Как россияне относятся к Армении, Азербайджану и Турции на фоне Карабахского конфликта?

Россияне в общем хорошо относятся ко всем трём странам: для Армении – это 62% опрошенных, Азербайджана – 56%, Турции – 48%. По сравнению с 2016 годом, однако, существенно выросла доля тех, кто негативно воспринимает Армению и Азербайджан: до 21% и до 27% соответственно. Положительное отношение россиян к Турции восстанавливается после кризиса в российско-турецких отношениях 2015-2016 годов, но докризисных показателей в 75% оно ещё не достигло.

Отношение россиян к Армении в 2020 году остаётся преимущественно положительным (62%). Этот показатель, однако, был существенно выше в 2016 году – 79% опрошенных. Доля тех, кто относится к Армении отрицательно заметно выросла: с 9% опрошенных в 2016 году до 21% в 2020 году.

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К АРМЕНИИ?

2016 2020 очень хорошо 13 9 в основном хорошо 66 53 в основном плохо 8 14 очень плохо 1 7 затрудняюсь ответить 12 17

В 2020 году россияне в целом хорошо относились к Азербайджану (56%). Однако, как и в случае с Арменией, с 2016 года восприятие ухудшалось. В 2016 году только 17% опрошенных относились к Азербайджану негативно, в 2020 – уже 27%.



КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К АЗЕРБАЙДЖАНУ?

2016 2020 очень хорошо 9 8 в основном хорошо 61 48 в основном плохо 15 18 очень плохо 2 9 затрудняюсь ответить 13 18

Отношение россиян к Турции за последние несколько лет заметно улучшилось. 48% опрошенных в 2020 году относятся к ней хорошо, плохо – 36%. В 2016 году лишь 25% воспринимали Турцию позитивно, негативно – 64%. Это, вероятно, связано с кризисом в Российско-Турецких отношениях 2015-2016 годов, когда турецкими военными был сбит самолёт ВКС России, а в Анкаре убили российского посла. Это улучшение, тем не менее, ещё не достигло докризисных показателей, когда положительное отношение к Турции среди опрошенных достигало 75%.

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ТУРЦИИ?

2003 2016 2020 очень хорошо 9 1 7 в основном хорошо 66 24 41 в основном плохо 14 42 23 очень плохо 3 22 13 затрудняюсь ответить 9 11 17

Методология

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%



2,9% для показателей, близких к 25% / 75%



2,0% для показателей, близких к 10% / 90%



1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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