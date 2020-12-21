Отношение москвичей к прививкам и мерам против коронавируса

Большая часть опрошенных москвичей (55%) опасается заразиться коронавирусом. При этом существенная доля респондентов не испытывает этого страха (42%).
Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?
|определенно да
|23
|скорее да
|32
|скорее нет
|21
|определенно нет
|21
|Затрудняюсь ответить
|4
Тем не менее почти все москвичи предпринимают меры, чтобы избежать заражения. 93% – носят маски, 53% – стараются соблюдать социальную дистанцию. Лишь 3% (на уровне статистической ошибки) не делают ничего из перечисленного.
Делаете ли вы что-либо из перечисленного, чтобы защититься от коронавирусной инфекции?
|Ношу маску в общественных местах
|93
|Стараюсь соблюдать социальную дистанцию в общественных местах
|53
|Стараюсь без надобности не посещать общественные места/массовые мероприятия
|38
|Стараюсь повысить иммунитет (пью витамины, биоактивные добавки и пр.)
|33
|Стараюсь ограничить передвижения на общественном транспорте
|32
|Отказался(-лась) от поездок в другие регионы/страны
|27
|Работаю удаленно/сократил время работы на обычном рабочем месте (в офисе, предприятии и пр.)
|15
|Другое (мою руки, занимаюсь спортом, гуляю…)
|8
|Не делаю ничего из вышеперечисленного
|3
|затрудняюсь ответить
|1
Большая часть опрошенных (60%), однако, пока не готова сделать прививку от коронавируса даже на бесплатной основе.
Готовы ли вы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцинация будет бесплатной и добровольной?
|да
|36
|нет
|59
|я против любой вакцинации / прививок
|1
|затрудняюсь ответить
|5
В качестве причин отказа от прививки респонденты чаще всего указывали необходимость окончания всех испытаний (28% тех, кто ответил, что не хочет прививаться), страх побочных эффектов (19% от тех, кто ответил, что не хочет прививаться). 16% заявили, что не видят в этом смысла.
Почему вы не готовы делать прививку от коронавируса? (открытый вопрос)
|%% от ответивших, что не хотят прививаться
|Надо дождаться окончания всех испытаний
|28
|Боюсь побочных действий, осложнений
|19
|Нет смысла делать прививку от короновируса (не опасно, не заболею)
|16
|Не доверяю (медицине, государству, никому)
|13
|Имею противопоказания (по возрасту, здоровью и т.д.)
|8
|В целом против любых прививок (не верю, не прививаюсь)
|8
|Другое (не хочу, нет времени и др.)
|7
|Затрудняюсь ответить
|2
|нет ответа:
Москвичи в целом положительно относятся к мерам по борьбе с распространением коронавируса. 66% поддерживают самоизоляцию для пожилых людей, 55% – одобряют закрытие баров и ресторанов, 62% – перевод на удалённую работу 30% сотрудников предприятий, 86% – необходимость носить маски, а 58% – отмену новогодних празднеств. Исключение составляет перевод школьников на удалённое обучение: 48% не поддерживают эту меру, тогда как 45 – одобряют.
Как вы относитесь к…
|Скорее положительно
|Скорее отрицательно
|Нейтрально/ безразлично
|Затрудняюсь ответить
|…необходимости носить маски в магазинах, транспорте и общественных местах?
|86
|11
|3
|0
|…введению режима домашней изоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями?
|66
|28
|5
|1
|…обязательному переводу на удаленную работу 30% сотрудников предприятий?
|62
|27
|9
|2
|…отмене массовых мероприятий в новогодние праздники?
|58
|34
|7
|1
|…к закрытию кафе, баров, ресторанов и ночных клубов после 11 часов вечера?
|55
|36
|8
|1
|…переводу школьников на дистанционное обучение?
|45
|48
|6
|1
В целом, большинство 75% опрошенных поддерживают меры московской мэрии по борьбе с инфекцией.
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ МЕРЫ, КОТОРЫЕ РУКОВОДСТВО ГОРОДА МОСКВЫ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
|Полностью одобряю
|26
|Скорее одобряю
|49
|Скорее не одобряю
|13
|Совершенно не одобряю
|10
|затрудняюсь ответить
|2
Опрос проведен 5-13 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
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