Пресс-выпуски

Отношение москвичей к прививкам и мерам против коронавируса

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Большая часть опрошенных москвичей (55%) опасается заразиться коронавирусом. При этом существенная доля респондентов не испытывает этого страха (42%).

Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?

определенно да23
скорее да32
скорее нет21
определенно нет21
Затрудняюсь ответить4

Тем не менее почти все москвичи предпринимают меры, чтобы избежать заражения. 93% – носят маски, 53% – стараются соблюдать социальную дистанцию. Лишь 3% (на уровне статистической ошибки) не делают ничего из перечисленного.

Делаете ли вы что-либо из перечисленного, чтобы защититься от коронавирусной инфекции?

Ношу маску в общественных местах93
Стараюсь соблюдать социальную дистанцию в общественных местах53
Стараюсь без надобности не посещать общественные места/массовые мероприятия38
Стараюсь повысить иммунитет (пью витамины, биоактивные добавки и пр.)33
Стараюсь ограничить передвижения на общественном транспорте32
Отказался(-лась) от поездок в другие регионы/страны27
Работаю удаленно/сократил время работы на обычном рабочем месте (в офисе, предприятии и пр.)15
Другое  (мою руки, занимаюсь спортом, гуляю…)8
Не делаю ничего из вышеперечисленного3
затрудняюсь ответить1

Большая часть опрошенных (60%), однако, пока не готова сделать прививку от коронавируса даже на бесплатной основе.

Готовы ли вы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцинация будет бесплатной и добровольной?

да36
нет59
я против любой вакцинации / прививок1
затрудняюсь ответить5

В качестве причин отказа от прививки респонденты чаще всего указывали необходимость окончания всех испытаний (28% тех, кто ответил, что не хочет прививаться), страх побочных эффектов (19% от тех, кто ответил, что не хочет прививаться). 16% заявили, что  не видят в этом смысла.

Почему вы не готовы делать прививку от коронавируса? (открытый вопрос)

 %% от ответивших, что не хотят прививаться
Надо дождаться окончания всех испытаний28
Боюсь побочных действий, осложнений19
Нет смысла делать прививку от короновируса (не опасно, не заболею)16
Не доверяю (медицине, государству, никому)13
Имею противопоказания (по возрасту, здоровью и т.д.)8
В целом против любых прививок (не верю, не прививаюсь)8
Другое (не хочу, нет времени и др.)7
Затрудняюсь ответить2
нет ответа:  

Москвичи в целом положительно относятся к мерам по борьбе с распространением коронавируса. 66% поддерживают самоизоляцию для пожилых людей, 55% – одобряют закрытие баров и ресторанов, 62% – перевод на удалённую работу 30% сотрудников предприятий, 86% – необходимость носить маски, а 58% – отмену новогодних празднеств. Исключение составляет перевод школьников на удалённое обучение: 48% не поддерживают эту меру, тогда как 45 – одобряют.

Как вы относитесь к…

 Скорее положительноСкорее отрицательноНейтрально/ безразличноЗатрудняюсь ответить
…необходимости носить маски в магазинах, транспорте и общественных местах?861130
…введению режима домашней изоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями?662851
…обязательному переводу на удаленную работу 30% сотрудников предприятий?622792
…отмене массовых мероприятий в новогодние праздники?583471
…к закрытию кафе, баров, ресторанов и ночных клубов после 11 часов вечера?553681
…переводу школьников на дистанционное обучение?454861

В целом, большинство 75% опрошенных поддерживают меры московской мэрии по борьбе с инфекцией.

ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ МЕРЫ, КОТОРЫЕ РУКОВОДСТВО ГОРОДА МОСКВЫ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

  
Полностью одобряю26
Скорее одобряю49
Скорее не одобряю13
Совершенно не одобряю10
затрудняюсь ответить2

Опрос проведен 5-13 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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