ЗАПОМНИВШИЕСЯ СОБЫТИЯ

Наиболее запоминающимися событиями для россиян в ноябре были события в Нагорном Карабахе (28%) и коронавирус (21%). 13% опрошенных запомнили выборы президента США. События в Беларуси вышли из фокуса общественного внимания: в октябре их запомнили 15% опрошенных, в ноябре – лишь 3%.

КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?

События в Нагорном Карабахе 28 Коронавирус 21 Выборы президента в США 13 Ограничения в связи с коронавирусом 4 События в Беларуси 3 Региональные события (в т.ч. в Хабаровске) 3 Природные катаклизмы, стихийные бедствия 3 Смерть известного человека 2 Падение рубля, рост цен, безработица 2 События, связанные с футболом 1 Аварии, несчастные случаи 1 Личные события 6 Другое 9 Нет запомнившихся событий 26 Затрудняюсь ответить 10

Методология

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%



2,9% для показателей, близких к 25% / 75%



2,0% для показателей, близких к 10% / 90%



1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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