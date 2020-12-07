ЗАПОМНИВШИЕСЯ СОБЫТИЯ

Наиболее запоминающимися событиями для россиян в ноябре были события в Нагорном Карабахе (28%) и коронавирус (21%). 13% опрошенных запомнили выборы президента США. События в Беларуси вышли из фокуса общественного внимания: в октябре их запомнили 15% опрошенных, в ноябре – лишь 3%.
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?
|
События в Нагорном Карабахе
|
28
|
Коронавирус
|
21
|
Выборы президента в США
|
13
|
Ограничения в связи с коронавирусом
|
4
|
События в Беларуси
|
3
|
Региональные события (в т.ч. в Хабаровске)
|
3
|
Природные катаклизмы, стихийные бедствия
|
3
|
Смерть известного человека
|
2
|
Падение рубля, рост цен, безработица
|
2
|
События, связанные с футболом
|
1
|
Аварии, несчастные случаи
|
1
|
Личные события
|
6
|
Другое
|
9
|
Нет запомнившихся событий
|
26
|
Затрудняюсь ответить
|
10
Методология
Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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