшемся там общественном состоянии, строе жизни. Не сказать, что этот строй не был затронут всяческими переменами последних десятилетий. Был и ох как затронут. Но если по-марксистски рассуждать, то очень не по-марксистски вышло. Базис — отношения собственности — поменялся, а надстройка в виде отношений людей и местных властей — нет. Новые технологии в лице агрохолдингов и плантаций потеснили приусадебное хозяйство с его ручным трудом, но не изменили его. В итоге коренное российское село лишь стареет и пустеет. Получилось, что наименее способная меняться социальная среда осталась именно в нем (и во многом ему подобных малых городах с их пригородными огородами). Оттуда откачаны в большие города не только деньги, не только молодежь, но и современные типы отношений между людьми, будь то по горизонтали, будь то по вертикали. Социум, который там сложился, вероятно, и есть тот самый внутренний народ, наиболее удобный для управления. Он как-то приспособился выживать и отвечает на меняющиеся к худшему дела чем? Отвечает неизменностью отмеченных выше соотношений в радостях и огорчениях и — что его отличает как ценный для власти ресурс — неизменностью оценок ее деятельности. Около 68% постоянно одобряют деятельность президента, около 65% — деятельность своего губернатора.
Ну, а как в целом по стране, где раз есть внутренний, то, значит, есть и наружный народ? Посмотрим на изменения в общественном мнении за этот год, начиная с января, когда еще не верили в опасность ковида. Тогда 40% россиян прогнозировали, что ближайшие 12 месяцев будут для экономики страны «хорошим временем», а 23% думали — нет, «плохим». Прошло 11 из 12 этих месяцев, и соотношение ответов на аналогичный вопрос про предстоящий год перевернулось. «Плохим» для экономики теперь видят предстоящий год 43%, «хорошим» — 26%. Опыт этого года отравил и взгляд на более далекую перспективу в пять лет. В январе ответы оптимистические преобладали над скептическими, теперь наоборот.
В октябре мы задавали вопросы похожего рода: что ожидает Россию в ближайшие месяцы в политической жизни и в области экономики? В целом 45% ожидали ухудшения ситуации в политической жизни, но среди имеющих высшее образование — 52%. А в ответах насчет перспектив в области экономики настроения были еще мрачнее. В целом 57% заявили, что ожидают ухудшения ситуации, а среди образованной публики — все 64%.
Не в жизни, а в результатах наших опросов представители внутреннего народа, селяне, сталкиваются с самым наружным — с жителями столицы. Среди москвичей 53% — критиканы, которые заявляют, что «страна движется по неверному пути». А среди деревенских, людей положительных, те же 53%, наоборот, соглашаются, что «дела идут в правильном направлении». Знать, они и есть надежда России или, по крайней мере, «Единой России». Среди них наивысший процент (37%) тех, кто проголосует за нее, случись у нас выборы в ближайшее воскресенье.