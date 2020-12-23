Как россияне относятся к знаковым политическим событиям года?

Для анализа были выбраны следующие события: «обнуляющая» поправка к конституции, отставка Дмитрия Медведева, назначение Михаила Мишустина, отставка Анатолия Чубайса, протесты в Беларуси и протесты в Хабаровском крае. Наиболее позитивно россияне воспринимают отставки Д. Медведева и А. Чубайса, относительно положительно – протесты в Хабаровске и поправку к Конституции, наиболее отрицательно – протесты в Беларуси.

В ответе на вопрос про «обнуление» мнения россиян разделились. Большая часть опрошенных (46%) относятся к этому положительно, 37% – отрицательно. Интересно, что. среди мужчин большинство (46%) выражает по этому поводу негативные эмоции, среди женщин большинство (54%)– позитивные. Разделение просматривается и по возрастному признаку: чем старше респонденты, тем вероятнее, что они положительно воспринимают поправки. Так, в возрастной группе 18-24 года 37% относятся к поправкам хорошо, а в группе 55 лет и старше этот показатель составляет 58%. Похожая ситуация прослеживается и в разделении по размеру населённого пункта. Большие города отрицательнее относятся к поправкам (45% для Москвы, 41% для города с населением больше 500 тыс. человек), малые города и сёла – положительнее (47% и 55% соответственно).

Сводная таблица. Какие эмоции вызвало у вас… (ранжировано по убыванию по среднему)

1 – крайне отрицательно 2 3 4 5 – целиком положительно Ничего об этом не слышали Затрудняюсь ответить Среднее Отставка Дмитрия Медведева 11 5 20 12 47 1 5 3,84 Отставка Анатолия Чубайса 13 5 17 8 46 3 8 3,80 Назначение Михаила Мишустина 12 6 27 18 29 1 7 3,50 Протесты в Хабаровске 20 6 19 7 29 6 13 3,23 Поправка к Конституции 32 5 16 11 35 0 2 3,12 Протесты в Беларуси 42 8 17 8 15 1 10 2,40

Какие эмоции вызвало у вас принятие поправки к конституции, позволяющей Владимиру Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году?

1 – крайне отрицательные 32 2 5 3 16 4 11 5 – целиком положительные 35 Ничего об этом не слышали 0 Затрудняюсь ответить 2

Гораздо более единодушно россияне отнеслись к отставке Дмитрия Медведева с поста Председателя Правительства и к назначению на этот пост Михаила Мишустина. Большая часть россиян (59%) положительно восприняли смещение Дмитрия Медведева. . Более половины россиян (59%) положительно восприняли уход Медведева. Этот перевес характерен для всех социально-демографических групп, а также для населённых пунктов всех размеров. 47% россиян положительно восприняли назначение Михаила Мишустина, отрицательно – 18%.

Какие эмоции вызвала у вас отставка Дмитрия Медведева с поста главы правительства?

1 – крайне отрицательные 11 2 5 3 20 4 12 5 – целиком положительные 47 Ничего об этом не слышали 1 Затрудняюсь ответить 5

Какие эмоции вызвало у вас назначение Михаила Мишустина на пост главы правительства?

1 – крайне отрицательные 12 2 6 3 27 4 18 5 – целиком положительные 29 Ничего об этом не слышали 1 Затрудняюсь ответить 7

Сравнительно единодушно россияне восприняли и отставку Анатолия Чубайса с поста главы РОСНАНО. 54% посчитали это положительным изменением, 18% – отрицательно. Исключение составляет возрастная группа 18-24 года – существенная их часть (30%) отнеслась к этому событию нейтрально.

Какие эмоции вызвала у вас отставка Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации “РОСНАНО”?

1 – крайне отрицательные 13 2 5 3 17 4 8 5 – целиком положительные 46 Ничего об этом не слышали 3 Затрудняюсь ответить 8

Говоря об отношении россиян к крупнейшим протестным акциям в России и соседних странах, стоит отметить существенную разницу в отношении к протесту в Беларуси и к протесту в Хабаровском крае. Большая часть россиян (50%) испытывала отрицательные эмоции в отношении акций протеста в Беларуси, положительные – 23%. Наиболее отчетливо негативное восприятие проявилось в возрастных группах населения: 56% отрицательных оценок для группы 55 лет и старше.

Какие эмоции вызвали у вас масштабные и длительные акции протеста в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов?

1 – крайне отрицательные 42 2 8 3 17 4 8 5 – целиком положительные 15 Ничего об этом не слышали 1 Затрудняюсь ответить 10

Заметно отличается восприятие россиянами хабаровских протестов. 36% респондентов положительно оценивают эти события, отрицательно – 26%. При этом для самых возрастных групп населения ситуация другая: 32% россиян 55 лет и старше негативно отнеслись к протестам, положительно – 25%.

Какие эмоции вызвали у вас многомесячные акции протеста в Хабаровском крае после ареста губернатора Сергея Фургала?

1 – крайне отрицательные 20 2 6 3 19 4 7 5 – целиком положительные 29 Ничего об этом не слышали 6 Затрудняюсь ответить 13

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием «Открытые медиа».

Опрос проведен 18-20 декабря 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится методом телефонных интервью по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь