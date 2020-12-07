Пресс-выпуски

ЗАПОМНИВШИЕСЯ СОБЫТИЯ

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Наиболее запоминающимися событиями для россиян в ноябре были события в Нагорном Карабахе (28%) и коронавирус (21%). 13% опрошенных запомнили выборы президента США. События в Беларуси вышли из фокуса общественного внимания: в октябре их запомнили 15% опрошенных, в ноябре – лишь 3%.

КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?

События в Нагорном Карабахе

28

Коронавирус

21

Выборы президента в США

13

Ограничения в связи с коронавирусом

4

События в Беларуси

3

Региональные события (в т.ч. в Хабаровске) 

3

Природные катаклизмы, стихийные бедствия

3

Смерть известного человека

2

Падение рубля, рост цен, безработица

2

События, связанные с футболом

1

Аварии, несчастные случаи

1

Личные события

6

Другое

9

Нет запомнившихся событий

26

Затрудняюсь ответить

10

Методология

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%


2,9% для показателей, близких к 25% / 75%


2,0% для показателей, близких к 10% / 90%


1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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