Пресс-выпуски

Электоральный рейтинги партий

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Партийные предпочтения россиян за минувших год существенно не изменились. Так, за «Единую Россию» в конце ноября были готовы проголосовать порядка 29%, за ЛДПР – 11%, за КПРФ – 7%, за «Справедливую Россию» – 5%. Еще порядка 3% россиян готовы отдать свои голоса за «Коммунистов России».  (Таб. 1 и 2)

В пересчёте на голоса тех, кто уже определился с выбором и готов принять участие в парламентских выборах, возможные электоральные результаты этих партий составляют соответственно 43%, 17%, 11%, 7% и 5% потенциальных участников выборов. Таким образом, если симпатии избирателей серьезно не изменятся, эти пять партий имеют шанс сформировать следующий состав парламента. (Таб. 3)

Остальные партии, в том числе новые партийные проекты, вряд ли могут рассчитывать на прохождение в Думу по партийным спискам. Их популярность на федеральном уровне не превышает 1%. Это также означает, что голоса, отданные за эти партии, не будут учитываться при распределении мандатов по партийным спискам. Получается, что примерно 13% голосов избирателей не будут учтены, а партии, «перешагнувшие порог», получат больше мест и распределят их по методу Хэйра.

При нынешнем раскладе партийных симпатий «Единая Россия» может рассчитывать примерно на половину из 225 мест в Думе, формирующихся по партийным спискам (при условии, что настроения избирателей существенно не изменятся до выборов). Если верить сообщениям, что перед партией власти поставлена цель получить на следующих выборах две трети мест в парламенте, то для её осуществления она должна будет получить практически все из 225 мест, распределяемых по результатам голосования в одномандатных округах (в 2016 году по одномандатным округам партия власти получила 203 места). Это означает, что в следующем году нас может ждать жёсткая предвыборная кампания.

Денис Волков, Денис Левен

 

Таб.1

ЕСЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ)

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

29

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

11

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)

7

Политическая партия «Справедливая Россия»

5

Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР)

3

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

1

Всероссийская политическая партия «Родина»

1

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

1

Политическая партия «За правду»

1

Политическая партия «Новые люди»

1

Политическая партия «Патриоты России»

1

Российская экологическая партия «Зеленые»

<1

Всероссийская политическая партия «Партия роста»

<1

Политическая партия «Зелёная альтернатива»

<1

Коммунистическая партия социальной справедливости

<1

Политическая партия «Гражданская платформа»

<1

другая

1

Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень

4

Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать

8

Не стал(а) бы голосовать

22

Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет

4

 

Таб.2

ЕСЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от всех опрошенных)

 

авг.16

дек.17

авг.18

июл.19

дек.19

фев.20

авг.20

ноя.20

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

31

37

28

28

29

28

31

29

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

9

10

11

10

8

10

11

11

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)

10

9

9

11

9

8

7

7

Политическая партия «Справедливая Россия»

5

3

3

2

3

3

3

5

Коммунистическая партия «Коммунисты России»

1

<1

2

3

3

3

2

3

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

1

1

1

1

1

2

1

1

Всероссийская политическая партия «Родина»

1

1

1

1

1

1

1

1

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

1

1

1

1

1

1

1

1

Политическая партия «За правду»

Политическая партия «Новые люди»

1

1

Политическая партия «Патриоты России»

   <1  

  <1  

<1 

 <1  

 <1 

 1

<1 

 1

Другие партии, которые в ноябре 2020 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу” и др.)

2

2

3

3

2

3

2

2

Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень

1

1

5

3

5

3

6

4

Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать

12

8

8

11

10

9

9

8

Не стал(а) бы голосовать

15

17

22

24

24

23

22

22

Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет

10

12

5

3

4

4

2

4

 

 

Таб. 3

ЕСЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от тех, кто ГОТОВ ГОЛОСОВАТЬ И ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ВЫБОРОМ партии или испортил бы бюллетень)

 

авг.16

дек.17

авг.18

июл.19

дек.19

фев.20

авг.20

ноя.20

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

50

58

44

44

47

45

45

43

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

14

15

17

16

13

16

16

17

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)

15

14

15

17

14

13

9

11

Политическая партия «Справедливая Россия»

9

4

5

4

5

5

5

7

Коммунистическая партия «Коммунисты России»

2

<1

4

4

5

4

3

5

Всероссийская политическая партия «Родина»

1

1

2

1

1

1

2

2

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

2

1

1

2

1

3

2

2

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

1

1

2

2

1

1

2

1

Политическая партия «За правду»

 –

– 

– 

 –

– 

<1 

1

Политическая партия «Новые люди»

1

1

Политическая партия «Патриоты России»

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

1

<1 

1

Другие партии, которые в ноябре 2020 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу” и др.)

1

3

3

3

3

5

4

5

Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень

2

2

7

5

9

5

9

7

Методология исследования:

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь