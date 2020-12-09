Электоральный рейтинги партий

Партийные предпочтения россиян за минувших год существенно не изменились. Так, за «Единую Россию» в конце ноября были готовы проголосовать порядка 29%, за ЛДПР – 11%, за КПРФ – 7%, за «Справедливую Россию» – 5%. Еще порядка 3% россиян готовы отдать свои голоса за «Коммунистов России». (Таб. 1 и 2)
В пересчёте на голоса тех, кто уже определился с выбором и готов принять участие в парламентских выборах, возможные электоральные результаты этих партий составляют соответственно 43%, 17%, 11%, 7% и 5% потенциальных участников выборов. Таким образом, если симпатии избирателей серьезно не изменятся, эти пять партий имеют шанс сформировать следующий состав парламента. (Таб. 3)
Остальные партии, в том числе новые партийные проекты, вряд ли могут рассчитывать на прохождение в Думу по партийным спискам. Их популярность на федеральном уровне не превышает 1%. Это также означает, что голоса, отданные за эти партии, не будут учитываться при распределении мандатов по партийным спискам. Получается, что примерно 13% голосов избирателей не будут учтены, а партии, «перешагнувшие порог», получат больше мест и распределят их по методу Хэйра.
При нынешнем раскладе партийных симпатий «Единая Россия» может рассчитывать примерно на половину из 225 мест в Думе, формирующихся по партийным спискам (при условии, что настроения избирателей существенно не изменятся до выборов). Если верить сообщениям, что перед партией власти поставлена цель получить на следующих выборах две трети мест в парламенте, то для её осуществления она должна будет получить практически все из 225 мест, распределяемых по результатам голосования в одномандатных округах (в 2016 году по одномандатным округам партия власти получила 203 места). Это означает, что в следующем году нас может ждать жёсткая предвыборная кампания.
Денис Волков, Денис Левен
Таб.1
ЕСЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ)
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
29
|
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
|
11
|
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
|
7
|
Политическая партия «Справедливая Россия»
|
5
|
Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР)
|
3
|
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
|
1
|
Всероссийская политическая партия «Родина»
|
1
|
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
|
1
|
Политическая партия «За правду»
|
1
|
Политическая партия «Новые люди»
|
1
|
Политическая партия «Патриоты России»
|
1
|
Российская экологическая партия «Зеленые»
|
<1
|
Всероссийская политическая партия «Партия роста»
|
<1
|
Политическая партия «Зелёная альтернатива»
|
<1
|
Коммунистическая партия социальной справедливости
|
<1
|
Политическая партия «Гражданская платформа»
|
<1
|
другая
|
1
|
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень
|
4
|
Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать
|
8
|
Не стал(а) бы голосовать
|
22
|
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет
|
4
Таб.2
ЕСЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от всех опрошенных)
|
|
авг.16
|
дек.17
|
авг.18
|
июл.19
|
дек.19
|
фев.20
|
авг.20
|
ноя.20
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
31
|
37
|
28
|
28
|
29
|
28
|
31
|
29
|
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
|
9
|
10
|
11
|
10
|
8
|
10
|
11
|
11
|
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
|
10
|
9
|
9
|
11
|
9
|
8
|
7
|
7
|
Политическая партия «Справедливая Россия»
|
5
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
5
|
Коммунистическая партия «Коммунисты России»
|
1
|
<1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
Всероссийская политическая партия «Родина»
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Политическая партия «За правду»
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
1
|
1
|
Политическая партия «Новые люди»
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
1
|
1
|
Политическая партия «Патриоты России»
|
<1
|
<1
|
<1
|
<1
|
<1
|
1
|
<1
|
1
|
Другие партии, которые в ноябре 2020 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу” и др.)
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень
|
1
|
1
|
5
|
3
|
5
|
3
|
6
|
4
|
Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать
|
12
|
8
|
8
|
11
|
10
|
9
|
9
|
8
|
Не стал(а) бы голосовать
|
15
|
17
|
22
|
24
|
24
|
23
|
22
|
22
|
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет
|
10
|
12
|
5
|
3
|
4
|
4
|
2
|
4
Таб. 3
ЕСЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от тех, кто ГОТОВ ГОЛОСОВАТЬ И ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ВЫБОРОМ партии или испортил бы бюллетень)
|
|
авг.16
|
дек.17
|
авг.18
|
июл.19
|
дек.19
|
фев.20
|
авг.20
|
ноя.20
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
50
|
58
|
44
|
44
|
47
|
45
|
45
|
43
|
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
|
14
|
15
|
17
|
16
|
13
|
16
|
16
|
17
|
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
|
15
|
14
|
15
|
17
|
14
|
13
|
9
|
11
|
Политическая партия «Справедливая Россия»
|
9
|
4
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
7
|
Коммунистическая партия «Коммунисты России»
|
2
|
<1
|
4
|
4
|
5
|
4
|
3
|
5
|
Всероссийская политическая партия «Родина»
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|
2
|
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
Политическая партия «За правду»
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
<1
|
1
|
Политическая партия «Новые люди»
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
1
|
1
|
Политическая партия «Патриоты России»
|
<1
|
<1
|
<1
|
<1
|
<1
|
1
|
<1
|
1
|
Другие партии, которые в ноябре 2020 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу” и др.)
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
5
|
4
|
5
|
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень
|
2
|
2
|
7
|
5
|
9
|
5
|
9
|
7
Методология исследования:
Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь