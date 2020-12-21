Отношение москвичей к прививкам и мерам против коронавируса

Большая часть опрошенных москвичей (55%) опасается заразиться коронавирусом. При этом существенная доля респондентов не испытывает этого страха (42%).

Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?

определенно да 23 скорее да 32 скорее нет 21 определенно нет 21 Затрудняюсь ответить 4

Тем не менее почти все москвичи предпринимают меры, чтобы избежать заражения. 93% – носят маски, 53% – стараются соблюдать социальную дистанцию. Лишь 3% (на уровне статистической ошибки) не делают ничего из перечисленного.

Делаете ли вы что-либо из перечисленного, чтобы защититься от коронавирусной инфекции?

Ношу маску в общественных местах 93 Стараюсь соблюдать социальную дистанцию в общественных местах 53 Стараюсь без надобности не посещать общественные места/массовые мероприятия 38 Стараюсь повысить иммунитет (пью витамины, биоактивные добавки и пр.) 33 Стараюсь ограничить передвижения на общественном транспорте 32 Отказался(-лась) от поездок в другие регионы/страны 27 Работаю удаленно/сократил время работы на обычном рабочем месте (в офисе, предприятии и пр.) 15 Другое (мою руки, занимаюсь спортом, гуляю…) 8 Не делаю ничего из вышеперечисленного 3 затрудняюсь ответить 1

Большая часть опрошенных (60%), однако, пока не готова сделать прививку от коронавируса даже на бесплатной основе.

Готовы ли вы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцинация будет бесплатной и добровольной?

да 36 нет 59 я против любой вакцинации / прививок 1 затрудняюсь ответить 5

В качестве причин отказа от прививки респонденты чаще всего указывали необходимость окончания всех испытаний (28% тех, кто ответил, что не хочет прививаться), страх побочных эффектов (19% от тех, кто ответил, что не хочет прививаться). 16% заявили, что не видят в этом смысла.

Почему вы не готовы делать прививку от коронавируса? (открытый вопрос)

%% от ответивших, что не хотят прививаться Надо дождаться окончания всех испытаний 28 Боюсь побочных действий, осложнений 19 Нет смысла делать прививку от короновируса (не опасно, не заболею) 16 Не доверяю (медицине, государству, никому) 13 Имею противопоказания (по возрасту, здоровью и т.д.) 8 В целом против любых прививок (не верю, не прививаюсь) 8 Другое (не хочу, нет времени и др.) 7 Затрудняюсь ответить 2 нет ответа:

Москвичи в целом положительно относятся к мерам по борьбе с распространением коронавируса. 66% поддерживают самоизоляцию для пожилых людей, 55% – одобряют закрытие баров и ресторанов, 62% – перевод на удалённую работу 30% сотрудников предприятий, 86% – необходимость носить маски, а 58% – отмену новогодних празднеств. Исключение составляет перевод школьников на удалённое обучение: 48% не поддерживают эту меру, тогда как 45 – одобряют.

Как вы относитесь к…

Скорее положительно Скорее отрицательно Нейтрально/ безразлично Затрудняюсь ответить …необходимости носить маски в магазинах, транспорте и общественных местах? 86 11 3 0 …введению режима домашней изоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями? 66 28 5 1 …обязательному переводу на удаленную работу 30% сотрудников предприятий? 62 27 9 2 …отмене массовых мероприятий в новогодние праздники? 58 34 7 1 …к закрытию кафе, баров, ресторанов и ночных клубов после 11 часов вечера? 55 36 8 1 …переводу школьников на дистанционное обучение? 45 48 6 1

В целом, большинство 75% опрошенных поддерживают меры московской мэрии по борьбе с инфекцией.

ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ МЕРЫ, КОТОРЫЕ РУКОВОДСТВО ГОРОДА МОСКВЫ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Полностью одобряю 26 Скорее одобряю 49 Скорее не одобряю 13 Совершенно не одобряю 10 затрудняюсь ответить 2

Опрос проведен 5-13 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь