Президентские электоральные рейтинги и уровень доверия политикам

Президентские электоральные рейтинги остаются относительно стабильными. «Четвёрка» лидеров остаётся неизменной: Владимир Путин (39%, по результатам открытого вопроса, когда подсказки не предлагаются и респонденты сами называют фамилии политиков), Владимир Жириновский (6%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%). При этом, если говорить о результатах среди тех, кто готов проголосовать на момент опроса, Владимир Путин, несмотря на значительное падение после 2018 года (с 70% до 55%), сохраняет абсолютное большинство. Оно позволяет выиграть гипотетические выборы в первом туре.

Утвердилось преимущество Владимира Жириновского над Геннадием Зюгановым. Особенно это заметно среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса. Раньше отрыв находился в рамках статистической ошибки, сейчас он более заметен: 9% у Владимира Жириновского против 2% у Геннадия Зюганова.

По 1% россиян видят своими кандидатами в президенты Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Павла Грудинина и Николая Платошкина. Другие политики упоминались реже.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)

апр.14 янв.16 апр.17 янв.18 мар.19 июл.19 дек.19 авг.20 ноя.20 Владимир Путин 49 53 48 57 41 40 38 40 39 Владимир Жириновский 4 3 3 4 5 3 4 4 6 Геннадий Зюганов 4 4 3 1 2 1 2 1 2 Алексей Навальный <1 1 1 <1 1 1 2 2 2 Николай Платошкин – – – – – – – 1 1 Михаил Мишустин – – – – – – – 1 1 Павел Грудинин – – – 5 4 3 3 1 1 Сергей Шойгу 1 2 1 <1 1 1 1 1 1 Другой (в случае, если каждый политик набрал менее 0,5% голосов, и тех, кто отвечал «против всех»**) 3 2 2 2 3 2 2 2 2 Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 21 17 19 12 19 23 20 19 16 Не стал(а) бы голосовать 10 11 13 12 19 19 22 22 24

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от тех опрошенных, кто был готов проголосовать на момент опроса; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)

апр.14 янв.16 апр.17 янв.18 мар.19 июл.19 дек.19 авг.20 ноя.20 Владимир Путин 60 66 62 70 55 54 53 56 55 Владимир Жириновский 5 3 4 5 6 4 6 5 9 Геннадий Зюганов 5 5 3 1 2 1 3 2 2 Алексей Навальный <1 1 1 <1 1 1 2 2 2 Михаил Мишустин – – – – – – – 2 1 Павел Грудинин – – – 6 5 4 4 2 1 Сергей Шойгу 1 2 1 <1 1 1 1 1 1 Николай Платошкин – – – – – – – 1 1 Другой 3 2 3 2 4 2 3 3 4 Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 26 21 25 15 25 31 27 27 23

Если говорить об уровне доверия российским политикам, значимых изменений тоже не наблюдается. Уровень доверия Президенту окончательно стабилизировался после падения весной-летом 2020 года. По результатам открытого вопроса (когда варианты ответов не предлагаются и люди сами называют фамилии политиков), Владимиру Путину доверяют 32% опрошенных. Михаилу Мишустину – 14%, Владимиру Жириновскому – 13%, Сергею Шойгу – 10%. Остальных политиков упомянули менее 10% опрошенных.

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ. (Открытый вопрос, респонденты сами называли политиков, которым они доверяют; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)

янв.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 Владимир Путин 35 28 25 26 23 33 33 34 32 Михаил Мишустин 3 13 11 14 10 13 11 13 14 Владимир Жириновский 14 11 10 9 10 12 14 12 13 Сергей Шойгу 19 13 14 12 10 9 9 9 10 Сергей Лавров 17 11 9 8 6 8 8 9 7 Геннадий Зюганов 7 6 4 5 4 4 5 4 5 Алексей Навальный 3 4 4 3 2 4 3 4 3 Дмитрий Медведев 5 3 2 3 2 3 2 2 2 Сергей Миронов 3 1 1 2 1 1 2 2 2 Сергей Собянин 2 4 4 3 1 2 2 2 2 Сергей Фургал <1 <1 1 1 3 1 2 2 2 Вячеслав Володин 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Николай Платошкин 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Валентина Матвиенко 2 1 2 2 1 1 1 1 1 Павел Грудинин 2 2 3 3 3 2 1 2 1 Николай Бондаренко 1 2 2 1 <1 1 <1 1 Никому не доверяю / нет таких 22 12 16 16 17 21 13 19 21 Не интересуюсь политикой / политиками <1 <1 <1 1 <1 1 <1 1 <1 Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 17 33 33 32 33 16 24 17 15 Метод проведения F2F CATI CATI CATI CATI F2F F2F F2F F2F

Методология исследования:

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь