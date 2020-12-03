Как россияне относятся к Армении, Азербайджану и Турции на фоне Карабахского конфликта?

Россияне в общем хорошо относятся ко всем трём странам: для Армении – это 62% опрошенных, Азербайджана – 56%, Турции – 48%. По сравнению с 2016 годом, однако, существенно выросла доля тех, кто негативно воспринимает Армению и Азербайджан: до 21% и до 27% соответственно. Положительное отношение россиян к Турции восстанавливается после кризиса в российско-турецких отношениях 2015-2016 годов, но докризисных показателей в 75% оно ещё не достигло.
Отношение россиян к Армении в 2020 году остаётся преимущественно положительным (62%). Этот показатель, однако, был существенно выше в 2016 году – 79% опрошенных. Доля тех, кто относится к Армении отрицательно заметно выросла: с 9% опрошенных в 2016 году до 21% в 2020 году.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К АРМЕНИИ?
|
2016
|
2020
|
очень хорошо
|
13
|
9
|
в основном хорошо
|
66
|
53
|
в основном плохо
|
8
|
14
|
очень плохо
|
1
|
7
|
затрудняюсь ответить
|
12
|
17
В 2020 году россияне в целом хорошо относились к Азербайджану (56%). Однако, как и в случае с Арменией, с 2016 года восприятие ухудшалось. В 2016 году только 17% опрошенных относились к Азербайджану негативно, в 2020 – уже 27%.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К АЗЕРБАЙДЖАНУ?
|
2016
|
2020
|
очень хорошо
|
9
|
8
|
в основном хорошо
|
61
|
48
|
в основном плохо
|
15
|
18
|
очень плохо
|
2
|
9
|
затрудняюсь ответить
|
13
|
18
Отношение россиян к Турции за последние несколько лет заметно улучшилось. 48% опрошенных в 2020 году относятся к ней хорошо, плохо – 36%. В 2016 году лишь 25% воспринимали Турцию позитивно, негативно – 64%. Это, вероятно, связано с кризисом в Российско-Турецких отношениях 2015-2016 годов, когда турецкими военными был сбит самолёт ВКС России, а в Анкаре убили российского посла. Это улучшение, тем не менее, ещё не достигло докризисных показателей, когда положительное отношение к Турции среди опрошенных достигало 75%.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ТУРЦИИ?
|
2003
|
2016
|
2020
|
очень хорошо
|
9
|
1
|
7
|
в основном хорошо
|
66
|
24
|
41
|
в основном плохо
|
14
|
42
|
23
|
очень плохо
|
3
|
22
|
13
|
затрудняюсь ответить
|
9
|
11
|
17
Методология
Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.