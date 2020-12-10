Президентские электоральные рейтинги и уровень доверия политикам

Президентские электоральные рейтинги остаются относительно стабильными. «Четвёрка» лидеров остаётся неизменной: Владимир Путин (39%, по результатам открытого вопроса, когда подсказки не предлагаются и респонденты сами называют фамилии политиков), Владимир Жириновский (6%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%). При этом, если говорить о результатах среди тех, кто готов проголосовать на момент опроса, Владимир Путин, несмотря на значительное падение после 2018 года (с 70% до 55%), сохраняет абсолютное большинство. Оно позволяет выиграть гипотетические выборы в первом туре.
Утвердилось преимущество Владимира Жириновского над Геннадием Зюгановым. Особенно это заметно среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса. Раньше отрыв находился в рамках статистической ошибки, сейчас он более заметен: 9% у Владимира Жириновского против 2% у Геннадия Зюганова.
По 1% россиян видят своими кандидатами в президенты Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Павла Грудинина и Николая Платошкина. Другие политики упоминались реже.
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)
|апр.14
|янв.16
|апр.17
|янв.18
|мар.19
|июл.19
|дек.19
|авг.20
|ноя.20
|Владимир Путин
|49
|53
|48
|57
|41
|40
|38
|40
|39
|Владимир Жириновский
|4
|3
|3
|4
|5
|3
|4
|4
|6
|Геннадий Зюганов
|4
|4
|3
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|Алексей Навальный
|<1
|1
|1
|<1
|1
|1
|2
|2
|2
|Николай Платошкин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|Михаил Мишустин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|Павел Грудинин
|–
|–
|–
|5
|4
|3
|3
|1
|1
|Сергей Шойгу
|1
|2
|1
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|Другой (в случае, если каждый политик набрал менее 0,5% голосов, и тех, кто отвечал «против всех»**)
|3
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать
|21
|17
|19
|12
|19
|23
|20
|19
|16
|Не стал(а) бы голосовать
|10
|11
|13
|12
|19
|19
|22
|22
|24
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от тех опрошенных, кто был готов проголосовать на момент опроса; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)
|апр.14
|янв.16
|апр.17
|янв.18
|мар.19
|июл.19
|дек.19
|авг.20
|ноя.20
|Владимир Путин
|60
|66
|62
|70
|55
|54
|53
|56
|55
|Владимир Жириновский
|5
|3
|4
|5
|6
|4
|6
|5
|9
|Геннадий Зюганов
|5
|5
|3
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|Алексей Навальный
|<1
|1
|1
|<1
|1
|1
|2
|2
|2
|Михаил Мишустин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|1
|Павел Грудинин
|–
|–
|–
|6
|5
|4
|4
|2
|1
|Сергей Шойгу
|1
|2
|1
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|Николай Платошкин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|Другой
|3
|2
|3
|2
|4
|2
|3
|3
|4
|Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать
|26
|21
|25
|15
|25
|31
|27
|27
|23
Если говорить об уровне доверия российским политикам, значимых изменений тоже не наблюдается. Уровень доверия Президенту окончательно стабилизировался после падения весной-летом 2020 года. По результатам открытого вопроса (когда варианты ответов не предлагаются и люди сами называют фамилии политиков), Владимиру Путину доверяют 32% опрошенных. Михаилу Мишустину – 14%, Владимиру Жириновскому – 13%, Сергею Шойгу – 10%. Остальных политиков упомянули менее 10% опрошенных.
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ. (Открытый вопрос, респонденты сами называли политиков, которым они доверяют; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)
|янв.20
|апр.20
|май.20
|июн.20
|июл.20
|авг.20
|сен.20
|окт.20
|ноя.20
|Владимир Путин
|35
|28
|25
|26
|23
|33
|33
|34
|32
|Михаил Мишустин
|3
|13
|11
|14
|10
|13
|11
|13
|14
|Владимир Жириновский
|14
|11
|10
|9
|10
|12
|14
|12
|13
|Сергей Шойгу
|19
|13
|14
|12
|10
|9
|9
|9
|10
|Сергей Лавров
|17
|11
|9
|8
|6
|8
|8
|9
|7
|Геннадий Зюганов
|7
|6
|4
|5
|4
|4
|5
|4
|5
|Алексей Навальный
|3
|4
|4
|3
|2
|4
|3
|4
|3
|Дмитрий Медведев
|5
|3
|2
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|Сергей Миронов
|3
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|Сергей Собянин
|2
|4
|4
|3
|1
|2
|2
|2
|2
|Сергей Фургал
|<1
|<1
|1
|1
|3
|1
|2
|2
|2
|Вячеслав Володин
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|Николай Платошкин
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|Валентина Матвиенко
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|Павел Грудинин
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|1
|2
|1
|Николай Бондаренко
|1
|2
|2
|1
|<1
|1
|<1
|1
|Никому не доверяю / нет таких
|22
|12
|16
|16
|17
|21
|13
|19
|21
|Не интересуюсь политикой / политиками
|<1
|<1
|<1
|1
|<1
|1
|<1
|1
|<1
|Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа
|17
|33
|33
|32
|33
|16
|24
|17
|15
|Метод проведения
|F2F
|CATI
|CATI
|CATI
|CATI
|F2F
|F2F
|F2F
|F2F
Методология исследования:
Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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