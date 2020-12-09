«Крымский эффект» исчез

Рейтинг «Единой России» опустился до минимума с 2016 года. Если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то за партию отдали бы свои голоса 43% опрошенных россиян (из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии), говорится в данных опроса «Левада-Центра», с которым ознакомился Znak.com. Как пояснил нашему изданию заместитель директора аналитического центра Денис Волков, это произошло «за счет изменения в рейтинге других партий, увеличения их заметности и популярности». В самой «Единой России» уверены, что снижение рейтинга — статистическая погрешность, ничего критичного в этом нет. Эксперты называют снижение рейтинга партии «закономерностью».

«Позиции существенно слабее»

Сейчас позиции «Единой России» существенно слабее, чем это было перед выборами в Госдуму в 2016 году, потому что тогда еще работал так называемый «крымский эффект», действие которого прекратилось в 2018 году, говорит замдиректора аналитического центра Денис Волков. «Основной спад рейтингов „Единой России“ произошел после пенсионной реформы, а дальше [находился на уровне] 44–45% (от числа тех, кто определился с выбором партии. — Znak.com). Пока о серьезном тренде на снижение [рейтингов ЕР] я бы не говорил, но условия для него, конечно, есть», — считает эксперт. Таким условием может стать потенциальное ухудшение экономической ситуации в стране, говорит Волков. Ведь экономические последствия второй волны коронавируса имеют отложенный эффект, а вину за ухудшение качества жизни избиратель будет возлагать именно на партию власти.

Рейтинг «Единой России» (по данным опросов «Левада-Центра»)

август 2016 года декабрь 2017 года август 2018 года июль 2019 года декабрь 2019 года февраль 2020 года август 2020 года ноябрь 2020 года % от всех опрошенных 31 37 28 28 29 28 31 29 % от числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии 50 58 44 44 47 45 45 43

Но ресурсы, «чтобы подкормить электорат у „Единой России“ есть», уверен Денис Волков. Эксперт предполагает, что «подкармливать» избирателей будут за счет новых выплат и бонусов. Поэтому, несмотря на существующую слабость позиций, «Единая Россия» вполне может рассчитывать на получение около 50% голосов по партийным спискам (112–113 мест в парламенте. — Znak.com). «Это значит, что будет обостряться борьба по одномандатным округам, потому что для получения конституционного большинства ЕР нужно взять почти все места по округам», — говорит Денис Волков, не исключая, что ради этого власть может прибегнуть к снятию с выборов потенциально опасных кандидатов и их нерегистрации.

В целом же рейтинг ЕР также показал снижение, хоть и несущественное — с 31% в августе до 29% в ноябре (от числа всех опрошенных). «Если рассматривать длительный тренд, то рейтинг „Единой России“ практически не менялся, оставаясь на уровне 28–29%. Чтобы говорить о тенденции к снижению, нужно проводить дальнейшие замеры. Если экономическая ситуация в стране в связи с последствиями второй волны коронавируса не будет ухудшаться, то, наверное, мы можем предполагать, что рейтинг сохранится на том же уровне», — отмечает Денис Волков.

Источник в «Единой России» заявил Znak.com, что никакого критического падения рейтинга «Левада-Центр» не зафиксировал: «Все в рамках статистической погрешности». «К старту избирательной кампании партия подойдет в оптимальной форме», — говорит собеседник в ЕР.

«„Единая Россия“ будет бороться за конституционное большинство. Мы считаем реальным результат более 301 мандата на выборах в Госдуму», — заявлял в ноябре секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак. Сейчас партия власти занимает в нижней палате парламента 343 места: 140 мандатов единороссы получили по спискам, еще 203 — по округам. Чтобы в сентябре 2021 года получить хотя бы 100 мест по спискам, «Единая Россия» должна набрать на выборах по спискам как минимум 44,4%. В конце ноября «Медуза» сообщала, якобы глава управления АП по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев поставил перед ЕР задачу получить «намного больше двух третей в Госдуме». Для реализации такой установки партии власти необходимо набрать по спискам больше 60%, утверждало издание. Однако, по данным Znak.com, таких задач администрация президента перед ЕР не ставила. Кстати, оправдываться после публикации «Медузы» Кремлю все-таки пришлось. В этот же день на сайте РБК появилась заметка, где Дмитрий Песков заявлял, что цель ЕР — «получение максимально возможного результата».

«Сушка явки — единственная стратегия»

«Если посмотреть выборы, которые прошли 13 сентября, то по регионам в среднем ЕР набирает около 47%. На федеральных выборах этот процент всегда ниже, потому что больше явка. Если посмотреть прошлые электоральные циклы, то разница составляла 7–8%. То есть если в сентябре по регионам было 47%, то, значит, по этим же регионам на выборах в Госдуму должно быть около 40%. Если добавить аномальные регионы, как, например, Кавказ, то будет плюс 2–3%», — считает политолог Александр Кынев.

Он также отмечает, что «ЕР на протяжении многих лет реализовывала стратегии низкой явки, когда работа строилась по принципу „своих пригоним, остальные нам не нужны“. Любое повышение активности граждан будет приводить к снижению процента поддержки ЕР».

Отказываться от «сушки явки» единороссы не станут, уверен Кынев, ведь «это единственная стратегия, которая у них есть. Любой рост явки скажется негативно на результатах ЕР».

При этом политолог подчеркивает, что «чем больше российские власти будут вводить запретов и ограничений [в ходе борьбы с пандемией], лишая людей возможности сбросить напряжение, тем с большим раздражением они придут на избирательные участки».

Акции ЛДПР вверх — Жириновский извлек выгоду из ареста Фургала

Единственной парламентской партией, чей рейтинг с конца прошлого года показывает рост, стала ЛДПР Владимира Жириновского. В декабре 2019 года за ЛДПР были готовы отдать свои голоса 13% опрошенных россиян (из числа тех, кто определился с выбором партии), а в ноябре 2020 года — уже 17%.

Замдиректора аналитического центра Денис Волков отмечает, что рост рейтинга ЛДПР прямо пропорционален росту рейтингу ее лидера. «Владимир Жириновский существенно поднялся на истории с [экс-губернатором Хабаровского края Сергеем] Фургалом. Он сумел извлечь даже из этой ситуации выгоду и персонально для себя, и для партии в целом. Ему удалось убедить сторонников, что именно благодаря его усилиям власть в Хабаровском крае по-прежнему в руках ЛДПР, даже не самого Михаила Дегтярева, а именно партии», — замечает эксперт «Левада-Центра».

Совершенно обратная ситуация с рейтингами КПРФ. В декабре 2019 году за коммунистов на выборах в ГД были готовы проголосовать 17% опрошенных россиян (из числа тех, кто определился с выбором партии), а сейчас — только 11%, свидетельствуют данные опроса.

Рейтинг «Справедливой России», по данным «Левада-Центра», с конца прошлого года наоборот увеличился — с 5 до 7%. Впрочем, собеседники Znak.com, близкие к президентской администрации считают, что рост рейтингов справороссов маловероятен. Один из собеседников нашего издания в Кремле ранее отмечал, что СР вообще рискует не преодолеть 5%-й барьер на грядущих выборах в Госдуму. С этим же согласен и политолог Александр Кынев, по чьему мнению, «Миронова и его партии в повестке нет».

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