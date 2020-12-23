Как россияне относятся к знаковым политическим событиям года?

Для анализа были выбраны следующие события: «обнуляющая» поправка к конституции, отставка Дмитрия Медведева, назначение Михаила Мишустина, отставка Анатолия Чубайса, протесты в Беларуси и протесты в Хабаровском крае. Наиболее позитивно россияне воспринимают отставки Д. Медведева и А. Чубайса, относительно положительно – протесты в Хабаровске и поправку к Конституции, наиболее отрицательно – протесты в Беларуси.
В ответе на вопрос про «обнуление» мнения россиян разделились. Большая часть опрошенных (46%) относятся к этому положительно, 37% – отрицательно. Интересно, что. среди мужчин большинство (46%) выражает по этому поводу негативные эмоции, среди женщин большинство (54%)– позитивные. Разделение просматривается и по возрастному признаку: чем старше респонденты, тем вероятнее, что они положительно воспринимают поправки. Так, в возрастной группе 18-24 года 37% относятся к поправкам хорошо, а в группе 55 лет и старше этот показатель составляет 58%. Похожая ситуация прослеживается и в разделении по размеру населённого пункта. Большие города отрицательнее относятся к поправкам (45% для Москвы, 41% для города с населением больше 500 тыс. человек), малые города и сёла – положительнее (47% и 55% соответственно).
Сводная таблица. Какие эмоции вызвало у вас… (ранжировано по убыванию по среднему)
|1 – крайне отрицательно
|2
|3
|4
|5 – целиком положительно
|Ничего об этом не слышали
|Затрудняюсь ответить
|Среднее
|Отставка Дмитрия Медведева
|11
|5
|20
|12
|47
|1
|5
|3,84
|Отставка Анатолия Чубайса
|13
|5
|17
|8
|46
|3
|8
|3,80
|Назначение Михаила Мишустина
|12
|6
|27
|18
|29
|1
|7
|3,50
|Протесты в Хабаровске
|20
|6
|19
|7
|29
|6
|13
|3,23
|Поправка к Конституции
|32
|5
|16
|11
|35
|0
|2
|3,12
|Протесты в Беларуси
|42
|8
|17
|8
|15
|1
|10
|2,40
Какие эмоции вызвало у вас принятие поправки к конституции, позволяющей Владимиру Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году?
|1 – крайне отрицательные
|32
|2
|5
|3
|16
|4
|11
|5 – целиком положительные
|35
|Ничего об этом не слышали
|0
|Затрудняюсь ответить
|2
Гораздо более единодушно россияне отнеслись к отставке Дмитрия Медведева с поста Председателя Правительства и к назначению на этот пост Михаила Мишустина. Большая часть россиян (59%) положительно восприняли смещение Дмитрия Медведева. . Более половины россиян (59%) положительно восприняли уход Медведева. Этот перевес характерен для всех социально-демографических групп, а также для населённых пунктов всех размеров. 47% россиян положительно восприняли назначение Михаила Мишустина, отрицательно – 18%.
Какие эмоции вызвала у вас отставка Дмитрия Медведева с поста главы правительства?
|1 – крайне отрицательные
|11
|2
|5
|3
|20
|4
|12
|5 – целиком положительные
|47
|Ничего об этом не слышали
|1
|Затрудняюсь ответить
|5
Какие эмоции вызвало у вас назначение Михаила Мишустина на пост главы правительства?
|1 – крайне отрицательные
|12
|2
|6
|3
|27
|4
|18
|5 – целиком положительные
|29
|Ничего об этом не слышали
|1
|Затрудняюсь ответить
|7
Сравнительно единодушно россияне восприняли и отставку Анатолия Чубайса с поста главы РОСНАНО. 54% посчитали это положительным изменением, 18% – отрицательно. Исключение составляет возрастная группа 18-24 года – существенная их часть (30%) отнеслась к этому событию нейтрально.
Какие эмоции вызвала у вас отставка Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации “РОСНАНО”?
|1 – крайне отрицательные
|13
|2
|5
|3
|17
|4
|8
|5 – целиком положительные
|46
|Ничего об этом не слышали
|3
|Затрудняюсь ответить
|8
Говоря об отношении россиян к крупнейшим протестным акциям в России и соседних странах, стоит отметить существенную разницу в отношении к протесту в Беларуси и к протесту в Хабаровском крае. Большая часть россиян (50%) испытывала отрицательные эмоции в отношении акций протеста в Беларуси, положительные – 23%. Наиболее отчетливо негативное восприятие проявилось в возрастных группах населения: 56% отрицательных оценок для группы 55 лет и старше.
Какие эмоции вызвали у вас масштабные и длительные акции протеста в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов?
|1 – крайне отрицательные
|42
|2
|8
|3
|17
|4
|8
|5 – целиком положительные
|15
|Ничего об этом не слышали
|1
|Затрудняюсь ответить
|10
Заметно отличается восприятие россиянами хабаровских протестов. 36% респондентов положительно оценивают эти события, отрицательно – 26%. При этом для самых возрастных групп населения ситуация другая: 32% россиян 55 лет и старше негативно отнеслись к протестам, положительно – 25%.
Какие эмоции вызвали у вас многомесячные акции протеста в Хабаровском крае после ареста губернатора Сергея Фургала?
|1 – крайне отрицательные
|20
|2
|6
|3
|19
|4
|7
|5 – целиком положительные
|29
|Ничего об этом не слышали
|6
|Затрудняюсь ответить
|13
Формулировки вопросов составлены совместно с изданием «Открытые медиа».
Опрос проведен 18-20 декабря 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится методом телефонных интервью по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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