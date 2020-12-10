Пресс-выпуски

Президентские электоральные рейтинги и уровень доверия политикам

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Президентские электоральные рейтинги остаются относительно стабильными. «Четвёрка» лидеров остаётся неизменной: Владимир Путин (39%, по результатам открытого вопроса, когда подсказки не предлагаются и респонденты сами называют фамилии политиков), Владимир Жириновский (6%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%). При этом, если говорить о результатах среди тех, кто готов проголосовать на момент опроса, Владимир Путин, несмотря на значительное падение после 2018 года (с 70% до 55%), сохраняет абсолютное большинство. Оно позволяет выиграть гипотетические выборы в первом туре.

Утвердилось преимущество Владимира Жириновского над Геннадием Зюгановым. Особенно это заметно среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса. Раньше отрыв находился в рамках статистической ошибки, сейчас он более заметен: 9% у Владимира Жириновского против 2% у Геннадия Зюганова.

По 1% россиян видят своими кандидатами в президенты Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Павла Грудинина и Николая Платошкина. Другие политики упоминались реже.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)

 апр.14янв.16апр.17янв.18мар.19июл.19дек.19авг.20ноя.20
Владимир Путин495348574140384039
Владимир Жириновский433453446
Геннадий Зюганов443121212
Алексей Навальный<111<111222
Николай Платошкин11
Михаил Мишустин11
Павел Грудинин543311
Сергей Шойгу121<111111
Другой (в случае, если каждый политик набрал менее 0,5% голосов, и тех, кто отвечал «против всех»**)322232222
Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать211719121923201916
Не стал(а) бы голосовать101113121919222224

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от тех опрошенных, кто был готов проголосовать на момент опроса; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)

 апр.14янв.16апр.17янв.18мар.19июл.19дек.19авг.20ноя.20
Владимир Путин606662705554535655
Владимир Жириновский534564659
Геннадий Зюганов553121322
Алексей Навальный<111<111222
Михаил Мишустин21
Павел Грудинин654421
Сергей Шойгу121<111111
Николай Платошкин11
Другой323242334
Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать262125152531272723

Если говорить об уровне доверия российским политикам, значимых изменений тоже не наблюдается. Уровень доверия Президенту окончательно стабилизировался после падения весной-летом 2020 года. По результатам открытого вопроса (когда варианты ответов не предлагаются и люди сами называют фамилии политиков), Владимиру Путину доверяют 32% опрошенных. Михаилу Мишустину – 14%, Владимиру Жириновскому – 13%, Сергею Шойгу – 10%. Остальных политиков упомянули менее 10% опрошенных.

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ. (Открытый вопрос, респонденты сами называли политиков, которым они доверяют; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)

 янв.20апр.20май.20июн.20июл.20авг.20сен.20окт.20ноя.20
Владимир Путин352825262333333432
Михаил Мишустин31311141013111314
Владимир Жириновский14111091012141213
Сергей Шойгу191314121099910
Сергей Лавров17119868897
Геннадий Зюганов764544545
Алексей Навальный344324343
Дмитрий Медведев532323222
Сергей Миронов311211222
Сергей Собянин244312222
Сергей Фургал<1<11131222
Вячеслав Володин111111122
Николай Платошкин111211112
Валентина Матвиенко212211111
Павел Грудинин223332121
Николай Бондаренко 1221<11<11
Никому не доверяю / нет таких221216161721131921
Не интересуюсь политикой / политиками<1<1<11<11<11<1
Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа173333323316241715
Метод проведенияF2FCATICATICATICATIF2FF2FF2FF2F

Методология исследования:

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь