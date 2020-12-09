Электоральный рейтинги партий

Партийные предпочтения россиян за минувших год существенно не изменились. Так, за «Единую Россию» в конце ноября были готовы проголосовать порядка 29%, за ЛДПР – 11%, за КПРФ – 7%, за «Справедливую Россию» – 5%. Еще порядка 3% россиян готовы отдать свои голоса за «Коммунистов России». (Таб. 1 и 2)

В пересчёте на голоса тех, кто уже определился с выбором и готов принять участие в парламентских выборах, возможные электоральные результаты этих партий составляют соответственно 43%, 17%, 11%, 7% и 5% потенциальных участников выборов. Таким образом, если симпатии избирателей серьезно не изменятся, эти пять партий имеют шанс сформировать следующий состав парламента. (Таб. 3)

Остальные партии, в том числе новые партийные проекты, вряд ли могут рассчитывать на прохождение в Думу по партийным спискам. Их популярность на федеральном уровне не превышает 1%. Это также означает, что голоса, отданные за эти партии, не будут учитываться при распределении мандатов по партийным спискам. Получается, что примерно 13% голосов избирателей не будут учтены, а партии, «перешагнувшие порог», получат больше мест и распределят их по методу Хэйра.

При нынешнем раскладе партийных симпатий «Единая Россия» может рассчитывать примерно на половину из 225 мест в Думе, формирующихся по партийным спискам (при условии, что настроения избирателей существенно не изменятся до выборов). Если верить сообщениям, что перед партией власти поставлена цель получить на следующих выборах две трети мест в парламенте, то для её осуществления она должна будет получить практически все из 225 мест, распределяемых по результатам голосования в одномандатных округах (в 2016 году по одномандатным округам партия власти получила 203 места). Это означает, что в следующем году нас может ждать жёсткая предвыборная кампания.

Денис Волков, Денис Левен

Таб.1

ЕСЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от ВСЕХ ОПРОШЕННЫХ)

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 29 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 11 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 7 Политическая партия «Справедливая Россия» 5 Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР) 3 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 1 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1 Политическая партия «За правду» 1 Политическая партия «Новые люди» 1 Политическая партия «Патриоты России» 1 Российская экологическая партия «Зеленые» <1 Всероссийская политическая партия «Партия роста» <1 Политическая партия «Зелёная альтернатива» <1 Коммунистическая партия социальной справедливости <1 Политическая партия «Гражданская платформа» <1 другая 1 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 4 Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать 8 Не стал(а) бы голосовать 22 Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 4

Таб.2

ЕСЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от всех опрошенных)

авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 31 37 28 28 29 28 31 29 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 9 10 11 10 8 10 11 11 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 10 9 9 11 9 8 7 7 Политическая партия «Справедливая Россия» 5 3 3 2 3 3 3 5 Коммунистическая партия «Коммунисты России» 1 <1 2 3 3 3 2 3 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 1 1 1 1 1 2 1 1 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 1 1 1 1 1 1 1 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1 1 1 1 1 1 1 1 Политическая партия «За правду» – – – – – – 1 1 Политическая партия «Новые люди» – – – – – – 1 1 Политическая партия «Патриоты России» <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 1 Другие партии, которые в ноябре 2020 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу” и др.) 2 2 3 3 2 3 2 2 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 1 1 5 3 5 3 6 4 Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать 12 8 8 11 10 9 9 8 Не стал(а) бы голосовать 15 17 22 24 24 23 22 22 Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 10 12 5 3 4 4 2 4

Таб. 3

ЕСЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ? ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% от тех, кто ГОТОВ ГОЛОСОВАТЬ И ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ВЫБОРОМ партии или испортил бы бюллетень)

авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 50 58 44 44 47 45 45 43 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 14 15 17 16 13 16 16 17 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 15 14 15 17 14 13 9 11 Политическая партия «Справедливая Россия» 9 4 5 4 5 5 5 7 Коммунистическая партия «Коммунисты России» 2 <1 4 4 5 4 3 5 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 1 2 1 1 1 2 2 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 2 1 1 2 1 3 2 2 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1 1 2 2 1 1 2 1 Политическая партия «За правду» – – – – – – <1 1 Политическая партия «Новые люди» – – – – – – 1 1 Политическая партия «Патриоты России» <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 1 Другие партии, которые в ноябре 2020 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу” и др.) 1 3 3 3 3 5 4 5 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 2 2 7 5 9 5 9 7

Методология исследования:

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь